Nyusi visita província de Maputo

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, efectua a partir de hoje uma visita de trabalho, de três dias à província de Maputo, sendo que a porta de entrada é o distrito de Marracuene. Com efeito está previsto um encontro entre o Chefe do Estado e os agentes económicos da localidade de maçaneta, nesta província.

Ele que ontem trabalhou na província de Gaza, deve chegar a Marracuene dentro de uma hora onde vai ouvir as principais preocupações de homens de negócio que trabalham em Macaneta. A maior parte dos empresários dedica-se a actividades turísticas, um sector actualmente afectado pela crise financeira que assola Moçambique e não só.

Ainda hoje está previsto um comício popular a decorrer na localidade de Macaneta, para além de um encontro extraordinário com os quadros da Frelimo no distrito a ser orientado por Filipe Jacinto Nyusi na qualidade de Presidente da Frelimo.

Notícia em actualização.

Com 666 km² e uma população estimada em 157 642 habitantes, o distrito de Marracuene está dividido em dois postos administrativos, nomeadamente Machubo e Marracuene. Fazem parte do primeiro posto administrativos as localidades de Macandza e Thaula e do segundo, Nhomgonhama, Michafutene, Vila de Marracuene, entre outras.

As actividades principais são agricultura, pesca, turismo e outras.