MUNICÍPIO DA MATOLA: O gigante da indústria nacional

A DEFINIÇÃO do distrito como pólo de desenvolvimento é assumida pelo Governo do nosso país como motor para a promoção de iniciativas progressistas implementadas localmente. A ideia é espevitar o crescimento económico do país a partir da base, através de pequenas e grandes acções que vão contribuir para o desenvolvimento colectivo e individual nas comunidades.

É nesta perspectiva que o “Notícias” traz hoje uma reportagem sobre o distrito da Matola, que coincide territorialmente com o município do mesmo nome. Estabelecido em 2013, para administrar as competências do Governo Central e ocupando uma área de 375 quilómetros quadrados, o distrito da Matola tem aproximadamente 700 mil habitantes, o equivalente a 54 por cento da população da província de Maputo, estimada em mais de um milhão de pessoas.

Detém o maior parque industrial do país, pois aqui se situa a maioria das empresas que dinamizam a economia nacional, desde a era colonial, e foi estratégico na captação de divisas com os grandes volumes das exportações nas primeiras décadas da independência.

Apesar do abalo que se seguiu na década 1980/1990 com a abertura para a economia do mercado, Matola continua a ser considerado um colosso industrial, mesmo com parte das empresas paralisadas.

Muitas indústrias pesadas e ligeiras fecharam as portas por diversas razões e outras foram transformadas em lojas ou armazéns que se dedicam à compra e venda de produtos importados. Júlio Parruque, administrador distrital, considera Matola uma grande esperança para a economia do país e justifica.

A vasta costa com óptimas condições de profundidade das águas oceânicas ligando esta área à Baía de Maputo permitiu a construção do Porto da Matola, onde se localizam as principais terminais de mercadorias, designadamente de cereais, óleo, alumínio, combustíveis e carvão. É uma infra-estrutura que pode receber navios de maior calado até 11 metros de profundidade, o que continua a servir de factor dinamizador das indústrias de grande expressão na economia nacional.

O porto foi recentemente reabilitado para permitir a entrada de matéria-prima da Mozal e a exportação do alumínio, para além da construção dos silos da STEMA para o armazenamento de cereais diversos, com maior destaque para o trigo e milho, matéria-prima das indústrias moageiras.

É estratégico para a exportação dos produtos provenientes da África do Sul e Suazilândia. Para o administrador, constitui um grande desafio recuperar esta gigantesca indústria de dimensão internacional.

Na zona do Língamo, por exemplo, podemos encontrar grandes indústrias como a Fábrica de Cimentos, Companhia Industrial da Matola, Química Geral e FASOL, Alumínios ou BIC, umas ainda em funcionamento e outras encerradas. Também havia a Indústrias Costas, Tudor e a Ceres. Nos bairros de expansão perfilavam as empresas Ima, Texlom, Explosivo, Fosforeira, entre outras.

Matola teve uma refinaria de petróleos, a antiga Sonarep e actual Petromoc localizada numa área partilhada com a BP, Shell e a Mobil, para além da Moçacor que era e continua a ser responsável pela distribuição do gás de cozinha.

Já na Avenida das Indústrias, perfilavam também a Cajuca que empregava milhares de trabalhadores, Metal Box, Cometal Mometal, que chegou a exportar carruagens, Nametal, Vidreira, Zuid, Fábrica de Cápsulas, Luzalite e tantas outras que não cabem neste espaço.

Para Parruque, a liderança deste distrito em termos de população jovem, o parque industrial e a sua localização estratégica são potencialidades fundamentais que devem ser capitalizadas para alavancar a produção e contribuir para o crescimento da economia.

A principal aposta é criar condições para produzir comida e matéria-prima, sendo que para tal deve haver melhor coordenação entre as diferentes áreas de produção, como é o caso do acesso aos produtos das indústrias ao preço de fábrica, o que vai estimular a pecuária e avicultura.

A cultura de hortícolas, que se desenvolve em áreas muito limitadas, pode ajudar na melhoria das condições de vida das famílias e por isso há uma reflexão sobre as intervenções a fazer.

Disse que nos últimos tempos está a notar-se também um forte movimento e rápido crescimento da actividade comercial de grande superfície como a vasta rede de supermercados que dinamiza a economia, mas o grande desafio é garantir maior produção e evitar a proliferação de armazéns de produtos importados.

“Estamos localizados num lugar geograficamente estratégico e com facilidade logística. Deste ponto se estabelece a ligação com a África do Sul, Suazilândia e os portos da Matola e Maputo, através da EN4, que constitui o Corredor de Desenvolvimento de Maputo, e também da EN2. Matola facilita também a ligação destes países à EN1 que leva para o resto do país. A Estrada Circular vai dinamizar a instalação de indústrias nas zonas de expansão, como é o caso da nova fábrica da Coca-Cola, já a operar na Matola Gare. Queremos que as actividades económicas e industriais do distrito da Matola estimulem a produção de matérias-primas nacionais”, disse Parruque, considerando que as moageiras importam a totalidade do milho, trigo e soja que usam no fabrico de diversas farinhas e rações, quando podiam trazer de Manica, Nampula e outras províncias. Mesmo com as dificuldades impostas pela crise económica, esforços em curso permitem que o distrito assuma a dianteira na produção de frangos a nível da província de Maputo, tendo atingido no ano passado mais de três mil toneladas, representando um crescimento de 7 por cento em relação ao ano anterior.

APOSTAR NA PRODUÇÃO DE COMIDA

NESTA altura de crise, a principal aposta do Executivo do distrito da Matola é capitalizar a produção de comida para aliviar a fome, o que para o administrador constitui um grande desafio por causa da limitação das áreas agrícolas e o crescimento urbano que concorre para ocupar estas zonas com empreendimentos habitacionais e de serviços.

“Temos 18 quilómetros do vale de Mulaúze que fornece água para produzir hortícolas numa área que está constantemente ameaçada por outras actividades. Por esta razão, apostamos na produtividade dos campos e os resultados são visíveis. Conseguimos entregar diariamente três toneladas de hortícolas aos supermercados de grande superfície. Temos que assegurar também a qualidade dos produtos frescos entregues ao mercado e nesta perspectiva os grandes produtores absorvem a produção das cooperativas e associações para fazer entrega aos supermercados”, disse Parruque.

A grande perspectiva é de tornar Matola numa boa referência na produtividade, pelo que o Executivo apoia os camponeses envolvidos. Este ano foram entregues sementes híbridas, fertilizantes e pesticidas a 14 associações e 13 cooperativas, beneficiando 3650 produtores, para além de garantir assistência técnica através dos extensionistas.

A aquacultura é também uma actividade que promove o aproveitamento das áreas marginais para a produção de peixe em cativeiro, uma actividade que tem assistência técnica da INAQUA com cinco tanques em Tsalala e Machava, onde está a ser produzida a tilápia vermelha.

EM 2015: CRIADOS 5.500 EMPREGOS NA INDÚSTRIA

O ADMINISTRADOR da Matola disse que na perspectiva de dinamizar a indústria foi aprovado no ano passado um investimento de 520 milhões de dólares norte-americanos nas áreas de transporte, embalagens, agricultura, comércio, logística, construção, energia, serviços e turismo, o que permitiu a criação de 5.500 novos postos de emprego.

O turismo constitui, segundo Parruque, uma área ainda por explorar neste distrito com potencialidades que podem constituir importante fonte de receitas se forem devidamente estruturadas.

De acordo com Júlio Parruque, Matola tem factores muito fortes para a promoção do turismo. Tem uma linha de costa que parte do Rio Matola, na zona industrial da Beluluane, onde se localiza a Mozal até à Baía de Maputo.

Para a exploração desta condição natural, um projecto concreto foi concebido pelo Conselho Municipal que vai fazer um grande aproveitamento da orla para fins turísticos com múltiplas oportunidades de investimento.

Por outro lado, a Matola é uma alternativa ou opção depois da cidade de Maputo para acolher eventos internacionais, com o surgimento de mais infra-estruturas à altura. Tomou como exemplo a recente conferência do Observatório Internacional do Desenvolvimento Participativo (OIDP) realizada na capital provincial de Maputo, além da facilidade de acesso pela sua proximidade com o Aeroporto Internacional de Maputo e da África do Sul e Suazilândia.

“O que vamos fazer é criar condições para interessar os turistas, sobretudo os sul-africanos que passam pelo nosso território para outros pontos do país. Temos que promover a construção de hotéis de 5 estrelas para proporcionar melhor acolhimento e fazer com que estes turistas escalem Matola. O projecto da construção da cidadela vai dinamizar o turismo comercial e é uma resposta clara e oportuna nesta área. Temos casas de pasto e condições de hospedagem suficientes, mas precisamos de melhorar o nível de qualidade de atendimento. As estradas são também um factor impulsionador. O projecto da estrada circular vai permitir que os turistas entrem da Ponta do Ouro, percorram o território da Matola e passem, facilmente, para Xai-Xai, Inhambane ou outro lugar”, disse Parruque, acrescentando que acções combinadas estão a contribuir para o crescimento da produção e a colecta de receitas.

Exemplificou que durante o primeiro semestre deste ano, a produção global do distrito conheceu um grande salto. Apesar dos desafios representados pela seca foi possível arrecadar mais de 85 mil milhões de meticais provenientes das diferentes áreas de actividade.

Deste valor, 55 porcento provem da indústria transformadora e os restantes 45 porcento dividem-se pelas áreas da pecuária, agricultura, pesca e comércio.

“Queremos lutar para reduzir a importação de carne de frango porque temos um potencial de consumidores que justifica uma produção em escala. Teremos que reflectir também com os produtores cobre como resgatar o estatuto da Matola na produção de suínos, matéria-prima para a Bonsuino, uma indústria de processamento de carnes que não está a produzir em pleno. Queremos potenciar a produção de porcos, mas para tal precisamos da colaboração das indústrias de rações para satisfazer as necessidades locais e estimular os pequenos produtores”, disse.

INTERVENÇÃO NAS INFRA-ESTRUTURAS

A nossa fonte considera estarem em curso acções na área de vias de acesso, essenciais para dinamizar a indústria e outras áreas de produção, com a introdução este ano de um orçamento do Fundo de Estradas. O fundo já disponibilizou dois milhões de meticais, o que vai complementar o trabalho do município neste capítulo.

Disse que o seu executivo distrital está a intervir neste momento na pavimentação de uma extensão de dois quilómetros da avenida União Africana que liga a EN4 e a avenida Joaquim Chissano. Porém, assegurou que a principal atenção será dispensada para as zonas de expansão, onde a pressão sobre as vias de acesso é maior, para além da ligação com as áreas de produção e de comercialização.

Por outro lado, referiu que as intervenções de vulto realizadas pelo Conselho Municipal da Matola na área de estradas e de transportes fez melhorar bastante a mobilidade dos cidadãos que conseguem economizar o tempo e viajar confortáveis de um bairro para ou outro.

Ainda sobre as infra-estruturas, está a ser construída uma represa com capacidade para armazenar 20 mil litros de água no bairro de Muhalazi para garantir o abeberamento do gado bovino estimado em 1500 cabeças pertencentes à população local, o que irá minimizar as dificuldades que enfrenta neste momento.

Estão também a ser abertos furos de água para o abastecimento da população nos bairros de Ngolhoza e Siduava. O governo distrital construiu e entregou um posto policial em Ngolhoza, para além de uma sala de reuniões para os líderes comunitários na Matola J, assim como reabilitou o edifício dos serviços distritais das Actividades Económicas.

Apesar de tantos desafios que se impõem, a nossa fonte diz ser prioridade imediata a construção de um armazém de medicamentos para dar resposta à falta de fármacos nas unidades sanitárias para assegurar o abastecimento às unidades sanitárias.

Segundo ele, o Ministério da Saúde disponibiliza medicamentos em função da capacidade de armazenamento e o distrito não possui esta infra-estrutura importante, o que dificulta as provisões necessárias.

Matola possui 19 unidades sanitárias, sendo um hospital provincial, um hospital geral, 12 centros de saúde, das quais oito possuem maternidade e cinco postos de saúde. Júlio Parruque diz que o grande desafio da actualidade é transformar os postos em centros de saúde para prestar melhor o atendimento à população.

“Estamos a trabalhar para elevar a qualidade da saúde da população e por via disso já introduzimos o rastreio do cancro do colo do útero e da mama em cinco centros de saúde do nosso distrito. Temos também cinco unidades sanitárias que possuem serviços de estomatologia e todas as unidades sanitárias têm o serviço de Saúde Materno Infantil e planeamento familiar. Estamos a lutar para melhorar o atendimento com a disponibilização de mais recursos humanos qualificados. Neste momento o distrito conta com 14 médicos e 41 enfermeiros e estamos preocupados em melhorar o rácio actual que é de 1 médico para 60 mil habitantes, contra o recomendado de 1/20 habitantes e 1 enfermeiro está para 25 mil habitantes, contra 1/3 mil habitantes. Estamos apostados em construir mais unidades sanitárias para tornar o atendimento mais próximo do cidadão”, disse Parruque, citando como sinal a entrada em funcionamento este ano do centro de saúde de São Dâmanso com uma maternidade.

Apesar deste défice o governo considera-se satisfeito porque se regista uma redução de casos de sarampo e malária e na semana da saúde houve uma participação de mais de 115 porcento.

Na opinião do administrador, há uma grande adesão das mães aos serviços de SMI em resposta à sensibilização e às acções dos profissionais, sendo que foram registados no primeiro semestre deste ano, por exemplo, 7.070 partos institucionais, o que corresponde a uma realização de 88,2 porcento do previsto e um crescimento na ordem de 7 porcento em relação a igual período do ano passado.

No atendimento neonatal foram abrangidas 10.970 crianças no mesmo período, o que corresponde a 91 porcento de realização e um porcento de crescimento em comparação com 2015.

Para o nosso interlocutor, a contaminação com HIV/SIDA continua preocupante no distrito, tendo revelado que 80 porcento de doentes diagnosticados está a ser acompanhado e destes, 70 porcento já iniciou o tratamento. Disse que para esta doença a prioridade vai para a sensibilização e testagem para os jovens e adolescentes, uma acção que conta com a parceria da Fundação Clarice Machanguana.

Sobre a capacidade de evacuação de doentes em caso de necessidade de transferência, Júlio Parruque disse que o distrito consegue dar a resposta necessária porque tem algumas ambulâncias adstritas aos hospitais de referência, para a além de mais duas recentemente adquiridas pelo Conselho Municipal da Matola que são programadas em caso de solicitação.

RENDIMENTO ESCOLAR PREOCUPANTE

O fraco rendimento escolar está a preocupar o executivo distrital, estando a trabalhar com as direcções das escolas para inverter o cenário.

Foram criadas brigadas envolvendo todos os membros do governo que visitam os estabelecimentos escolares para estimular os gestores para cativar os professores a melhorar a sua prestação e ajudar os alunos para se aplicar cada vez mais na assimilação da matéria.

“Temos também um grande desafio para tirar as turmas que estudam ao ar livre e algumas iniciativas estão já a surtir efeitos com a participação e contribuição dos encarregados de educação que já conseguiram construir sete sala na Escola Secundária da Liberdade. Estamos a desenhar uma campanha de massificação de construção de salas envolvendo vários actores, mas reconhecemos que a situação ganha proporções mais preocupantes nas zonas de expansão porque é preciso criar todas as condições a partir da base”, disse Parruque.

ISAÍAS MUTHIMBA