Para combatentes: Fundo da Paz projecta criar banco de micro finanças

O FUNDO da Paz e Reconciliação Nacional projecta criar um banco de micro finanças viradopara a provisão de serviços financeiros sustentáveis aos combatentes. Os serviços incluem actividades de crédito, poupança e seguros, cujo objectivo é contribuir para uma maior inclusão financeira das comunidades dos combatentes, através do financiamento de projectos de geração de renda.

Para o efeito, o Fundo da Paz e Reconciliação Nacional promoveu, recentemente, um encontro de auscultação e reflexão sobre a matéria, que juntou 16 associações de combatentes com representação nacional. A iniciativa foi acolhida de forma consensual pelas agremiações dos combatentes.

Falando na ocasião, o director executivo do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional, Omaia Salimo, destacou a envergadura desta iniciativa, sublinhando que a criação de um banco de micro finanças permitirá uma melhor eficiência e flexibilização do financiamento sustentável aos projectos dos combatentes.

Omaia Salimo acrescentou que o banco de micro finanças a ser criado dedicar-se-á à prestação de serviços financeiros, incluindo a concessão de créditos aos mutuários do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional, em condições de taxas bonificadas e favoráveis, cabendo apenas à esta entidade monitorar e promover acções de negociação de recursos financeiros para o banco, programas de suporte à cultura da paz e reconciliação, bem como a formação em educação financeira e técnico-produtiva e programas para a construção de habitação condigna para os combatentes.

ADD// Satisfação e apelos

ANTÓNIO Manjate, presidente da Associação dos Combatentes para o Desenvolvimento e Liberdade (CDL), apelou para que os colaboradores do Fundo sejam vigilantes na condução do processo de selecção dos combatentes beneficiários de financiamento desta instituição de crédito, de forma responsável, transparente e célere, e que sejam priorizados os pedidos já na posse desta associação a nível central e das direcções provinciais dos Combatentes.

Josefina Salvador Chimbutana, da Associação dos Deficientes Militares de Moçambique (ADEMIMO), louvou a iniciativa, indicando que a mesma contribuirá para o incremento da capacidade de geração de renda de alguns projectos já implantados pela agremiação. Referiu-se, a título de exemplo, à fábrica de produção de panelas e outros utensílios domésticos, sua propriedade, que neste momento se ressente de dificuldades financeiras para importar o alumínio da vizinha África do Sul, devido aos custos elevados que a operação comporta.

O projecto de Josefina Chimbutana beneficiou de um financiamento de 300.000 meticais do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional e gerou renda e emprego a mais cinco compatriotas.

Por seu turno, Bachir Cassimo, da AGEMOD, fez saber que os combatentes associados em Pebane, província da Zambézia, ressentem-se da falta de um frigorífico para a conservação do pescado e, como resultado, têm estado a perder grandes quantidades de peixe, que poderia ser comercializado noutros mercados da zona sul do país.

Do banco de micro finanças espera conseguir os recursos necessários para viabilizar o empreendimento, através da aquisição de um camião frigorífico, com capacidade de quatro toneladas, e um motor de quatro cavalos, para barco de pesca.

Pronunciando-se sobre as preocupações apresentadas, Omaia Salimo reconheceu o mérito das mesmas e a incapacidade do Fundo de Paz e Reconciliação Nacional de dar resposta à demanda, daí que se lançou num exercício de planeamento estratégico que visa a busca de soluções e parcerias público-privadas, numa perspectiva de reduzir o fosso entre a capacidade e as expectativas dos combatentes.

O responsável fez saber que, só ao nível da província e cidade de Maputo, foram recebidos cerca de 7000 projectos, necessitando de um financiamento de pouco mais de dois biliões de meticais, montante que está bastante aquém da actual disponibilidade orçamental.

Omaia Salimo explicou que o encontro com as associações dos combatentes tinha em vista auscultar as suas ideias e sensibilidade sobre a criação da instituição de crédito, processo que se enquadra no plano estratégico do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional para os próximos cinco anos, estando neste momento a ser concluída a fase da elaboração do plano de negócios.

Para o sucesso deste projecto, o Fundo planeia a criação de comités de crédito que deverão se ocupar, essencialmente, da coordenação e articulação contínua do processo de gestão com as associações dos combatentes. A nível central, o órgão será composto por cinco membros e presidido pelo director executivo-adjunto do Fundo da Paz, sendo que os restantes membros serão combatentes, das três denominações, indicados pelas respectivas associações.

Estes comités terão como principal actividades a selecção de projectos a serem financiados com base em critérios acordados, bem como a certificação dos respectivos proponentes.

Perspectiva-se o financiamento a 20.000 combatentes, no primeiro ano de existência do banco de micro finanças, contra os actuais 1800 financiados através do Fundo de Paz e Reconciliação Nacional.