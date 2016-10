Consumidos com frequência: Carne e álcool podem ser prejudiciais

QUANDO o fim-de-semana se aproxima o hábito de as pessoas se juntarem em grupos de amigos e ou familiares tem sido pretexto para o consumo de carnes assadas à brasa, e bebidas alcoólicas. Esta prática é mais comum entre jovens.

As mais apreciadas nestes ambientes são as carnes de porco e seus derivados, tais como babalaza, vorse, palone, hambúrguer, russian, entre outras. Porém, quando consumidas com frequência e excessivamente, são autênticas portas de doenças como cancro do estômago, dada maior concentração de gorduras e sal na sua composição.

Neste contexto, a nutricionista Judite Chibona, da direcção da Saúde da Cidade de Maputo aconselha um consumo moderado e menos frequente, tendo em conta estudos divulgados sobre a matéria, que dão conta de uma maior probabilidade de exposição a doenças cancerígenas do fórum estomacal, entre os consumidores mais activos, comparativamente aos moderados.

Sobre as implicações deste consumo, a fonte explica que o álcool tem um tipo de açúcar que não serve para o bem do organismo e por isso chamadas calorias vazias. Quanto mais álcool consumimos mais obesidade adquirimos sobretudo na região do abdómen onde se concentra a primeira gordura. A fonte diz ter como pergunta chave de reflexão no aconselhamento aos pacientes: Se o álcool tem açúcar porque é que quanto mais o indivíduo o consome mais fome sente em comparação com outros alimentos? O que acontece com as pessoas que mais cervejas bebem é a tendência de desenvolverem a gordura abdominal porque é lá onde o açúcar vai e se concentra.

“Quanto mais gordura abdominal ou mais circunferência da cintura a pessoa for adquirindo mais susceptível se torna a doenças cardiovasculares, diabetes, tensão e fica limitada a certos movimentos físicos. Cansa-se mais rapidamente depois de andar mesmo curtas distâncias e, a respiração já não é a normal porque o coração vai ficando comprimido com a gordura em sua volta. Só para citar alguns exemplos ”, disse.

A QUANTIDADE DE GORDURA IDEAL

Outra questão que é assunto de reflexão tem a ver, segundo Judite Chibona, com a quantidade de gordura ideal para o consumo. Explica que em média diária deve se consumir entre sete colheres de chá de óleo ou três de sopa distribuídas em várias refeições.

“Se eu tenho uma roda inteira de vorse que asso e consumo, que quantidade de óleo absorvo? Num palito de batata frita e não numa batata inteira, quanto de óleo absorvo só num pequeno-almoço? Há que reflectir em torno disso”, repisa.

Sobre os pais que cedem a todos os gostos dos seus filhos, ainda que sejam nocivos, a Judite Chibona chama à atenção para um maior cuidado ao fenómeno que pode interferir no desenvolvimento são de um indivíduo que está numa fase delicada: a de crescimento e aprendizagem.

O crescimento saudável no futuro depende do que a pessoa é no presente, seja positivo assim como negativo. “O que ela vai passar a gostar no futuro depende do que ele recebe no presente. Se um pai oferece verdura e dá fruta no seu filho seguramente que este levará esse hábito para o futuro e passará para outras pessoas. A chave é os pais incutir bons hábitos”, salientou.

A título de exemplo, adianta, se damos a cenoura ou ovo inteiro à uma criança e esta se recusa, devemos tentar preparar de uma outra forma mais disfarçada, misturando-a a outros alimentos que ela for a gostar. Consumado o objectivo, mais tarde podemos dizer que o que comeu e gostou leva a cenoura e ou o ovo que ela não gostava e, consequentemente, mudará de ideia.

Entretanto quando ela recusa-se a tomar as refeições saudáveis trocando as por hambúrguer, bolachas, refrescos e as comidas industrialmente processadas e o pai cede obviamente que ela vai comer isso e o resultado é a obesidade que hoje assistimos.

ATENÇÃO AOS RÓTULOS DE PRODUTOS PROCESSADOS

Outra tendência má para o crescimento da criança prende-se com o hábito de escolher produtos industrialmente processados para alimentar as crianças baseando-se apenas nas marcas e ou o desenho da embalagem, regra geral atraente, quando a informação nutricional contida no rótulo nada tem a ver com o conteúdo.

“Muitas vezes, durante as consultas costumo pedir ver os frascos dos que dão às crianças baseando-se no marketing e, infelizmente, tenho descoberto que nada de bom vem na composição. As vezes os bebés crescem com aspecto aparentemente bom, mas com um peso que não é sinónimo de bem-estar”, exemplifica.

Judite Chibona explicou que actualmente há consultas de nutrição gratuitas em todos os hospitais gerais, incluindo o Hospital Central e o Psiquiátrico de Infulene onde já existem nutricionistas e técnicos da área, que dão o plano alimentar, desde a quantidade e qualidade de alimentos recomendáveis, baseadas no seu peso e na altura.

A saúde tem igualmente nas consultas de nutrição um aparelho denominado bioempedância que faz o check-list separando o conteúdo do peso do músculo, da gordura, diferentemente da balança normal que pesa a gordura o musculo tudo junto. A bioempidância discrimina e indica onde se localizam mais gorduras no organismo.

Por conta do aconselhamento, a primeira consulta dura meia ou uma hora e, nas subsequentes o tempo vai até cerca de 30 minutos. A demora, segundo a interlocutora, tem a ver com a necessidade de convencer o paciente a mudar o seu comportamento em relação à comida que ingere.

SEMPRE COMEMOS E NUNCA NOS FEZ MAL

A reacção de algumas pessoas a informações como o alerta para o não consumo de certo tipo de alimentos, sob risco de contrair doenças tem sido, à primeira, de rejeição alegadamente por não fazer parte dos hábitos comuns e, ademais, por contrariar o que vem sendo seguido ao longo de gerações.

Sobre este posicionamento, Judite Chibona disse estar em jogo o factor mudança de mentalidade que não é nada fácil em muitas pessoas. Prova disso é o tempo que se leva nas consultas de nutrição para convencer alguém sobre os riscos e benefícios de ingerir certo tipo de alimentos.

“Nalguns casos é mera falta de formação e quando é assim, mais difícil se torna penetrar num certo meio e ganhar a população fazendo-a adoptar hábitos correctos”, disse.

Recentemente, a fonte disse ter vivido um episódio triste numa comunidade de Maputo, Bobole, onde uma mãe de 24 anos com uma criança desnutrida teimava em dizer que o aspecto da sua criança tinha a ver com Xilala. Segundoexplicou a nutricionista, trata-se de uma doença que consiste no emagrecimento, cuja marca é a veia que aparece na cabeça sempre que o bebé chora.

Bobole é uma zona de Maputo com cenoura em abundância nos campos, o que aquela criança precisa mas, ironicamente, é lá onde existe o problema de desnutrição. Contra que a única saída era criara condições para que aquela mãe chegasse a uma unidade hospitalar onde a criança pudesse o mais depressa possível ser tratada e Mavalane foi a solução.

Sobre o meio onde ocorrem mais casos de desnutrição, a fonte disse acontecer tanto nas zonas rurais assim como urbanas e explica:

“A mãe que está na pediatria do HCM, por exemplo, é urbana, trabalha e é esclarecida. Mas porque deixa a alimentação do seu filho, durante todo o dia, na responsabilidade de terceiros, sobretudo das babás, ela própria pode não ter noção da tendência alimentar do filho”, disse.

A aposta nos líderes de opinião é outra forma encontrada pela Saúde, a nível da cidade de Maputo, para diminuir casos da doença. Aos líderes, segundo a fonte, para além de municiá-los em matéria de nutrição são responsabilizados a dar acompanhamento de certos casos, ao mesmo tempo que servem de elos entre a família da pessoa desnutrida e as unidades sanitárias.

Anabela Massingue