Distrito Kampfumu: Frelimo divulga instrumentos de funcionamento do partido

O PARTIDO Frelimo, a nível da cidade de Maputo, está a divulgar os seus instrumentos de funcionamento nas células, comités de círculo, de zona e de distrito, com vista a tornar-se cada vez mais estruturado, coeso e com capacidade de angariar mais membros.

A acção iniciou quinta-feira, com um encontro entre o secretariado do Comité do Distrito Municipal KaMpfumu e os membros do partido que são funcionários públicos, sob o lema “O papel dos membros do partido nas suas áreas de influência”.

Dirigida pelo primeiro-secretário deste comité, Amosse Chicualacuala, a reunião tinha como objectivo actualizar os conhecimentos que os membros e simpatizantes possuem sobre os instrumentos de funcionamento do partido.

Dissertando sobre o lema, Chicualacuala afirmou que os quadros da Frelimo devem estar sempre determinados a defender os interesses do partido, como a promoção das liberdades, da unidade nacional, da democracia, da solidariedade e da justiça social.

“Tal como vem acontecendo desde os primórdios da criação da Frelimo, sempre recebemos exemplos de coragem e determinação na defesa dos interesses do povo e é essa postura que deve caracterizar os membros do partido nos seus locais de militância”, disse Chicualacuala.

Afirmou que exemplo de determinação e coragem foi dado recentemente pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, quando se despiu de complexos e foi ao encontro do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para discutir a paz para os moçambicanos.

“São exemplos como estes, de defender os interesses dos cidadãos, que os membros do partido devem seguir nos seus locais de trabalho. Devem empenhar-se para cumprir as suas obrigações profissionais, porque a cumprir as metas estarão a contribuir para o cumprimento do Plano Económico e Social, instrumento elaborado pelo Governo da Frelimo”, acrescentou.

Chicualacuala falou igualmente da necessidade de os membros e simpatizantes da Frelimo respeitarem a Lei de Probidade Pública, que, num dos seus artigos, proíbe a realização de actividades políticas e religiosas no local de trabalho durante o horário do expediente.

Convidado a intervir, o primeiro-secretário do Comité da Cidade de Maputo, Francisco Mabjaia, falou da necessidade de cada um dos membros desta formação política preocupar-se em tornar este partido mais coeso e ganhador.

A reunião, bastante concorrida a ponto de abarrotar a sala principal do Centro de Conferências Joaquim Chissano, também pretendia ainda partilhar a posição dos membros e simpatizantes da Frelimo nos seus locais de trabalho, particularmente nas instituições públicas, seus deveres e obrigações.