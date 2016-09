Tremer sem nunca cair

FALAR d'os “Djaakas” é, para muitos, falar de uma das bandas que revolucionou a música tradicional jovem na província de Sofala, e mesmo no país. Tudo aconteceu no ano de 2000, na Casa Provincial da Cultura de Sofala.

Outras bandas seguiram o mesmo caminho, como “Os Mussodjes” e mais recentemente “Os Nyachas”. Porém, “Os Djaakas” atingiram realmente uma notoriedade que lhes valeu o título de “embaixadores” da música tradicional jovem que se produz nesta região do país.

Foi realmente muita ousadia de jovens como Nelson Neves, actualmente a residir na Inglaterra, o genial Walter, Armstrong (recentemente falecido), Jojó, Orlando, o baterista Mizito, David, antigo companheiro do também falecido e popular Thazi, a corista Keta e mais tarde o baterista Dionísio, por ora a residir na cidade de Maputo.

Muita ousadia porque era quase impensável que jovens como estes enveredassem por um caminho tão sinuoso e pouco explorado como o da música tradicional.

Para concretizarem o seu sonho, “Os Djaakas” tiverem que investigar alguns ritmos e cânticos locais, continuando a surpreender meio mundo.

Inspirados em alguns mais velhos, como David Mazembe, no seu Projecto Ndongwe, “os rapazes” entraram no desafio e criaram uma banda que efectivamente desbravou um caminho até aí desconhecido.

Tanto foram felizes que ganharam uma das edições do Festival Internacional Crossroads, o que lhes deu direito a uma “tournée” pela Europa, onde deixaram muito boa impressão pela originalidade da sua música e pela sua apresentação em palco, de tronco nu, o que acabou sendo uma das suas marcas até aos dias de hoje.

O sucesso perseguiu-lhes muito devido ao estilo de música e à sua irreverência em palco.

Mau grado, começaram a acontecer algumas contrariedades, como a morte do seu principal cérebro, Walter.

Importa referir que Walter, enquanto trabalhava com os colegas, afinal urdia um álbum a solo denominado “Dzongololo”, que viria a ser lançado a título póstumo pelo seu produtor, o baterista Dionísio.

Outros integrantes da banda saíram para outras paragens, como Nelson, que se radicou na Inglaterra, mas foram sendo substituídos, mantendo, sempre, no entanto, a sua peculiar forma de estar, o que lhes garantia continuarem a ser uma referência nacional.

Por tudo isso poder-se-á dizer que a banda “Os Djaakas” tremeu ao longo dos anos mas sobreviveu e continua a fascinar os amantes da música de raiz tradicional moçambicana.

Pela sua forma característica de ser e estar, “Os Djaakas” inspiraram muitos outros jovens a optarem pela música de raiz tradicional.

Mais tarde lançaram o seu segundo disco, denominado Unidade Nacional, com a participação do falecido vocalista dos “Kapa Dêch” Tony Django.

ARMSTRONG: FOI-SE UM GRANDE PROFISSIONAL

O ENCERRAMENTO do IX Festival Nacional da Cultura, que teve lugar nas cidades da Beira e Dondo entre os dias 24 e 28 de Agosto, coincidiu com a morte de Armstrong Eduardo Gonçalves Chiposse, ou simplesmente Armstrong, um dos membros-fundadores da banda musical “Os Djaakas”.

O facto foi, aliás, mencionado pelo Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, no seu discurso, no qual sugeriu mesmo a observância de um minuto do silêncio em reconhecimento à figura do artista.

Para muitos não passou despercebida a sua ausência na actuação da banda durante a gala realizada no Centro Cultural e Universitário (CUCA), na presença do Presidente da República, Filipe Nyusi, mesmo por ocasião do IX Festival Nacional da Cultura.

É que por essas alturas o artista já estava doente e por isso impossibilitado de participar nessa grande realização. Não foram ainda tornadas públicas as verdadeiras causas da morte do artista.

Armstrong nasceu na Beira a 29 de Setembro de 1979 e destacou-se como bailarino, corista, vocalista e compositor musical, tendo participado na maioria dos grandes momentos da carreira d'os Djaakas.

Um dos artistas com quem conviveu bastante chama-se Bresnev Matezo, que conversou com o nosso Jornal, e narrou um pouco sobre o percurso do finado.

Bresnev começou por recordar que Armstrong tinha sido um grande desportista, concretamente como basquetebolista, isso nos anos 90.

Depois começou a frequentar a Casa de Cultura, onde se integrou no Projecto Ndongwe, de canto e dança, liderado pelo também falecido David Mazembe, e que integrava outros artistas como Jorge Mamad e o igualmente falecido João Sutho.

Em 2001 integrou então “Os Djaakas”, depois da dissolução do Projecto Ndongwe. Mas antes que isso acontecesse fez parte da Associação N’Sembe África, da qual foi director artístico.

Foi com Armstrong já integrado que “Os Djaakas” venceram em 2001 o festival de música jovem tradicional denominado Crossroads, que definitivamente lançou a banda para as luzes da ribalta.

Pontificava então no grupo o nome do falecido Walter, autor e produtor da maioria dos números criados pela banda.

Foi nessa altura que produziram o seu primeiro disco, intitulado “Mbole Mbole na Yona” (Cuidado com o crocodilo), que ainda hoje é uma referência e o principal símbolo d'os Djaakas.

Bresnev, que trabalhou e conviveu durante sete anos com Armstrong, descreve-o como uma marca, na dança, na vestimenta e na forma de estar.

“Era um grande profissional, criativo e determinado nas coisas que fazia. Era uma pessoa muito positiva e presente na vida de todos os que lhe eram próximos, como os colegas e a sua família”, anota.

Sobre a criatividade do colega, Bresnev lembra também que juntos criaram um outro projecto, designado 6.ª Feira Africana, na Casa de Cultura.

“Ele não perdia o seu foco. Para mim é uma lenda com a qual só tive momentos de alegria e festa”, resume Bresnev.

Como compositor, Bresnev recorda que Armstrong produziu algumas das músicas inseridas no segundo álbum d'os Djaakas, como “Tchakuchena”, “Tchunga Moyo” e “Waba Thepwe”.

O nosso interlocutor descreve também Armstrong como uma pessoa humilde, com destacáveis qualidades humanas. “Estava sempre pronto a ajudar os outros. Viajámos muito pelo país e não me lembro de alguma vez se ter envolvido em brigas ou discussões, quer com colegas, quer com outras pessoas”, elogiou.

Uma pergunta inevitável foi sobre o que pensavam fazer para imortalizar Armstrong.

Em resposta Bresnev acabou fazendo uma revelação segundo a qual Armstrong estava em vias de ir viver na Itália, na sequência de um casamento que acabava de celebrar.

“Uma das formas de homenageá-lo será tentarmos fortificar um projecto que já estava em curso de abertura de uma galeria não só na Beira como noutras partes do país. Entretanto, uma vez que ele iria viver na Itália pensávamos abrir lá também um espaço de amostra e venda de produtos culturais moçambicanos. Infelizmente, sem ele será mais complicado, mas a ideia existe”, assumiu Bresnev.

SERÁ ETERNAMENTE RECORDADO

PARA a governadora de Sofala, Helena Taipo, o artista será eternamente recordado pela sua entrega à dança e pela sua voz encantadora. Já para Domingos Artur, secretário permanente do Ministério da Cultura e Turismo, Armstrong era um exemplo de resistência às vulnerabilidades e animação cultural que dominou alguns jovens da sua geração, ao entregar-se de forma plena na pesquisa e valorização das raízes culturais dos povos de Moçambique, tornando-se, assim, um símbolo de dedicação à causa da internacionalização da nossa cultura.

O secretário provincial da Associação dos Músicos de Sofala, Cândido Júnior, disse que Armstrong será imortalizado por ter sido um artista que aglutinou qualidades que fizeram dele um grande artista, bailarino e vocalista.

Cândido Júnior descreveu Armstrong como uma pessoa humilde, atenciosa, divertida e alegre.

Por seu turno, Júlio Chissico (Julinho), um dos integrantes da banda, também falou das qualidades do seu falecido colega, referindo que uma das formas de homenageá-lo é nunca parar de trabalhar.

ELISEU BENTO