NOS ÚLTIMOS TRES ANOS: Receitas municipais crescem em Malema

O volume de receitas anuais colectadas no município da vila de Malema por parte das autoridades locais está a registar níveis de crescimento nos últimos anos facto que as autoridades municipais imputam ao esforço desenvolvido no concernente à criação de melhores condições para o exercício da actividade económica e da adopção de novos impostos previstos na lei.

Ao longo do ano transacto aquele município, que conta com cerca de 68 mil habitantes, colectou um montante estimado em 3,050 milhões de meticais, valor que, segundo Ângelo Jerónimo, edil da vila de Malema, é dez vezes superior ao volume colectado no final do exercício financeiro relativo ao primeiro ano da autarcização daquela parcela de Nampula em 2013.

Ângelo Jerónimo explicou que a maior fatia das receitas globais colectadas ao nível da sua autarquia provem do exercício da actividade económica controlada pela edilidade, a qual é desenvolvida ao nível dos mercados municipais onde se comercializa, além de produtos agrícolas alimentares, bens manufacturados, sobretudo factores de produção, vestuário diverso, electrodomésticos, entre outros pelos proprietários de barracas.

O edil da vila de Malema disse que o órgão que dirige privilegia investimentos visando a construção de novos mercados municipais dotados de condições exigidas para o seu funcionamento, nomeadamente o abastecimento de água potável e energia eléctrica, sanitários e armazéns, com o propósito de estimular o exercício da actividade comercial com os padrões mínimos exigidos a favor dos comerciantes.

Neste momento decorre a finalização das obras de construção do quarto mercado municipal desde a autarcização da vila de Malema, localizado no bairro Gorongoza. Os anteriores funcionam nos bairros Central, Impeneca e Pedreira.

No entanto os investimentos que a edilidade de Malema se propõe a realizar naquela vila são ambiciosos, sobretudo no reforço do abastecimento de água potável, construção de salas de aula, melhoria das condições de transitabilidade das vias, entre outras acções.

Para atingir essas metas Ângelo Jerónimo precisou que a edilidade vai introduzir no ano em curso os impostos de veículos e predial autárquico cuja cobrança pelos municípios está previsto por lei. Para efectuar o cadastro dos imóveis abrangidos pelo IPRA, a edilidade daquela vila conta com o apoio do PRODEM, Programa de Desenvolvimento Municipal.

Adoptados os novos impostos a edilidade da vila de Malema prevê níveis de colecta no final do ano em curso na ordem de cinco milhões de meticais, montante que se espera venha evoluir de forma sustentável e satisfatória em 2018 quando os mecanismos de cobrança estiverem consolidados.