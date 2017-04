Nyusi recomenda melhoramento de gado bovino com raças produtivas

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, aconselhou hoje aos criadores de gado bovino para apostarem no melhoramento das raças, usando técnicas de cruzamento com vista a obter melhores rendimentos quer da carne quer do leite.

O Chefe do Estado falava hoje num comício popular que orientou na vila do distrito de Magude no quadro da visita que efectua à província de Maputo. A propósito do aumento da capacidade produtiva, Filipe Nyusi apontou como exemplo, o cruzamento das raças “Landi” e “Brama", uma vez que a primeira, tem a vantagem de ter maior aptidão reprodutiva e a segunda, oferecer animais possantes e com maior peso. Também apontou para a necessidade de apostar no fomento do gado leiteiro cujo consumo é benéfico para a saúde da população.

O Chefe do Estado manifestou o seu contentamento para o nível de empregabilidade que o distrito conseguiu nos últimos tempos. Assim, cerca de 350 jovens entraram para o mercado de trabalho, com enfoque para o turismo onde trabalham na área de indústria hoteleira.

A população de Magude que sempre se queixou de roubo de gado bovino informou ao Presidente da República haver uma tendência de relativa redução de incursão dos malfeitores.

Depois de Magude, Filipe Nyusi seguiu em destino ao distrito da Namaacha, onde se encontra neste momento. A porta de entrada neste distrito foi a localidade de Mafuane.