SADC: 36 anos entre a cautela e o pragmatismo

OS LÍDERES da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) reúnem-se amanhã e depois, em Mbabane, em mais uma cimeira. É a 36ª, um número que coincide com os anos de existência da organização regional. Qual o balanço desses 36 anos - contados a partir da criação da SADCC (Conferência de Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral), em 1980? Se buscamos uma resposta simples, do género sucesso, ou fracasso, então ela dependerá de como o respondente vê uma garrafa com o conteúdo pela metade: meio cheia ou meio vazia.

Não tanto para ter respostas à questão, mas para discutir um pouco sobre a SADC, o seu papel para o desenvolvimento da região, os desafios que lhe se impõem, o papel do cidadão na construção desse projecto, fomos conversar, em separado, com uma personalidade do mundo académico e outra do político: Iracema William Matsinhe, Docente Universitária das Cadeiras de Estudos da SADC e Estudos de Politica Externa de Moçambique, e João Machatine, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Não é um debate entre os dois, mas uma parla na qual cada um expõe a sua opinião sobre o assunto. Convergentes nalguns pontos e não tanto noutros, Machatine e Iracema mostram-nos, por um lado, uma SADC pragmática, que procura certezas nos passos que dá, e por outro lado, uma organização que precisa ainda definir o modelo de integração e levar consigo os seus cidadãos nessa caminhada.

João Machatine: Organização guiada pelo realismo

“OS Estados da SADC são muito prudentes. Não passam para outra fase antes de ver consolidada a anterior. Nos seus 36 anos de existência, a região foi vendo, foi se transformando, foi passando por várias metamorfoses e, no seu pragmatismo, achamos nós, que não está no mau caminho”. Esta é a posição de João Machatine, a propósito dos processos para a integração regional na África Austral. Com optimismo aberto, o chefe da Direcção para a Integração Regional e Continental no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem confiança no sucesso do projecto SADC.

NOTÍCIAS (N) - Que balanço faz dos 36 amos da SADC? Cerca de quatro décadas depois, a organização regional deu passos seguros para integração?

JOÃO MACHATINE (JM) -Trinta e seis anos da SADC representam um grande salto em termos de construção de uma cidadania regional, de uma rede de sólida entre os agentes económicos regionais, entre a região e o mundo. Representam uma solidificação da paz, da estabilidade política e do desenvolvimento regional. Ao celebrarmos os sucessos também devemos reflectir sobre os desafios que enfrentamos. Ao nível económico, por exemplo, a dinâmica das economias internacionais, a variação dos preços das matérias-primas afectaram profundamente os projectos e os planos de desenvolvimento da região. Entretanto, apesar das dificuldades económicas, a região continua a ser de grande atractivo. Ela continua a ser a mais estável de África, com um dos mais altos índices de desenvolvimento. O grande fluxo da imigração de diferentes partes do continente e de outros pontos do mundo confirma que a região da SADC é promissora, com muitas potencialidades.

NOT – Terão essas dificultados influência na alteração do roteiro da SADC?

JM –Vários desafios comprometeram as metas que tinham sido estabelecidas. Em 2018, a SADC devia declarar uma Zona Monetária Comum. Já devíamos estar numa União Aduaneira, mas ainda estamos na Zona de Comércio Livre. Quando foram traçadas essas metas previa-se um nível de determinado desempenho das economias da região. Por um lado, a crise económica mundial comprometeu essas metas, por outro, é preciso reconhecer que muitos aspectos técnicos não foram observados com detalhes devidos, na altura do traçar do roteiro. Reconheçamos que nessa altura havia muito “voluntarismo”. As etapas foram desenhadas num determinado ambiente político, no qual não foram observados com rigor os aspectos técnicos-económicos. Quando foram lançadas as negociações para a execução do programa, surgiram várias interrogações. Cada Estado-membro começou a ver os “riscos”, apesar dos ganhos e perdas que as novas realidades trariam. Isso levou a SADC a parar para reflectir. Procurando ser mais realista, a organização achou que, em vez de ser determinada por metas, passaria a ser determinada pela realidade no terreno. A execução das etapas foi também comprometida devido às crises politica que atingiram alguns países da comunidade, com as economias motoras da região. Não é segredo que a crise no Zimbabwe afectou grandemente a região. É certo que temos, na África Austral uma grande economia, a sul-africana…

NOT - Falou da África do Sul. As origens da SADC assentam na Linha da Frente. A entrada deste país, em 1994, foi uma mais-valia ou uma ameaça à integração equilibrada da região, tendo em conta o seu potencial?

JM -Em 1989, houve uma conferência aqui em Maputo sob o lema “África do Sul pós-apartheid”. A conclusão da conferência foi que a África do Sul depois do apartheid tudo quanto iria mudar seria o tipo de governo. Diante disto, dizia-se nessa altura, seria necessário que os países da região soubessem como lidar com o novo país. Para tirar vantagens seria muito importante o desenhar de uma estratégia, tendo em conta as ligações que a economia sul-africana tinha (tem) com o mundo, apesar das sanções (na altura). O que representa a África do Sul hoje na região? Houve grande entusiasmo com a libertação de Nelson Mandela. O fervor político ofuscou, de certa maneira, o realismo que deveria ser observado. Porém, a realidade foi gradualmente aparecendo. Hoje o desafio é os países da região reconhecerem que a África do Sul é um Estado com responsabilidades sócio-económicas sobre a sua população, aceitarem que o comportamento do governo sul-africano é determinado, primeiro, pelos interesses do Estado sul-africano e, depois, pelos globais, e que o Estado sul-africano tem objectivos de ser um jogador global. É preciso que os países da região aproveitem a cadeia de valor da industrialização da África do Sul. A experiência diz que todas regiões económicas cercadas por uma economia industrializada prosperam desde que saibam aproveitar a cadeia de valor.

NOT – A SADC é uma comunidade de Estados, logo de pessoas. Falou de avanços na integração. Terão os cidadãos dos países da região embarcado nessa integração? Sentem os cidadãos a importância, os benefícios da SADC?

JM -A comissão nacional da SADC, com apoio de parceiros, vai fazer um estudo sobre os benefícios da SADC para o cidadão. O objectivo é aferir até que ponto a organização beneficia o cidadão, o que pode ser feito para que o cidadão aprecie a organização e porque Moçambique continua membro da SADC. Observamos que parece haver um índice muito baixo de conhecimento das vantagens, das oportunidades que a SADC oferece aos cidadãos…

NOT – Por que o cidadão tem esse desconhecimento? Por que os cidadãos não conseguem ver essas vantagens? Falta de informação, ausência de acções concretas de integração ou ele foi deixado de lado na …

JM –Um conjunto de circunstâncias. Todavia, fique claro que o cidadão é o cerne da integração, portanto não pode ser deixado de lado. Pode haver algum défice de informação sobre a organização e das acções realizadas ou em perspectiva, mas muito está a ser feito. Por exemplo, temos a questão da livre circulação na comunidade. Nesta matéria, a SADC tende a ser mais pragmática, muito mais realista. Os desafios de segurança internacional obrigam os países da região a serem mais prudentes. Poucos países assinaram e ratificaram o protocolo nessa matéria, mas o assunto está em marcha. A maioria dos países da comunidade já firmou entre si acordos bilaterais de supressão de vistos. Isto quer dizer, por exemplo, que os moçambicanos podem ir à Africa do Sul, ao Malawi, Zimbabwe, Botswana e outros países da região sem precisar de visto, bastando portar o passaporte. Neste momento, apenas três Estados-membros da SADC - Angola e RDCongo e Madagáscar - precisam ainda de concluir acordos com todos. Embora com algumas limitantes, já há na prática essa livre circulação. Os sucessos desses acordos bilaterais de supressão de vistos levar-nos-ão à ratificação do protocolo de livre circulação na região.

NOT - Passados os 36 anos, como definiria a região da SADC?

JM -Uma organizada seriamente comprometida com a segurança da sua população e estabilidade da região. Há um aspecto que faz da região da SADC muito única, muito particular. O nível de cooperação, de concertação política é muito profundo. É muito alto, na região, o nível de consciência dos males que os conflitos causam, os prejuízos que a insegurança produz. A região está neste patamar por causa da profunda interacção política dos seus integrantes.

Iracema Matsinhe: Moçambique acredita no projecto

Muito foi feito nos 36 anos da SADC, mas é preciso trabalhar, é preciso que os Estados membros se envolvam mais. Para Iracema William Matsinhe, Mestre em Segurança Internacional e Diplomacia, e docente no Instituto Superior de Relações Internacionais, é preciso que o cidadão se integre, se aproprie do projecto, porque só assim a construção da comunidade regional será uma realidade forte.

NOTÍCIAS (NOT) - Como vê o nível de integração de Moçambique na SADC?

IRACEMA WILLIAM MATSINHE (IWM) -Em toda a história da organização e da região, Moçambique tem estado a exercer um papel bastante activo e de solidariedade. Quando a gente olha para a história, para aquilo que foi a política externa de Moçambique na altura, logo após a independência, para além da solidariedade, vemos um activismo no sentido de empurrar a região, empurrar aos povos africanos para o mundo. Moçambique tem mostrado bastante vontade em fazer acontecer o projecto que, notamos, ainda é um sonho, mas um sonho da qual o nosso país acredita e quer vê-lo funcionar.

NOT - Ainda é um sonho apesar dos seus 36 anos?

IWM –Sim, é um sonho, embora seja realidade na perspectiva histórica. Vemos o projecto a acontecer a cada passo que a organização vai dando. No lado político-securitário, vemos uma SADC presente, vemos Moçambique reconhecido. Mas é um sonho porque quando olhamos para as etapas, aquilo que é a teoria de integração regional, notamos que nenhuma fase está cumprida. Não obstante, não temos como dizer que a SADC não está lá…

NOT - Mas está lá com as pessoas, com os cidadãos, com os povos?

IWM -Sentimos que a integração está a falhar muito em se tornar massiva. Notamos que a organização enfrenta os mesmos grandes problemas que encontramos na construção dos Estados no continente. Parece não haver uma proactividade da organização para a inclusão, mas, às vezes, é o nível de desafios que os Estados-membros, que até hoje têm uma caracterização de Estado pós-colonial, enfrentam ao nível político, económico e social…

NOT – E como levar o cidadão a sentir, a participar na integração regional?

IWM -Não tenho uma resposta acabada sobre isso. Nós discutimos muitas vezes numa perspectiva de dilema, dilema que a própria região vive, com os desafios que cada Estado-membro tem que enfrentar para prover o bem-estar da sua população, que é o que a organização almeja. Há uma forma de ajudar a reduzir esse distanciamento do cidadão com a organização regional. Por exemplo, a CONSADC (Comissão Nacional da SADC), tem projectos que levam a SADC, a região, as questões da região à escola, aos estudantes e isso ajuda muito a dar a conhecer, ao cidadão, em termos de história mas também com propriedade, os projectos, o roteiro da organização e de que forma ele pode fazer parte dela…

NOT - Falou do empenho de Moçambique na integração regional. Que outro Estado-membro tem uma acção proactiva na SADC?

IWM -O Botswana é, sem dúvidas, o nosso melhor exemplo. Ele tem um papel fundamental naquilo que é a importância da organização, a adaptação para os novos desafios da organização. Nalguns círculos tem havido discussão, por vezes com argumentos mesquinhos, sobre esse papel timoneiro do Botswana, mas julgo que o debate deveria ser em procurar ver o que este país está a fazer de diferente. O Botswana tem sido exemplo na região, não somente pela forma como tem respondido às necessidades da sua população. A melhor forma de cada Estado-membro emprestar mais valor à organização é ele próprio fazer muito pelo seu próprio país na busca do bem-estar, segurança, liberdade, direitos humanos...

NOT - Dentro dessa óptica de liberdades, democratização, segurança, há um pensamento segundo o qual os líderes da SADC agem como membros de um clube de amigos, alegadamente, com pouco empenho em criticar o outro em qualquer situação de desrespeitos das liberdades, dos direitos humanos…

IWM -É um ponto de vista, sobre o qual advogo à volta do que é boa governação, do que é democracia para nós africanos. Não estou a ignorar os problemas existentes mas, às vezes, a cópia fiel daquilo que é o projecto Ocidental, acaba ferindo a forma de fazer e toda a história, que não podemos ignorar, de construção dos Estados aqui na África Subsaariana, na África Austral. Há essa perspectiva, que tem exemplos claros que demostram que os líderes são amigos, grandes amigos. Contudo, mas volto a chamar à atenção para os problemas na construção de Estados pós-coloniais. É preciso olhar para a realidade da região em que estamos e ver os desafios que ela tem e perspectivar, tendo em consideração, a história política, na qual esses líderes fizeram parte. A história acaba moldando a forma de ser e estar de cada estadista e de cada Estado aqui da região. Vejamos a África do Sul, é um gigante na região e tem uma história totalmente diferente da do Botswana…

NOT - A propósito da África do Sul. Tendo em conta o seu potencial, político económico e social, este país é o motor ou entrave à integração regional?

IWM –Temos aqui a situação de “inimigo dentro de casa”. Se olharmos para a escola de pensamento estruturalista, vemos que as periferias têm um centro. Portanto, nessa perspectiva, temos um “inimigo dentro de casa” e uma dependência estrutural. Mas achamos que incorporando-o, podemos fazer com que seja mais solidário, mais ameno, diria, quando tem que lidar com situação da região. África do Sul pode ser um líder, porém não o queremos hegemónica. Esta é a grande luta, mas …

NOT - Desse ponto de vista, África do Sul é, hoje, líder hegemónico ou apenas líder?

IWM –Temos de aceitar que África do Sul é um Estado independente que procura satisfazer os seus próprios interesses. Nesta dicotomia, vai procurando maximizar esses mesmos interesses tornando-se, às vezes, hegemónica, na minha perspectiva. Também temos de admitir que os que têm menos esperam muito de que tem mais, esperam que ele seja muito mais solidário do que deve ser. Há uma dependência mental, posso assim dizer. África do Sul não tem que ser solidária, tem interesses nacionais por defender. A solidariedade já está implícita na vontade de fazer parte da organização.

NOT – Um dos aspectos de integração é a livre circulação. Muitas pessoas continuam a não entender porque ainda existem certas barreiras, impedimentos de viagens na região, em especial, a África do Sul, destino de muitos moçambicanos…

IWM -A organização tem de dar respostas... Mas um dos grandes problemas que a integração regional vive é a questão da soberania nacional de cada Estado e a soberania supranacional. Enquanto a organização não tiver soberania supranacional, pouco pode intervir …

NOT – A soberania supranacional reduz a nacional. Quem está disposto a abrir mão a ela?

IWM -O grande medo está aí, entregar essa soberania. Mas quanto mais limitada for a soberania que se empresta à organização, menos esta terá capacidade de dar respostas. Enquanto não tiver soberania, nós veremos uma SADC que pouco pode responder aos problemas da região. Temos muito ainda a aprender, olhando os vários modelos de integração que existem ao longo da história, mas também olhando para o que queremos para nós.

NOT – Qua avaliação faz dos 36 anos da organização?

IWM -Muito foi feito. Quando vamos à história da organização começamos com a Linha da Frente. Não tanto como fruto da SADC, mas todos os Estados da região estão hoje independentes. Olho para esses 36 anos como os de muita experiência, mas também como um embrião para aquilo que é o almejar do desenvolvimento da região. É preciso trabalhar, é preciso que os Estados membros se envolvam mais.

NOT - Qual é o grande desafio da SADC?

IWM -Tem de perceber o que está a falhar. Tornar a integração mais inclusiva. Achamos que dessa forma, tornando o individuo mais parte da integração, pode ajudar a que o cidadão seja proprietário do desenvolvimento e do bem-estar que a organização quer arranjar para ele. Se o cidadão não faz parte, de que forma contribuirá para o tal desenvolvimento?

