Aposta Frelimo em Inhambane: Resgatar a coesão interna e consolidar a hegemonia

O SEGREDO do sucesso da Frelimo desde a sua génese funde-se em três vectores: Unidade, Trabalho e Vigilância. Esta estratégia vai caracterizar a liderança do recém-eleito primeiro-secretário da província de Inhambane, Diniz Vilanculos, para que o partido conserve e perpetue a hegemonia que detém na arena política nacional.

Em entrevista ao “Notícias”, Vilanculos destaca que o seu grande investimento será no resgate da coesão interna exacerbada pelas contingências da conjuntura política, sobretudo a diversidade de opinião, abrindo espaço para o exercício democrático de opinião a nível do partido e à liberdade de pensamento.

Professor de carreira, o nosso interlocutor, que antes de ser eleito na última conferência provincial já exercia as funções de primeiro-secretário interinamente na sequência do falecimento de Carlos Maela em Dezembro do ano passado, reconhece que há muito trabalho pela frente para o alcance dos resultados esperados.

Porém, afirma ter meio caminho andado para o sucesso, a medir pelas boas relações e coordenação dentro do partido e com o Governo provincial liderado por Daniel Chapo, a quem considera “homem certo para lugar certo” por ter chegado no momento ideal para Inhambane e estar a dar o seu máximo para alavancar a província. Seguem-se as partes mais marcantes da entrevista.

Notícias (NOT)– A caminhada até à eleição para primeiro-secretário provincial foi de substituições sucessivas a outros camaradas. Pode retratar este percurso?

Diniz Vilanculos (DV)– Na verdade, até agora a nossa eleição não caiu do céu ou da célula para a província, mas obedeceu quase todas as metamorfoses. Fui secretário para Organização em Vilankulo, para depois passei a primeiro-secretário distrital em substituição do respectivo titular quando foi eleito deputado da Assembleia da República. Posteriormente fui chamado para a província em substituição do secretário para Organização quando este foi nomeado administrador de distrito. Em Dezembro passado, em consequência do falecimento do camarada Carlos Maela, fui indicado, por deliberação da Comissão Política, para substitui-lo no cargo de primeiro-secretário do Comité Provincial e já na última conferência provincial fui eleito para o cargo que vinha despenhando provisoriamente. Como se pode depreender, foram observados alguns passos que, de certa forma, não deixam dúvidas da confiança política que foi possível acumular ao longo do percurso por parte dos militantes.

NOT– O que se pode esperar do desempenho da Frelimo em Inhambane?

DV– O nosso primeiro projecto macro nesta função como equipa é manter a hegemonia do partido na arena política da província e do país. Para conseguir isso vamos ter que investir o nosso saber, recorrendo à nossa humilde experiência no chamamento de todos os militantes do partido para juntar suas forças e atacarmos o objectivo comum. Queremos aglutinar todas as sensibilidades através do resgate da coesão interna.

NOT– Está a dizer que encontrou um ambiente de crispação no partido?

DV– Não necessariamente. Precisamos apenas de colocar a nossa marca e o nosso cunho para o efeito e queremos trazer todas as opiniões no fórum próprio para discutir a vida do nosso partido. Entendemos que é na diferença de opiniões que reside a harmonia, mas estas devem ser discutidas em locais próprios. Todos queremos vitalidade do nosso partido e essa diferença de pensamento não deve constituir motivo de cisões, daí que o nosso projecto seja mesmo de reforçar a alegria e união que sempre caracterizaram o nosso partido desde os primórdios da sua génese.

NOT– Curiosamente, o secretariado do Comité Provincial é dominado por docentes. Alguma estratégia ou apenas coincidência?

DV– Na verdade nunca parei para observar isso. De facto quase todos somos professores mas, na verdade, a escolha destes camaradas foi na perspectiva de capitalizar as suas experiências na política. O secretário para Organização, Chadreque Chinguane, foi colaborador nesta área e, para já, é uma aposta ganha. O secretário para a Área de Mobilização, o professor Nelson Guiruta, teve uma carreira brilhante a nível do distrito de Jangamo e trata-se de um quadro dinâmico, pelo que quisemos impulsionar este potencial para o bem do partido. O secretário para Verificação, que é igualmente docente, desempenha funções de inspector-chefe das actividades económicas e é um camarada de reconhecida reputação. Portanto, são camaradas talhados com a agenda do partido e que se enquadram perfeitamente nas funções que estão a desempenhar.

NOT– Em que estágio se encontra o partido em termos de acções?

DV– Estamos todos empenhados na preparação das eleições autárquicas agendadas para o próximo ano. Não vou revelar agora que acções estão a ser desencadeadas com pormenor, mas posso dizer que, como é apanágio da Frelimo, o partido inspira-se no povo. Estamos agora a auscultar a população sobre o que deve nortear o plano de actividades para o próximo mandato a nível dos municípios e assegurar que todas as autarquias continuem sob gestão da Frelimo.

NOT– Está a afirmar que as eleições autárquicas serão ganhas pela Frelimo?

DV– Não queremos colocar a carroça em frente dos bois, muito menos desprezar os nossos adversários, mas o certo é que estamos a fazer o nosso trabalho. Agora estamos a avaliar o desempenho dos municípios para ver o que foi realizado e o que foi mal executado para podermos corrigir e avançar.

Oposição forte ajuda a crescer

Para o primeiro-secretário da Frelimo em Inhambane a existência da oposição na província é fundamental porque ajuda a corrigir os erros e funciona como fiscalizadora quando estiver bem organizada. Mas na opinião de Diniz Vilankulo o seu partido continua a mostrar-se a única alternativa para levar o país ao desenvolvimento.

NOT– Os municípios, a Assembleia Provincial e o círculo eleitoral de Inhambane na Assembleia da República são dominados pela Frelimo. Qual é o plano para os próximos pleitos eleitorais?

DV– Queremos consolidar as nossas vitórias e reduzir cada vez mais a oposição nestes órgãos.

NOT– A Frelimo quer voltar ao partido único?

DV– As eleições são como um jogo de qualquer modalidade onde todos os intervenientes querem ganhar por maior números de pontos ou golos. Trata-se de uma luta. Nós vamos às eleições para vencer. Queremos todos assentos, desde os municípios, Assembleia Provincial até à Assembleia da República porque nós, a Frelimo, estamos comprometidos com o desenvolvimento do país. Vezes há em que a oposição é mero obstáculo do progresso.

NOT– A presença não acrescenta valor político para melhorar a vida da população?

DV– Até porque uma pessoa sozinha poucas vezes encontra as soluções da sua própria vida, daí que se a oposição fosse construtiva, aquela que quer o bem-estar da população, seria benéfica, mas esta oposição moçambicana não ajuda muito, pelo contrário dificulta. Quando nega aprovar orçamentos para a implementação dos projectos de desenvolvimento está contra o progresso nacional, por isso a Frelimo deve continuar a guiar os destinos do país para melhorar a vida dos moçambicanos.

NOT– Que acções concretas estão em curso para assegurar a manutenção no poder?

DV– A estratégia da vitória é segredo. Mas devo dizer que estamos a mobilizar os membros e a população para se recensear para que a província consiga atingir as projecções do eleitorado e isto vai aumentar ou manter os mandatos em todos os órgãos. Depois do recenseamento eleitoral vamos intensificar a educação cívica para reduzir as abstenções. Os nossos membros devem ir às urnas carimbar a vitória porque não basta dizer que ganhamos, precisamos de marcar maior número de golos. Aliás, no nosso partido a preparação das eleições começa no dia em que os governos tomam posse.

Chapo é o homem certo

A indicação de Daniel Chapo para o cargo de governador de Inhambane é vista pelo primeiro-secretário da província como uma escolha acertada por parte do Presidente da República pois, segundo ele, está a dar resposta devida aos diversos problemas da população, razão para dizer que é necessário continuar a dar apoio ao seu trabalho.

Na sua opinião, Chapo tem conseguido aglutinar todas as forças para o bem dos cidadãos e tem mantido um contacto permanente na auscultação das comunidades, de onde pode colher as opiniões e tomar as decisões acertadas em momento apropriado.

NOT– Como avalia o relacionamento do partido com o Governo?

DV– Saudável, óptimo. O partido e o governador comungam das mesmas ideias de desenvolvimento da província. Estamos alinhados no pensamento do progresso. Não há segredos entre nós. Na minha opinião, o governador Chapo chegou no momento certo. Homem cheio de energia que acredita e liberta a sua iniciativa para catapultar a província para atingir altos voos. Não quer ver para crer, mas faz o contrário, crê para ver. Por exemplo, liderou pessoalmente a realização da conferência de investimentos num momento da crise, sem dinheiro, mas mobilizou fundos e a conferência foi um sucesso porque há promessas de financiamento de grandes projectos.

NOT– Como perpetuar a boa e criativa governação elogiada pelo Presidente da República?

DV– Fiquei surpreendido pela avaliação do camarada Presidente e, pessoalmente, faria o mesmo em relação ao camarada Chapo. Não há dúvidas que Inhambane vai voar alto e penso que esta avaliação do Chefe do Estado deixa-nos com uma grande responsabilidade para consolidar esta confiança e corresponder esta grande expectativa, trabalhando para produzir resultados cujo impacto se reflicta na melhoria da vida da população da nossa província.

NOT– O que podemos esperar da vossa direcção no partido?

DV– Responsabilidade acrescida que, em algum momento, me vai tirar de determinados convívios de amigos e familiares por força da agenda. A Frelimo não é um partido eleitoralista tal como temos verificado com algumas formações políticas que são sazonais. Nós temos um programa que tudo fazemos para cumpri-lo, daí que este momento é crucial para a sua implementação. Não há mãos a medir no trabalho. Nossa meta é que o partido continue a arrastar multidões, razão pela qual definimos como prioridade resgatar a coesão interna.

NOT– Quais são as prioridades do partido neste momento?

DV– Estamos engajados na mobilização das comunidades para participarem activamente no processo de desenvolvimento do país. O Governo não tem capacidade suficiente para garantir tudo. Estamos a mobilizar a população explicando a importância disso. Estamos a dar força necessária ao nosso Governo na brilhante acção da recuperação das infra-estruturas danificadas pelo ciclone Dineo. Felizmente, a província está a reerguer-se desta intempérie e da crise alimentar dos últimos dois anos e queremos que a população aumente as áreas de cultivo para combater a fome e produzir excedente para gerar renda familiar.

VICTORINO XAVIER