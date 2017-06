Dinheiro foi entregue à OJM: China apoia formação profissional de jovens

A CHINA entregou, segunda-feira, um cheque de 3,5 milhões de meticais à Organização da Juventude Moçambicana (OJM), para apoiar iniciativas de formação de jovens moçambicanos.

A entrega foi testemunhada pelo embaixador chinês em Moçambique, Su Jian, e pelo secretário-geral da OJM, Mety Gondola.

O financiamento faz parte de uma iniciativa intitulada “Amizade do povo chinês para com a sociedade civil africana”.

“É uma iniciativa que visa apoiar projectos de formação de jovens no âmbito do combate à pobreza. A educação e formação profissional são áreas prioritárias na cooperação entre a China e Moçambique, desde os primórdios da luta pela independência de Moçambique”, disse o embaixador chinês.

O diplomata anunciou que a China vai aumentar este ano 100 bolsas de estudo para oferecer mais oportunidades de formação aos jovens moçambicanos.

Segundo afirmou, cerca de 500 estudantes moçambicanos frequentam actualmente universidades chinesas. No ano passado, mais de uma centena de estudantes moçambicanos licenciados e mestrados regressaram ao país.

Su Jian disse que o empresariado chinês que opera no país também tem feito esforços para facilitar a inserção no mercado de emprego de estudantes formados na China.

Por seu turno, o secretário-geral da OJM afirmou que a história permite visualizar o grande contributo da China na construção de Moçambique.

“São relações que vêm desde antes da independência nacional. Como jovens, estamos apostados em abraçar o povo chinês e eternizar a cooperação. Hoje iniciamos um capítulo em que nos comprometemos a tudo fazer para que a cooperação continue frutífera”, disse Gondola.

Indicou que Moçambique colocou a agricultura como base no combate à pobreza, sendo nela que a relação com a China deve ser centralizada.

“Tivemos como opção inicial a formação na área da agricultura. Temos consciência da responsabilidade que carregamos ao receber a contribuição do povo chinês, que percebe a necessidade de nos ajudar. Teremos o cuidado de assumir a ajuda com muita responsabilidade, para que o povo chinês se orgulhe do apoio que nos tem concedido”, acrescentou o secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana.