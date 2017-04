Moçambique e África do Sul estendem vistos de 30 para 90 dias

Os governos de Moçambique e da África do Sul acabam de acordar a extensão de vistos em passaportes normais ou documento equiparado válido, passando dos actuais 30 dias, o tempo de permanência em cada uma das partes, para um período de 90 dias, ou seja, três meses.

De acordo com a informação facultada à imprensa pelo Serviço Nacional de Migração (SENAMI), instituição sob tutela do Ministério do Interior, a medida vem ao abrigo do acordo de isenção de vistos que vigora desde 2005 entre os dois países.

“Além de extensão do período de permanência de 30 para 90 dias, o acordo passa a abranger as seguintes situações: Turismo, visita familiar, consultas médicas, negócio, conferências, seminários, workshops, intercâmbios estudantis e desportivos”, refere o SENAMI, através de uma nota, citada hoje pelo “Mediafax”.

Conforme a mesma nota, a medida passa a produzir efeitos a partir do dia 19 de Abril corrente.

(AIM)