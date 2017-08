EUA felicitam PR e líder da Renamo

Sábado, 05 Agosto 2017

A VAIDADE é, sem dúvidas, uma das marcas que caracteriza as mulheres. Há somente que estudar se esta não será parte do seu ADN. Vários adornos acompanham-na no quotidiano, entre eles, lápis, batom, rímel, verniz… tudo à busca da satisfação do ego. É apenas uma luta para dar requinte à sua beleza. No... Ler mais..