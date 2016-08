Medicina Tradicional: Legislação vai disciplinar exercício da actividade

TRABALHAR para a aprovação de uma lei que regule a actividade dos praticantes da medicina tradicional é a chave para o combate dos males que atentam à sociedade moçambicana, no exercício desta actividade, segundo considera a Ministra da Saúde, Nazira Abdula.

Falando na cerimónia central alusiva ao Dia Africano da Medicina Tradicional, Nazira Abdula reconheceu e condenou a ocorrência de situações como assassinatos e perseguições de albinos, alegadamente a mando de alguns médicos tradicionais.

Como forma de desencorajar tais actos, falou de passos dados pelo sector da Saúde rumo à aprovação da legislação que, segundo disse, acredita tratar-se de um instrumento suficientemente forte para uma acção em qualquer que seja infracção neste campo.

A título de exemplo fez menção do, entre vários males, fenómeno de maus tratos e morte de idosos sob acusação de feitiçaria, devastação das plantas protegidas e em vias de extinção para fabrico de medicamentos dentro e fora do país.

Quanto ao reconhecimento do papel da medicina tradicional pelo Estado, Nazira Abdula disse haver um relacionamento saudável e prova disso é a criação, em 2010, do Instituto de Medicina Tradicional, pelo Ministério da Saúde.

Reiterou a continuidade de acções entre o MISAU e praticantes da medicina tradicional ao mesmo tempo que incentiva a criação de associações como forma de manter o controlo sobre os que são, efectivamente, curandeiros e os que desonestamente infiltram-se na actividade.

Uma das formas encontradas para combater a ideia de cura de doenças incuráveis é a formação contínua dos médicos tradicionais em matérias relacionadas com doenças crónicas e, segundo disse, já há bons resultados que se traduzem na referência de doentes, por parte dos médicos tradicionais, às unidades sanitárias.

“Temos o caso de doenças como convulsões que muitas vezes são associadas a problemas espirituais quando podem estar relacionadas com uma malária grave e ou meningite. Os praticantes capacitados estão em altura de identificar e mandar estes casos às unidades sanitárias”, finalizou Nazira Abdula.

A representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Moçambique, Djamila Cabral, disse por seu turno que é objectivo principal da entidade que representa proporcionar melhor nível de saúde à população mundial. Disse ainda que esta organização apoia incondicionalmente os praticantes da medicina tradicional em todo o mundo.

“Reconhecendo que na nossa região de África grande parte da população recorre à medicina tradicional, há muitos anos que temos estado a colocar à disposição desses países orientações, directivas e guiões para que possam regulamentar a medicina tradicional de forma a enquadrá-la no Sistema de Saúde e trazer contributo no melhoramento da saúde da população”, disse.

NÃO PRECISAMOS DE PUBLICIDADE

Ampliar o órgão sexual masculino, evitar que um ladrão seja descoberto, praticar os crimes com sucesso, bem como bloquear o juiz para inocentar um réu durante o julgamento são algumas das mensagens contidas em panfletos espalhados por diversos pontos da cidade de Maputo, e não só, alegadamente da autoria de alguns praticantes da medicina tradicional.

Ainda na esteira da celebração ontem do Dia Africano da Medicina Tradicional, a Reportagem do “Notícias” colheu sensibilidades de alguns médicos tradicionais que manifestaram o seu total distanciamento face ao fenómeno que o atribuem a cidadãos estrangeiros.

Condenaram igualmente atitudes que levam os seres humanos, movidos pela ganância, a aceitar instruções macabras como, por exemplo, matar o seu semelhante para poder enriquecer e ou vandalizar túmulos para fins inconfessáveis.

Cacilda Chanjale, presidente da Associação dos Médicos Tradicionais – AMETRAMO - na cidade de Maputo, disse que um bom médico tradicional nunca precisa de publicitar o que faz pois, os espíritos se encarregam de chamar os seus clientes.

“Isso é clara característica dos que querem ganhar dinheiro de forma desonesta, à custa das pessoas e, regra geral, são cidadãos estrangeiros, com destaque para os oriundos de países da região dos Grandes Lagos”, disse.

Explicou que, a título de exemplo, recentemente a sua associação detectou um curandeiro estrangeiro que usava uma cobra para tratar seja o que fosse, o que, segundo disse, isso não faz parte da forma de trabalho no país. “Nós obrigámo-lo a matar a cobra. É um assunto que até teve tratamento ao nível dos órgãos de comunicação social”, enfatizou.

A presidente manifestou-se satisfeita com o nível de interacção e abertura existente entre a sua classe e o Estado, dado o reconhecimento do papel desempenhado pela AMETRAMO.

Por conta desse clima, adianta, os médicos tradicionais estão instruídos e sentem-se preparados para identificar e ou lidar com certas doenças, por via dos sintomas e saber encaminhar o que é do fórum da medicina convencional.

Contudo, sente que algo mais devia ser feito para se alcançar uma sintonia perfeita. “Há um bom ambiente com entidades do Estado, mas nós queríamos muito mais como, por exemplo, estarmos representados nos hospitais porque sabemos curar doenças que a medicina moderna não cura ”, defendeu.

CRESCE OPÇÃO PELO TRATAMENTO TRADICIONAL

A directora do Instituto de Medicina Tradicional, Felisbela Gaspar, revelou, sem avançar estatísticas, que se tem registado um aumento de cidadãos a recorrer à medicina tradicional, bem como de pedidos de abertura de farmácias para venda de medicamentos derivados de plantas medicinais.

Adiantou que o papel da medicina tradicional é crucial numa altura em que grande parte da população moçambicana ainda recorre ao apoio dos médicos tradicionais para os cuidados primários de saúde, por estar fora do raio de cobertura das unidades sanitárias.

Paralelamente, disse, começam a surgir aqueles que mesmo estando cobertos pelos serviços sanitários, vêem na medicina alternativa nacional assim como estrangeira a solução para os seus problemas de saúde.

“A medicina tradicional é emergente porque para além dos utilizadores habituais já se nota o surgimento de novos utentes à procura de cuidados de saúde”, enfatizou.

Salientou que trabalhar para a legislação quando o assunto é a prática de medicina tradicional é um assunto delicado tanto mais que alguns países africanos vacilaram, mas “nós reunimos coragem e demos passos nesse sentido.”

Felisbela Gaspar referiu que o dia 31 de Agosto assinala-se este ano sob o lema “regulamentação dos produtos da medicina tradicional na região africana” e acontece num momento oportuno para Moçambique.

“Já trabalhamos na proposta de lei praticamente finalizada. Vamos canalizar para o Conselho de Ministros que, por sua vez, a enviará para a Assembleia da República para fins de aprovação”, disse.

Sobre o casamento entre a ciência e a tradição no campo da medicina, Felisbela Gaspar disse que apesar de ser um conhecimento empírico a decisão de como tratar não é colocada em questão porque já se provou, em muitos casos, a eficácia.

“Se nós duvidássemos da medicina tradicional, em termos de eficácia no tratamento de doenças, teríamos sérios problemas de saúde no nosso país. Temos comunidades que distam a muitos quilómetros das unidades sanitárias e só recorrem aos médicos tradicionais para se tratar e, nessas áreas, nunca tivemos mortes em massa por conta disso. É um facto que eles não resolvem cabalmente mas têm um papel importante na melhoria de qualidade de vida dos utentes”, disse.

Apesar de ser um conhecimento empírico que passa de geração em geração há muitos países que depositam toda a confiança na medicina tradicional e dão a devida importância.

“Falo de países como China, Índia e outros asiáticos que usam amplamente a medicina alternativa como recurso primário e vão em última instância às unidades sanitárias”, exemplifica.

Felisbela Gaspar falou igualmente da experiência que recentemente adquiriu em Macau, onde junto dos estabelecimentos hospitalares existem farmácias a venderem medicamentos derivados de raízes, folhas e outras partes de plantas similares às usadas em Moçambique.

Anabela Massingue