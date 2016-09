SEGUNDO A PROCURADORA NATÉRCIA DIAS: País regista avanços nos Direitos Humanos

MOÇAMBIQUE já deu grandes avanços com a aprovação de normas para o combate ao tráfico de pessoas e órgãos humanos. Neste momento o desafio é a divulgação e implementação efectiva da lei, garantindo a consciencialização das comunidades quanto ao fenómeno.

Segundo a procuradora Natércia Dias, que semana passada apresentou o tema “Tráfico de Pessoas e Órgãos Humanos”, durante o seminário que discutiu as dinâmicas actuais da criminalidade em Moçambique, urge avançar para a responsabilização de todas as situações que possam consubstanciar em tráfico de pessoas e órgãos humanos ou acções conexas. Segundo ela, não obstante a existência de um quadro legal referente ao tráfico, a experiência dita a necessidade de melhorá-lo, particularmente no que se refere ao alargamento do objecto de tutela, abarcando os demais actos, que não obstante consubstanciarem verdadeiros casos de tráfico escapam à sua qualificação jurídica como tal, atento ao princípio constitucional da tipicidade do facto criminoso.

“O crime de tráfico de pessoas é complexo e envolve muitas etapas, termos em que se ressente a necessidade de penalização de cada uma delas, sem necessidade de remissão necessária à etapa final, que seria no caso a exploração. Por se tratar ainda de um crime organizado e transnacional é necessário desenhar acções coordenadas ao nível interno e internacional para responder a este grande desafio que o combate ao tráfico de seres humanos requer” – apontou.

No seu entender, por se tratar de um crime clandestino e altamente organizado, Natércia Dias defende que a investigação e a prova se revelam de dificuldade acrescida.

“O papel da Polícia mostra-se de extrema importância na recolha da matéria probatória através de exames, revistas, apreensões, buscas, inquirições, havendo, contudo, a necessidade de articulação com as demais entidades de forma a garantirmos o sucesso das diligências. Assume especial importância a análise e preservação do local do crime, garantindo a integridade do mesmo, de modo a recolher-se os indícios que constituirão os primeiros elementos da investigação” – apontou a magistrada.

Destacou ainda os exames e as provas documentais, com atenção aos documentos de identificação das vítimas, os extratos bancários, registos obtidos em bordéis e outros negócios ilícitos, bilhetes ou cartões de embarque, telemóveis, computadores e tudo quanto possa constituir registo das actividades, como elementos de prova.

“Portanto, para que a investigação tenha resultados satisfatórios mostra-se indispensável que a recolha e análise da prova sejam feitas de forma rigorosa, havendo uma actuação concertada de todos os intervenientes neste processo” – disse a procuradora.

ATENTA CONTRA A DIGNIDADE

FAZENDO uma abordagem geral sobre o tráfico de pessoas e de órgãos humanos, a procuradora Natércia Dias disse que o mesmo constitui uma das formas mais graves de violação dos Direitos Humanos, pois atenta contra a dignidade e a determinação da liberdade das pessoas, pondo em causa direitos fundamentais de qualquer ser humano. Ele é um problema actual e mundial, porém remonta dos tempos mais longínquos.

Ao que ajuntou, este fenómeno faz parte do crime organizado, que se transpõe normalmente além-fronteiras e ocorre na clandestinidade. Igualmente, esta problemática constitui uma preocupação de todos os Estados, entidades não-governamentais e sociedade civil, em geral, pois atinge parte considerável da população mundial, principalmente a que vive em condições precárias ou em extrema pobreza e sem recursos próprios.

“O tráfico de órgãos humanos pode-se resumir como sendo o comércio ilegal de órgãos humanos para fins de doação ou realização de cerimónias supersticiosas, alimentando um mercado criminoso que vem crescendo cada vez mais. Actualmente representa uma das actividades ilícitas mais rentáveis no mercado criminoso, com um impacto económico comparável ao do tráfico de armas e de droga, atingindo todos os países, não sendo Moçambique a excepção” – disse.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 2.4 milhões de pessoas são vítimas de tráfico por ano. Moçambique é simultaneamente país de origem, trânsito e destino de tráfico humano.

“O tráfico de seres e órgãos humanos afecta a soberania e a economia de qualquer Estado, daí a necessidade de adopção de medidas sociais, políticas e legislativas que garantam, de forma efectiva, a sua prevenção e a repressão. A investigação destes crimes assume igualmente uma particular importância e passa necessariamente por dominar a forma de actuação da organização criminosa e as técnicas de investigação bem como os meios de obtenção da prova, exigindo-se, assim, profissionais experientes e especializados na matéria, de modo a garantimos a eficácia da investigação” – apontou a magistrada.

Ela sublinhou que as motivações do tráfico humano são geralmente comuns em quase todos os países e a sua origem prende-se essencialmente com a obtenção ilícita de rendimento, estimando que anualmente o mercado gera cerca de 24 milhões de euros e as vítimas são normalmente traficadas para as mais variadas formas de exploração, desde a exploração sexual, laboral, escravidão, pornografia, entre outras formas. Também pode estar ligada à adopção ilegal, tratando-se essencialmente de crianças e ao transplante ilegal de órgãos humanos.

“Para a realização de cerimónias supersticiosas as vítimas são essencialmente traficadas para extracção de órgãos humanos, como por exemplo coração, órgãos genitais, órgãos de sentidos, entre outros” - explicou.

ORIGEM E CAUSAS

NATÉRCIA Dias explica que de entre os factores de vulnerabilidade que propiciam o tráfico de pessoas e órgãos humanos destacam-se factores económicos e socias, normalmente ligados à pobreza, ausência de oportunidades de trabalho, a busca por melhores condições de vida, de trabalho e educação, baixo nível de escolaridade, desigualdades e exclusão social, a necessidade de sair de uma situação de violação de direitos (violência doméstica, abuso sexual intrafamiliar), a globalização, entre outras.

Dos factores políticos apontam-se os conflitos armados e instabilidade política, que podem contribuir para maior vulnerabilidade das vítimas. Como factores culturais e tradicionais destacam-se a discriminação do género, fazendo de mulheres e crianças principais vítimas, os tabus, as crenças e os mitos tradicionais, ligados normalmente à raça, sexo e idade, casamento precoce, lobolo, entre outras.

Citando o relatório da CEMIRDE (Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados), Natércia Dias disse que o tráfico de órgãos humanos é uma realidade em Moçambique e envolve uma rede complexa de intervenientes, desde os indivíduos que encomendam aos que transportam e extraem. Os médicos tradicionais são apontados como os principais utilizadores destes órgãos, mas o último benificiário raramente é conhecido.

“Entretanto, o consenso quanto à definição do trafico de pessoas e órgãos humanos e o despertar para a necessidade de adopção de mecanismos específicos de combate ao TP foi alcançado com o Protocolo Adicional à Convenção da Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativa à prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, conhecido como Protocolo de Palermo. Constituem objectivos específicos do protocolo prevenir e combater o TP, especialmente em mulheres e crianças, proteger e ajudar as vítimas, garantindo o respeito pelos Direitos Humanos, bem assim promover a cooperação entre os Estados-parte de forma a atingir esses objectivos” – explicou.

TIPOS DE TRÁFICO

QUANTO aos tipos legais de tráfico de pessoas podem-se descrever a pornografia e exploração sexual, adopção para fins ilícitos, transporte e rapto, arrendamento de imóvel para fins de tráfico, publicidade e promoção do tráfico, destruição de documentos de viagem e benefício financeiro.

Como penas acessórias o realce vai para referência à expulsão em caso de o infractor ser estrangeiro, reversão a favor do Estado de bens móveis, imóveis e proventos resultantes do crime, interdição do exercício da profissão, encerramento da empresa ou lugar público onde os factos tenham ocorrido, confisco e cancelamento das autorizações concedidas ao infractor, interdição do exercício de novas actividades que pela sua natureza possa propiciar o tráfico de pessoas e indeminização às vítimas.

A lei estabelece ainda algumas medidas de protecção, assistência e apoio às vítimas, nomeadamente protecção da privacidade e identidade da vítima, salvaguarda da integridade física e psíquica, repatriamento seguro, direito ao abrigo de emergência e alojamento apropriado, direito a assistência médica e medicamentosa, direito a assistência e acompanhamento psíquico, direito ao aconselhamento, direito a assistência jurídica e patrocínio judiciário gratuito, direito a educação e formação profissional ou profissionalizante, bem como direito a informação sobre seus direitos, procedimentos judicias e administrativos.

PROTOCOLO DE PALERMO

O PROTOCOLO de Palermo (PP), assinado a 15 de Dezembro de 2000, em Palermo, Itália, foi na mesma data assinado pelo então Presidente da República, Joaquim Alberto Chissano. Pela Resolução n.º 87/2002, de 11 de Dezembro, Moçambique ratificou este instrumento internacional.

De acordo com a oradora, é o primeiro instrumento a dar uma definição internacionalmente aceite sobre o tráfico de pessoas e a estabelecer um quadro global para abordar todos os aspectos deste crime, servindo de referência aos Estados para desenvolver as suas abordagens nacionais ou quadros legais internos de prevenção e combate ao TP e de órgãos humanos.

Assim, da definição do tráfico de pessoas pode-se encontrar o elemento ACÇÃO, que se resume no que é feito, neste caso, recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas. Depois vem MEIOS, como é feito, neste caso ameaça, uso da força, coacção, rapto, fraude o engano, abuso de autoridade, aceitar benefícios, aproveitar-se da vulnerabilidade das pessoas. Vem a seguir FINS, os objectivos por que é feito, exploração – da prostituição de outrem, outras formas de exploração sexual, laboral, escravatura e extração de órgãos. O consentimento da vítima é irrelevante.

O novo Código Penal define o tráfico de pessoas no art.º 198.º como: “aquele que recrutar, transportar, acolher, fornecer ou receber uma pessoa, sob pretexto de emprego, formação ou aprendizagem, para fins de prostituição, trabalho forçado, escravatura, servidão involuntária ou por dívida será punido com pena de prisão maior de 16 a 20 anos”, explicou a magistrada.

Segundo ela, “nos termos do artigo 5 do protocolo o elemento subjectivo exige o dolo em todas suas modalidades, exigindo, portanto, que o agente cometa os actos materiais com o propósito de explorar a vítima ou mutilar parte do seu corpo. Para que se consuma o crime não é necessária a efectiva exploração da vítima ou a extracção do seu órgão, sendo suficiente a intenção de assim proceder, impondo-se apenas que o agente pratique um dos actos constitutivos, com a intenção de exploração ou de retirada ilícita de órgãos humanos. Não se mostra igualmente necessário que se transponha alguma fronteira, podendo ocorrer internamente” – explicou a procuradora.

HÉLIO FILIMONE