Na Guiné-Bissau: Presidente do Parlamento sugere diálogo para crises

A PRESIDENTE da Assembleia da República (PAR), Verónica Macamo Ndlovu, sugeriu ao seu homólogo guineense, Cipriano Cassamá, a apostar no diálogo para a solução dos problemas do seu país que afectam, particularmente, o normal funcionamento das instituições do Estado.

Ndlovu fez este apelo durante a audiência que manteve com o líder da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, que está de visita ao país, no quadro da preparação da conferência dos Presidentes e Chefes dos Parlamentos Nacionais Africanos, a decorrer entre os dias seis e dez de Novembro, no Burquina Fasso.

Durante a audiência Cipriano Cassamá convidou a líder parlamentar nacional a representar o país nesse encontro. A propósito do convite, Verónica Macamo Ndlovu agradeceu a forma como o mesmo foi efectuado e garantiu que atempadamente seria dada uma resposta.

“Nós agradecemos a maneira como o convite foi efectuado para nos juntarmos aos líderes dos parlamentos africanos e a nossa resposta ao convite será dada com alguma brevidade”, reiterou Ndlovu.

Acrescentou que para além de falar sobre a reunião de Burquina Fasso, a audiência serviu para passar em revista a situação política, económica e social dos dois países, e nessa matéria sugeriu que a Guiné-Bissau deve continuar a procurar caminhos que permitam o funcionamento regular das suas instituições do Estado.

“Mas é preciso garantir que o funcionamento destas instituições do Estado concorra para a harmonia necessária para que os guineenses possam se dedicar mais à criação do bem-estar”, disse Ndlovu, para quem a experiência do diálogo em Moçambique pode ser usada como ponto de partida para se encontrar uma solução para todos os problemas.

No entanto, o Presidente da Assembleia Nacional Popular do Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, disse que a visita visava, essencialmente, convidar a Presidente do Parlamento moçambicano a participar no encontro da União Parlamentar Africana como observadora.

Explicou que o convite surge pelo facto de Verónica Macamo Ndlovu estar a fazer um bom trabalho a nível parlamentar e, por isso, ser uma figura incontornável nos diferentes parlamentos de África, daí que a sua presença será importante para o encontro.

“Reconhecemos que Moçambique é um país muito grande, com recursos importantes e que está a consolidar a sua democracia e o seu estado de direito democrático. Pensamos que enquanto país da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e da União Africana, o seu Parlamento, membro de outras organizações internacionais, deve juntar-se à esta organização”, disse Cassamá.