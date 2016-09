INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS E DE ÁGUA Zambézia a ressarcir-se dos desastres naturais

A PROVÍNCIA da Zambézia continua a ressarcir-se do impacto negativo provocado pelos desastres naturais ocorridos no início do ano passado que se saldaram na destruição de mais de 2500 quilómetros de estradas e setenta pontes e aquedutos e cortaram a ligação centro-nordeste a partir da cidade de Mocuba.

Volvido um ano e nove meses, os danos causados ainda não foram totalmente reparados, mas o Governo, através do director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos da Zambézia, Artur Graciano, afirma que o trânsito para todas as sedes distritais já foi reposto, mas ainda há enormes desafios para alguns postos administrativos e localidades e ainda centro de produção de produtos alimentares.

Artur Graciano disse numa entrevista recente ao nosso Jornal que a destruição em alguns pontos foi grave e as limitações financeiras ultrapassam a capacidade da província da Zambézia. Referiu-se à necessidade de duas novas pontes no rio Licungo, na cidade de Mocuba, e Namacurra/Maganja da Costa.

Para além disso, o nosso entrevistado reconhece que a província da Zambézia precisa de fazer um esforço adicional para aumentar a capacidade de provisão de água na zona rural. Explicou que a actual cobertura na ordem dos 48 por cento está longe de satisfazer as necessidades de provisão do precioso líquido e a baixa cobertura tem implicações na saúde e no desenvolvimento do capital humano. A entrevista que nos concedeu foi feita na presença de dois técnicos do sector, nomeadamente o delegado da Administração Nacional de Estradas e do chefe do departamento de Água e Saneamento naquela instituição que ajudaram a esclarecer parte das questões levantadas. Em seguida, transcrevemos alguns pontos mais significativos da conversa que começa destra forma:

NOTÍCIAS (Not.) - Qual é a situação da transitabilidade rodoviária na província da Zambézia no período pós-desastres naturais?

Artur Graciano (AG) - Devo dizer que antes dos desastres naturais de 2015, a transitabilidade rodoviária da província da Zambézia estava na ordem de noventa e cinco por cento. Este cenário foi alterado devido às calamidades naturais e a província da Zambézia foi fortemente afectada, e isso resultou na destruição de mais dois mil quilómetros de estradas e setenta infra-estruturas rodoviárias destruídas, entre as quais estradas, pontes, pontões, aquedutos, e a província praticamente tinha ficado cortada e isso trouxe impacto negativo para a economia nacional e privou as pessoas que pretendiam transitar de um ponto para o outro a partir de Mocuba. A nível interno, a actividade comercial entre as sedes distritais, postos administrativo para as localidades ou vice-versa. Nessa altura, a transitabilidade em muitos pontos ficou condicionada e drasticamente reduzida para quarenta e cinco por cento. Daí colocavam-se enormes desafios dado o grau de destruição, porque isso requeria grandes investimentos para a sua recuperação. Um conjunto de esforços e investimentos têm sido feitos, mas ainda não se conseguiram recuperar as infra-estruturas rodoviárias a níveis desejáveis. O Governo teve que definir prioridades, nomeadamente assegurar a ligação rodoviária na Estrada Nacional número Um (EN1) para reatar o trânsito no sentido centro-nordeste e vice-versa, e permitir, igualmente, a circulação de pessoas e bens. A outra prioridade foi estabelecer a ligação com as sedes distritais que estavam inacessíveis. Os esforços feitos conduziram-nos a recuperar a transitabilidade para oitenta e oito por cento e continuamos a trabalhar para repor as infra-estruturas destruídas pelas calamidades naturais com vista a criar condições que as transações comerciais ocorram até às localidades. Só para ter uma ideia, das setenta infra-estruturas, conseguimos recuperar vinte e seis e noutros pontos o trânsito continua a ocorrer de forma condicionada.

Not. - As outras quarenta e seis ficam para quando?

A.G- Estamos a trabalhar, mas devo dizer que o maior constrangimento é a componente financeira. Quando falamos de infra-estruturas hidráulicas falamos de pontes e aquedutos. Os vinte e seis já reabilitados entraram no plano de emergência desenhado para este ano com fundos do Governo desembolsados para estabelecer a ligação para as sedes distritais. Em termos de estradas tínhamos na altura várias secções de troços que tinham sido destruídos 2400 quilómetros; por exemplo, Maganja da Costa/Bive, Ile/Namarrói tinham três cortes, Malei/Maganja da Costa, entre outras estradas e pontes que têm um peso significativo para a economia da província da Zambézia.

Not. - Que perspectivas existem para a reabilitação das pontes sobre o rio Licungo, nomeadamente na cidade de Mocuba e Malei/Maganja da Costa?

A.G- No caso da ponte Malei/Maganja da Costa precisaríamos de uma ponte que custaria entre 25 a 30 milhões de dólares e está fora da capacidade da província da Zambézia. Sobre o Licungo na cidade de Mocuba foi preciso tomar uma decisão. Havia um valor para obras de emergência e foi esse valor que foi aplicado para reconstruir os encontros norte e melhorar o sul. Fora do pacote disponível nada se podia fazer; encontrar uma solução técnica em função dos recursos financeiros disponíveis. Então, a decisão foi criar condições para o trânsito em segurança, enquanto ao nível mais alto se vão discutindo soluções mais sustentáveis. Neste momento, estão a decorrer estudos para encontrar a melhorar solução para as duas infra-estruturas que têm a ver com a viabilidade económica, o comportamento da bacia hidrográfica, se será ou não necessário movimentar a ponte para outro lado e as implicações em termos de reassentamento e indeminizações. Tudo isso está na mesa a ser discutido ao pormenor, mas a nível central.

Not. - A comunicação rodoviária para os distritos não está totalmente reposta. Que planos existem para a reposição?

A.G- A província da Zambézia conta com a maior rede viária do país estimada em mais de cinco mil quilómetros, entre estradas classificadas e não classificadas. A Administração Nacional de Estradas faz a intervenção em estradas classificadas e a outra rede no contexto da descentralização temos vindo a alocar fundos para os distritos para que sejam os governos locais a definirem suas prioridades. Cada distrito recebe anualmente dois milhões de meticais, no total são 44 milhões que estamos a descentralizar a nível dos distritos. Apesar disso, reconhecemos que os distritos podem não ter capacidade para intervir em algumas situações, e aí a nível provincial entramos. Paralelamente a isso, estamos já a discutir como podemos reforçar a intervenção nas infra-estruturas de comunicação rodoviária quando se trata de emergência.

Not.- Fora da emergência, que planos há para o sector de estradas?

AG- Estamos a executar o Plano Económico e Social deste ano. Está em curso o processo de aquisição de pontes metálicas para suprir situações de emergência. Antes da desvalorização do metical falávamos de catorze pontes metálicas e agora temos que saber quantas pontes podemos adquirir com o mesmo valor. As prioridades para essas pontes vão para Namarrói e Gilé, e tudo indica ainda que será este ano. Fora disso, temos toda a rede classificada de 4900 serão intervencionados em manutenção de rotina, reabilitação de aquedutos e outros trabalhos de arte que estão avaliados 349 milhões meticais; com todas as dificuldades os trabalhos de manutenção estão em curso desde Janeiro.

Not. - Por que as obras das treze pontes entre Nampevo/Gurue-Cuamba estão paralisadas?

A.G- O plano de construção das pontes prevê a conclusão das obras em Agosto do próximo ano, mas a partir de uma reunião havida entre as partes o empreiteiro poderá entregar as pontes em Junho, sendo que a execução está acima de setenta por cento. As obras estiveram paralizadas por algum período devido às calamidades naturais e aos cortes que aconteceram ao longo da estrada.

Not. - A segunda fase da estrada Mocuba/Milange está a meio gás e os prazos não foram respeitados…

AG- De facto as obras deveriam terminar a 2 de Junho deste ano, mas é preciso recordar que todo o primeiro trimestre de 2015 não se trabalhou devido às calamidades naturais. Na verdade, o prazo era até 2 de Junho e do ponto de vista técnico significa Junho, isto é, mais três meses de extensão e é esse prazo que estamos agora a discutir. Durante o mês de Agosto e este Setembro o ritmo das obras registou grandes progressos nos dois sentidos, ou seja, de Alto Benfica para Liciro e Milange para Geral, e se a empreitada continuar com esse ritmo pensamos que até ao final as obras serão concluídas.

Not.- Senhor director, as previsões meteorológicas apontam para chuvas com tendência acima do normal a partir deste Setembro. Como é que o sector está preparado para lidar com esta situação?

A.G- A primeira medida é que as empresas construtoras já estão no terreno para as intervenções com vista a resolver algo que acontece ao nosso nível. As chuvas e calamidades são fenómenos naturais que podem contrariar todo o esquema preparado, orientamos os empreiteiros para que aquilo que estão a construir seja mais consistente e possa resistir às intempéries, e devo dizer que os danos de 2015 não foram totalmente recuperados. Todo um esforço está sendo feito para que onde houver um corte possa rapidamente ser reparado e estamos atentos a essa informação sobre a previsão de chuvas. Para além disso, temos um stock de peças de betão armado já produzidos para intervenções pontuais durante de emergência.

Not. - Há fontes de água a serem construídas todos os anos, mas as necessidades continuam ainda mais crescentes e aparecem doenças de origem hídrica. O que está a acontecer?

A.G - Não é só a insuficiência de água, como também um problema ligado à saúde. As comunidades continuam a precisar de mais fontes de água na zona rural, mas também nas cidades. Em Quelimane, temos o FIPAG que está a trabalhar para a provisão de água, mas as necessidades continuam altas, e em Mocuba e Guruè há problemas sérios que precisam de resposta urgente. De forma específica, temos dados que nos indicam quantas pessoas bebem da mesma fonte, e neste momento uma fonte cobre trezentas pessoas na zona rural, mas eventualmente poderemos encontra uma fonte a beneficiar cem pessoas ou acima de trezentas, e se perguntar a população vai dizer que quer mais água. Na província da Zambézia temos esse dilema e andamos a quase cinco milhões de habitantes e a cobertura de água na zona rural está na ordem dos 48 por cento, mas anualmente temos 700 novas fontes de água e o nosso desejo era ter noventa por cento de cobertura. Ter um por cento da população sem água signigfica um problema para a saúde e outros factores sociais e do capital humano, e neste caso privilegiamos as zonas mais carenciadas em fontes de água.

Not. - Qual é a saída para a problema do acesso à água?

A.G- A cobertura da zona rural está, como disse, a 48 por cento e a média nacional em 52 por cento, o que significa que Zambézia precisa de fazer um esforço adicional para prover de água a população, isto é, que deve haver mais investimentos públicos e de parceiros. Temos distritos críticos como Ile e Gilé que são rochosos e a perfuração fica muito mais difícil, contudo há também outros que têm fontes razoavelmente suficientes, como Mocuba. Mas se perguntarmos à população vai dizer que não tem água por causa do acesso. O que estamos a fazer é reduzir o raio para 500 metros para uma pessoa encontrar água e, estrategicamente, começámos já a construir ou reabilitar pequenos sistemas nas vilas e postos administrativos, aliás como já aconteceu em Ile, Pebane, Mopeia, Mugeba, Namanjavira, estando em curso em Lugela, Alto Molócuè e Molumbo. Devo dizer que um dos maiores constrangimentos tem sido os recursos financeiros. Os pequenos sistemas permitiram a melhoraria da prestação de serviços e cabe agora aos distritos fazerem a canalização para as residências da população e esses sistemas vão depois passar à gestão privada para sua rentabilidade. Este ano a praia de Zalala vai ter um pequeno sistema de água, tratando-se de uma região turística.

Not. - Há planos para Mocuba?

A.G - Mocuba é um desafio extremamente ambicioso, tendo em conta o facto de ter sido declarada uma Zona Económica Especial, o que significa que há muitos projectos que poderão nascer e a água é essencial para que funcionem, mas sobretudo os munícipes. O actual sistema está obsoleto e a população tem vindo a crescer e há ainda problemas da gestão e qualidade da água que tem sido fornecida aos munícipes. Após as cheias de 2015, o sistema ficou afectado. Retirámos a gestão à empresa Água de Mocuba e encontrámos um novo gestor, e a ideia é optimizar o sistema. O sistema capta água a montante e sempre que chove arrasta consigo detritos, por isso era preciso encontrar um gestor. Investimos treze milhões de meticais para a compra de filtros para melhorar a qualidade da água. Temos um acordo de cinco milhões de dólares com o Banco Mundial para, pelo menos, assegurar o que existe e fazer uma intervenção de emergência. O plano-director para a reconstrução, ampliação e modernização está avaliado em 50 milhões de dólares. Para além de Mocuba, também estamos preocupados com as sedes distritais de Maganja da Costa e Morrumbala, os residentes estão a enfrentar uma grande crise de água.

