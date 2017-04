PR inaugura instalações do Governo de Gaza

A cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza, conta desde a manhã de hoje ontem com um novo edifício para o funcionamento de diversas instituições públicas.

Trata-se de uma infra-estrutura localizada no Bairro 11, na zona alta da urbe, justamente na estrada que dá acesso à Praia de Xai-Xai, inaugurado pelo Presidente da República Filipe Nyusi, no quadro da sua visita de trabalho de um dia a este ponto do sul do país.

O referido imóvel vinha sendo construído desde 2013, e custou aos cofres do Estado pouco mais de trezentos e trinta milhões.

A instituição vai, doravante, albergar seis instituições, designadamente a Secretaria e cinco direcções provinciais, designadamente Direcção dos Combatentes, Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Transportes e Comunicações, Cultura e Turismo, bem como a da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural, acomodando um total de 477 funcionários.

Até o momento o trabalham no edifício mais de quatrocentos funcionários e agentes do Estado.

O Secretário Permanente do Governo Provincial de Gaza, Samuel Buanar, diz que com a entrada em funcionamento da nova infra-estrutura, o Estado poupa mais de cinco milhões de meticais por ano.

A inauguração deste empreendimento vai facilitar a vida dos cidadãos, pois poderão ter acesso a muitos serviços que as instituições públicas oferecem num mesmo local.