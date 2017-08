Encontro reflecte compromisso do presidente com a Paz

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, disse que a decisão do Presidente da República, Filipe Nyusi, de se deslocar à Gorongosa, província de Sofala, onde manteve um encontro com Afonso Dhlakama, é prova que revela o seu compromisso em restabelecer a uma paz duradoira no país.

Falando hoje na sua residência, na cidade de Maputo, após seu recenseamento por uma brigada que está a realizar os trabalhos do IV Censo Geral da População e Habitação, do Carlos Agostinho do Rosário considerou o acto de digno de um Estadista preocupado com a sua nação.

“O sentimento é de satisfação. Este é um acto que, na verdade, demonstra que sua excelência está empenhando e comprometido com a paz”, disse o primeiro-ministro.

Na ocasião, o governante acrescentou ainda que o acto demonstra ainda que, “o Presidente da República é uma pessoa comprometida com o seu povo, comprometida em devolver a paz aos moçambicanos.”

“Ele foi onde está o senhor Dhlakama, nas matas, muito embora com as dificuldades que isso acarreta. Mas lá chegou e encetou as conversações e, certamente, se alcançará uma paz duradoira no nosso país”, garantiu o primeiro-ministro.

O mais recente encontro entre o Estadista moçambicano e o líder da Renamo acontece numa altura em que as duas comissões criadas no início do ano, para lidar com as questões da descentralização e assuntos militares continuam engajadas na busca de consensos sobre as matérias que lhes foram incumbidas.

Em relação ao censo populacional, Carlos Agostinho do Rosário considera que este é acto de extrema importância para o país, visto que vai ajudar o Governo a planificar melhor a gestão e distribuição de riquezas.

“Apelo a todos os moçambicanos a aderir a este acto e que não haja mecanismo de politização deste acto e todos adiramos ao censo”, afirmou o primeiro-ministro.

(AIM)