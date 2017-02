Nyusi solidariza-se com as vítimas do Dineo

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, lamentou esta manhã o sofrimento da população vítima dos efeitos do Ciclone Dineo, que fustiga desde ontem a região sul do país.

Na ocasião, o Chefe do Estado garantiu que o Governo fará tudo ao seu alcance para aliviar o sofrimento das vítimas. Filipe Nyusi fez este pronunciamento na cidade do Maputo, durante a cerimónia de abertura do primeiro Seminário Internacional da Rede de Provedores da Justiça e Comissões Nacionais de Direitos Humanos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O evento decorre sob o lema “O Papel dos Provedores de Justiça e Comissões Nacionais dos Direitos Humanos na Garantia da Boa Governação”, um acto organizado pelo Provedor da Justiça da República de Moçambique em parceria com a organização não-governamental IBIS-Moçambique.