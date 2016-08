X FESTIVAL NACIONAL DA CULTURA: Niassa compromete-se a superar organização

A PROVÍNCIA do Niassa comprometeu-se a criar as melhores condições possíveis para que o X Festival Nacional da Cultura, a decorrer em 2018 nesta região nortenha do país, consiga superar as anteriores edições.

A garantia foi dada pelo governador do Niassa, Arlindo Chilundo, depois de o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, ter anunciado, no encerramento do evento, que o próximo festival terá lugar nesta província.

Para garantir tal requinte o governante assegurou que vão arrancar agora as actividades preparatórias para que até ao festival tudo esteja devidamente organizado.

Embora tenha reconhecido a exiguidade de recursos financeiros e de infra-estruturas, Arlindo Chilundo afirmou que a sua província vai trabalhar para que as condições básicas estejam condicionadas para acolher condignamente os participantes do evento.

“Vamos envolver todas as forças vivas da nossa província para que não tenhamos reclamações ou casos imprevistos à última hora. Os nossos operadores turísticos privados, os comerciantes e todas as pessoas do Niassa serão chamados a assumir este desafio, que queremos que seja de todos, e não somente do Governo”, disse Chilundo, acrescentando que “vamos trabalhar, afincadamente, para que nos próximos tempos a nossa província esteja em condições de receber qualquer personalidade. Não passa por nós pensar que algumas pessoas irão se sentir retraídas. Não! Contaremos com o apoio de todos”.

A experiência colhida das edições anteriores vai ser chamada como um dos guiões para aquilo que pretendem realizar. E aqui irão explorar todos os pormenores e detalhes positivos e aprenderem dos erros cometidos nos eventos passados de modo que não se repitam as mesmas falhas.

Para Arlindo Chilundo, as dificuldades ora presentes serão transformadas em desafios, para que o festival do Niassa seja um autêntico sucesso, com o envolvimento de todas as entidades, das localidades à província, passando pelos distritos.

“É possível termos um festival de grande magnitude no Niassa. E até somos capazes de superar os eventos anteriores. Também vamos contar com a experiência do Gabinete Central de Preparação do evento, que, certamente, dará um grande contributo para que o festival seja melhor”, referiu.

Disse ainda que a província vai se valer do facto de ser despida de tabus e inspirado pelas lindas paisagens para a mostrar as suas danças tradicionais, música ligeira, canto coral, poesia, artes plásticas, artesanato, gastronomia, teatro, desfile de moda, entre outras expressões artístico-culturais e sociais.

PARTICIPANTES DEFENDEM MAIS DESCENTRALIZAÇÃO

OS participantes da IX edição do Festival Nacional da Cultura, que teve lugar na província de Sofala, defendem que para as actividades decorrerem da melhor maneira a organização do festival precisa ser descentralizada.

Isis Mbaga, que coordenou as actividades de apresentação de moda, afirmou que isso vai permitir que cada província tenha autonomia de trabalhar de acordo com a sua própria realidade.

“Claro que é sempre necessária a criação de um gabinete central, mas se liberalizarmos a organização as províncias sentir-se-ão mais livres para darem o melhor de si”, disse a estilista.

Amostra Sobrinho, director provincial de Cultura e Turismo da Zambézia, também entende que ao se descentralizar a organização dos festivais para as províncias tal vai permitir que estas melhorem a sua capacidade organizativa.

“Por vezes pode se pensar que às províncias são impostas determinadas coisas, mas não é isso. A descentralização vai dar mais autonomia e permitir que as coisas sejam de acordo com a realidade de onde decorre o festival nesse ano”, acrescentou Sobrinho, que também é músico.

O ADEUS A SOFALA

COMEÇOU na segunda-feira o movimento de regresso dos participantes da fase final da IX edição do Festival Nacional da Cultura, que terminou domingo nas cidades da Beira e Dondo, na província de Sofala.

Na hora do balanço o Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, disse que as actividades decorreram tranquilamente e os artistas conseguiram corresponder às expectativas.

“Pode ter havido um e outro contratempo, mas de uma forma geral pode se considerar que as actividades decorreram positivamente. E não podemos nos queixar”, considerou.

Lamentou, no entanto, o facto de a tensão político-militar ter impedido muitos participantes de viajarem por via terrestre e assim conhecerem melhor o país. Mas mesmo assim, garantiu, os participantes conseguiram interagir.

Os imperativos de defesa e consolidação da paz, da estabilidade política, social e cultural constituíram, na opinião do ministro, os desígnios deste festival nacional e isso foi demonstrado pela coesão entre os artistas e todos os outros participantes.

Ainda ontem decorria a desmontagem e arrumação dos palcos nos locais onde decorreram os shows.

Estes trabalhos estavam a realizar-se nos bairros da Munhava e Chingussura-Manga, na capital provincial de Sofala, e no Espaço das Mangueiras, no município do Dondo, onde apresentaram-se sessões de dança e música tradicional.

O evento, com a duração de cinco dias, teve a participação de cerca de três mil pessoas, sob o lema: “Celebrando a Diversidade Cultural, Pela Promoção da Paz e Desenvolvimento”.

Para além das várias manifestações culturais de todo o país a presente edição do festival de cultura destacou duas expressões declaradas Património da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), nomeadamente timbila, da etnia chopi, e o nyau, dança chewa, de Tete.

A ideia, segundo os organizadores do festival, é tornar todas as manifestações culturais nacionais conhecidas a nível internacional, mas isso passa por assumir que elas se divulgam melhor associadas à timbila e ao nyau.

ALCIDES TAMELE