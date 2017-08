CNE e partidos políticos analisam falhas do passado

A COMISSÃO Nacional de Eleições (CNE) propõem-se a analisar as falhas registadas no processo eleitoral de 2014, na perspectiva de evitar que venham a ocorrer nos pleitos eleitorais que se avizinham.

A proposta de debate dos erros e falhas ocorridas em 2014 foi acolhida pela maioria dos participantes do encontro havido ontem, em Maputo, entre os órgãos eleitorais e os partidos políticos, que se destinou à apreciação do código de conduta do mandatário e delegado de candidatura e o regulamento de fiscalização do recenseamento eleitoral. O encontro contou com o apoio logístico do Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD).

Falando na abertura da reunião, o presidente da CNE, Abdul Carimo Sau, recordou aos presentes que a legislação eleitoral é o principal alicerce das actividades do órgão e que o seu maior desejo é organizar eleições cada vez mais credíveis e com resultados aceitáveis, consubstanciadas em democracia genuína e paz no país.

“É nosso espírito de trabalho envolver os principais interessados nos processos eleitorais, com vista a torná-los mais credíveis, mais livres, mais justas e transparentes”, disse, sublinhando que é deste modo que os órgãos eleitorais procuram interagir constantemente com os intervenientes no processo eleitoral, para o debate de ideias e colher sugestões visando garantir um trabalho de harmonia e concórdia.

Lembrou que em 27 de Maio último a Comissão Nacional de Eleições realizou um primeiro encontro com os partidos políticos, no qual foram apresentados a agenda de trabalho e o estágio da execução das actividades atinentes ao ciclo eleitoral em curso.

Disse estar prestes a iniciar, até Setembro, a formação dos membros dos órgãos de administração e gestão eleitoral na província e distrito, abrangendo os territórios que irão acolher as eleições de 2018.

No espaço reservado a outras questões, o secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Luís Boavida, referiu-se à educação cívica levada a cabo pelos órgãos eleitorais, defendendo o enquadramento dos membros dos partidos políticos no processo. Luís Boavida disse que, no geral, os problemas que os partidos políticos têm não são derivados apenas da legislação eleitoral, solicitando aos órgãos eleitorais para organizar um debate no qual sejam analisadas as falhas ocorridas no processo de 2014.

Para o dirigente do MDM, o que aconteceu nas eleições de 2014 não é só um problema das leis. Esta posição do secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique foi corroborada pelo mandatário deste partido, o deputado José de Sousa, que considerou a legislação eleitoral moçambicana uma das melhores na região austral de África.

Segundo José de Sousa, o grande problema é a implementação dessa legislação. No seu ponto de vista, há aspectos na Lei Eleitoral que falharam no processo eleitoral de 2014.

“São problemas já identificados. Sabemos o que falhou, mas há falta de vontade política. Por exemplo, falha sempre a credenciação dos fiscais”, disse José de Sousa, acrescentando que outra preocupação dos partidos políticos é relacionada com a impugnação prévia, no que diz respeito à possibilidade de reclamarem fora da mesa de voto.

José de Sousa afirmou que há pessoas que são preparadas para criar problemas nas eleições e andam à solta.

Entretanto, Miguel Mabote, presidente do Partido Trabalhista, disse que com o actual figuro da CNE, em termos de sua composição, sempre haverá problemas nas eleições que o país realizar. Manifestou-se contrário à ideia de se discutir as falhas do passado, defendendo que isso contribuirá para dividir ainda mais os partidos e a Comissão Nacional de Eleições.

Várias outras questões foram levantadas na ocasião pelos partidos políticos. Sobre o código de conduta dos partidos, por exemplo, o secretário-geral do Partido Ecologista-Movimento Terra, Joao Massango, questionou como é que a CNE está organizada para produção deste instrumento e que o mesmo seja respeitado, pois a experiência que existe é da sua violação.

O mandatário da Renamo, André Majibire, falou da necessidade de envolvimento de todos os partidos políticos no processo em curso de mapeamento dos postos de recenseamento eleitoral. O presidente do Partido Popular Democrático, Marciano Fijamo, referiu-se à Lei dos Partidos Políticos, defendendo a sua revisão, para acomodar o financiamento dos projectos políticos sem assento parlamentar, cuja maioria não tem meios de sobrevivência, estando, por isso, condicionados a aparecer no cenário político com alguma visibilidade nas eleições gerais, financiadas pelo Orçamento do Estado.

Um outro dirigente político disse que a Lei Eleitoral é discriminatória, ao consagrar direitos específicos somente aos partidos com representação parlamentar.

Órgãos eleitorais esclarecem

O DIRECTOR-GERAL do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), Felisberto Naife, referiu-se à educação cívica, afirmando que é uma responsabilidade de todos e não exclusiva dos órgãos eleitorais. Sobre o mapeamento, explicou que se trata dum processo que visa tirar as coordenadas geográficas, apurar as vias de acesso, o abastecimento em água, entre outros fins, e que nos municípios que vão acolher as eleições de 2018 existem técnicos dos partidos políticos que estão a acompanhar o desenrolar desta actividade.

Já o presidente da Comissão Nacional de Eleições considerou pertinente a proposta sugerida pelo secretário-geral do MDM, de se discutir as falhas ocorridas no anterior processo eleitoral. Concordou com a opinião de que nem todas as falhas registadas são derivadas da lei e sublinhou que cada parte tem as suas responsabilidades.

Segundo Abdul Carimo Sau, o que sempre foi comum é que os partidos políticos e a Comissão Nacional de Eleições acusam-se mutuamente, mas sem muitas vezes apontarem soluções.

Disse que além de aspectos de lei, existem pormenores atinentes ao comportamento das pessoas. Sobre esta matéria, referiu-se, a título de exemplo, ao facto de determinado cidadão ter sido encontrado, algures pelo país, com três boletins de voto durante as eleições.

Sobre o código de conduta, o presidente da Comissão Nacional de Eleições afirmou estar em processo de revisão, garantindo que será levado à discussão com os partidos. Também será partilhado com os partidos políticos o código de conduta dos membros das mesas de voto.

Abdul Carimo Sau disse que não olhar o passado é como que andar numa viatura só com os máximos acesos. É preciso discutir os problemas, num processo em que todos estão envolvidos, com o mesmo objectivo e intensidade.

A Comissão Nacional de Eleições tem a obrigação de melhorar, mas também os partidos políticos, defendeu o presidente da Comissão Nacional de Eleições, questionando de quem são as fraquezas que se registam na legislação eleitoral, se os partidos políticos são os fazedores das leis.