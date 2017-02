MUNICÍPIO DE NAMPULA: Namashulua encoraja luta contra a corrupção

A MINISTRA da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, manifesta-se favorável a todos esforços tendentes a desencorajar actos de corrupção, cujo flagelo ganha contornos um pouco por todo os sectores de actividade no país.

Interpelada pelo “Notícias” na passada quarta-feira, a propósito da luta que o presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula, Mahamudo Amurane, está a travar contra certos sectores do seu partido (Movimento Democrático de Moçambique - MDM), os quais instam o edil a desviar os fundos municipais para financiar as actividades daquela organização, a governante encorajou aquele dirigente a prosseguir com vigor a sua guerra, pois inscreve-se no combate à corrupção.

Carmelita Namashulua disse que a corrupção mina o processo de desenvolvimento, por isso, Mahamudo Amurane deve sempre encontrar formas de, na sua instituição, combater todos os focos tendentes a anular o esforço que o seu Executivo tem feito no sentido de providenciar melhores serviços aos munícipes.

Segundo a ministra, a atitude do presidente do município de Nampula é corajosa pelo facto de ter dito publicamente que o problema que tem é que alguns membros do seu partido não estão alinhados com ele no sentido de encontrar formas de providenciar o bem-estar à população.

“Nós, como Ministério da Administração Estatal e Função Pública, incentivamos a ele para que trabalhe no combate à corrupção, retirando das suas fileiras todos aqueles que estejam directa ou indiretamente a praticar este mal”, disse.

Acrescentou que aqueles que desviam fundos do erário público para fins obscuros e/ou pessoais devem ser afastados do aparelho do Estado, porque retardam um dos objectivos do país, que é trabalhar para o desenvolvimento.

A interlocutora disse que o Mahamudo Amurane deixou claro que não está alinhado com as várias tendências de desvio de fundos públicos para fins partidários e/ou mesmo pessoais.

“Nós estamos com ele e o encorajamos para que continue nesta linha, porque se estiver firme os cidadãos vão-lhe dar apoio na sua missão de dirigir os destinos daquela autarquia”, disse, tendo acrescentado que “não pode deixar que actos de corrupção ocorram no seu município, porque vai deitar a baixo todo o trabalho que tem estado a desenvolver”.

O presidente do município de Nampula está a fazer o seu trabalho e a Procuradoria Provincial está a trabalhar neste processo, por isso, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública está satisfeito com o seu procedimento.