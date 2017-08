Moçambique e RAS avaliam requalificação da fronteira da Ponta do Ouro

EQUIPAS de alto nível das autoridades tributárias de Moçambique e da África do Sul deslocam-se hoje à fronteira da Ponta do Ouro, na província de Maputo, no âmbito da requalificação desta infra-estrutura para fazer face à de­manda que se prevê que aumen­te com a construção da ponte Maputo-Ka Tembe e da estrada Ka Tembe-Ponta do Ouro. Leia mais