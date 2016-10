Universidade São Tomás quer liderar na investigação

A UNIVERSIDADE São Tomás de Moçambique (USTM) completa uma década desde que apostou no processo da formação de nível superior no país e esforça-se para ser reconhecida como líder no campo da investigação científica nos próximos dez anos.

Criada pelo Cardeal Dom Alexandre Maria dos Santos, na altura arcebispo da arquidiocese de Maputo, a instituição tem como foco a formação do Homem na sua plenitude, baseada no pensamento do teólogo e filósofo italiano Tomás de Aquino.

Numa entrevista concedida ao nosso jornal, o reitor da USTM, Joseph Wamala, explica que a universidade surge como alternativa para muitos jovens e adultos que não conseguiam ingressar na Universidade Eduardo Mondlane, por limitação de vagas e nas instituições privadas por se afigurarem mais caras. Acompanhe de seguida os excertos da entrevista.

Notícias (NOT.)– Volvidos dez anos, considera terem conseguido o propósito da criação da USTM?

Joseph Wamala (J.W.)– Podemos dizer que conseguimos alcançar estes propósitos porque a visão inicial continua até hoje, a de sermos líderes no país na educação integral e integrada da pessoa humana, isto é formar o Homem, não só intelectualmente mas também humanamente, o que nos ajudou a orientar a nossa instituição até hoje. Neste sentido, criamos duas linhas de acção, a começar pela criação de infra-estruturas para acolher os estudantes e fazer a expansão do ensino superior. Volvidos estes anos, graduamos perto de 1400 estudantes e estamos a funcionar em instalações próprias. Isto para nós é muito importante porque partimos do princípio de que temos que criar condições para dar acesso ao ensino à muitos. Repare que, em termos de infra-estruturas, começamos inicialmente a funcionar somente com um bloco, mas hoje temos mais de dez, para além de termos uma Delegação a funcionar em Xai-Xai e uma subdelegação na Macia, na província de Gaza. Em Maputo, temos o campus principal da Maxaquene e outros a funcionarem no bairro de Khongolote, no bairro do Alto-Maé, na avenida Ho Chi Min e no bairro da Sommershield, aqui na cidade de Maputo. São infraestruturas construídas de raíz. É com grande satisfação que contemplamos não só números, com a graduação de mais pessoas, mas também de termos construído infraestruturas próprias.

NOT –Como é que avalia o andamento destas duas vertentes eleitas pela universidade?

J.W. –É uma avaliação positiva porque o crescimento que temos estado a registar é assinalável, quer do ponto de vista de número de graduados, quer do ponto de vista do nosso património. Considero que um pressuposto fundamental para o prestígio de uma instituição de ensino superior é ter infraestruturas e formar estudantes com qualidade. Isso é que é importante.

NOT. – Falou de liderança na formação integral e integrada, como pretendem materializar este desiderato?

J.W. –Segundo a nossa visão, muito ainda deve ser feito para conseguirmos ser líderes na formação da pessoa humana baseada no ensino, investigação científica e extensão. Em relação ao ensino podemos dizer que conseguimos investir muito, facto que é visível em todo o lado onde estamos. Quanto à pesquisa, vamos continuar a dedicarmo-nos, com maior determinação, de modo a que, nos próximos tempos, sejamos uma referência. Gostaríamos que, ao nível da pesquisa, fossemos conhecidos como uma universidade de investigação.

Reconhecemos que em muitas instituições de ensino superior há um divórcio entre o ensino e a investigação porque, no geral, fazemos muitos discursos mas nada ou pouco se faz. A tendência frequente é de estarmos quase todos concentrados no ensino e nos esquecemos da pesquisa.

NOT. –Como é que a investigação pode contribuir para ajudar a encontrar soluções concretas das situações actuais do país?

J.W. –Nós como instituição e mesmo como pessoas, precisamos da investigação. Não podemos separar a pesquisa do ensino porque senão teríamos dificuldades de dar resposta a determinadas situações concretas que precisam de soluções na nossa sociedade. O país tem muitos desafios. Há muitos problemas que não estão a ser resolvidos apenas porque não estamos a questionar o suficiente para encontrarmos soluções científicas desses problemas. Por exemplo, raramente nos questionamos sobre o porquê de termos secas cíclicas ou conflitos generalizados na nossa sociedade. Penso que a investigação deve surgir exactamente para descobrir as respostas para esses fenómenos.

Há muitos problemas sociais e culturais cujas motivações devem ser respondidas e explicadas cientificamente. Pode-se apontar, por exemplo, o fenómeno de ocorrência de casamentos prematuros que teima em prevalecer na nossa sociedade. É preciso que se investigue para se apurar as reais motivações desta persistência. Outro fenómeno que tem ocorrido com alguma frequência, nos últimos tempos, é o da perseguição dos albinos. Temos que nos questionar sobre isso, servindo-nos da ciência. Temos que nos questionar sobre o porquê de não podermos conseguir alcançar a tranquilidade desejada. Temos que ver o que afinal nos falta para o estabelecimento duma paz duradoira. Penso que estas perguntas difíceis devem ser respondidas através da investigação.

Devemos entender que, por detrás do que fazemos na vida há uma razão, há uma filosofia, há um pensamento que deve ser questionado. Se nós não conseguimos chegar a esta filosofia subjacente àquilo que fazemos, não vamos resolver os problemas que temos. Muitas vezes falamos por cima, mas é preciso tornar descoberto aquilo que está a impedir as pessoas de fazer, de ser o que são e do que fazem.

NOT. – O que a USTM pode dar de diferente para o país na formação superior?

J.W. –Identificamos algumas áreas que achamos prioritárias para nós e para o país, da qual destacamos as que se ligam ao sector agrícola. Pelas necessidades prementes, consideramos que Moçambique precisa de mais agrónomos do que, por exemplo, contabilistas ou gestores de empresas. Na minha opinião, precisamos mais da faculdade de agricultura do que de outras, embora reconheça que todas as restantes sejam importantes.

Na actual situação em que o país se encontra, há que se privilegiar o sector da agricultura para que se melhore quantitativamente e qualitativamente os níveis de produção e produtividade, pese embora, às vezes, apliquemos mais recursos noutras áreas, não menos importantes, do que na agricultura que me parece fundamental. Há uma percepção generalizada de que os próprios estudantes pouco se interessam pelas áreas de produção. Um sentimento de que não podem concluir o ensino superior para ir trabalhar na área da agricultura, lá no distrito, mas, sinto que é preciso se explicar que, como pessoas, família ou país, precisamos, primeiro, de comer. É um desafio que o país deve enfrentar. Na USTM funcionamos na faculdade da agricultura com três cursos de licenciatura em desenvolvimento rural, economia agrária e extensão rural. Optamos por isso porque consideramos que vale a pena seguir este caminho, porque é isto que Moçambique precisa neste momento.

Necessários recursosFinanceiros e humanos

A materialização de qualquer projecto requer a disponibilização de recursos financeiros, materiais e humanos. O reitor da USTM tem consciência disto e considera que todo o colectivo está disposto a enfrentar a situação que vai contribuir para a construção de uma base sólida de intelectuais.

NOT. –Para levar avante o vosso projecto são necessários recursos. Estão em condições de avançar?

J.W. –É um desafio. Sempre vamos precisar de recursos para materializar os nossos planos. Não estamos a falar apenas de recursos financeiros, mas também recursos humanos de qualidade, porque na nossa visão de formação integral e integrada da pessoa humana, precisamos de fornecer uma educação à altura. Portanto, sem recursos humanos pouco vamos conseguir como país. Concordo com a ideia de que o mais valioso que o país deve ter já não são os recursos minerais, mas sim os recursos humanos formados com qualidade aceitável. Quer dizer, pode-se ter todos os recursos naturais como muitos países possuem, sobretudo no continente africano, mas se tivermos um défice acentuado de recursos humanos, nada podemos fazer. Se olharmos para o nosso continente, vamos perceber que a razão de África estar atrasada em relação a Ásia, América ou Europa não é a existência ou não dos recursos minerais, porque nessa área somos os mais privilegiados, mas sim a falta de recursos humanos capacitados. Como consequência, temos que importá-los, custando-nos, para o efeito, muito dinheiro. Penso que o que temos que fazer é dar maior valor à educação do Homem. Temos que ensinar as pessoas a explorar os recursos e a fazer o seu uso sustentável. Servirmo-nos do Homem como o ponto de partida e de chegada do desenvolvimento.

NOT. – Uma formação de qualidade depende muito do investimento que se faz. Qual é o foco actual?

J.W. – Foi reconhecendo essa necessidade que, nos primeiros dez anos, fizemos um enorme investimento patrimonial para assegurarmos um desenvolvimento eficiente do processo de ensino e aprendizagem na nossa instituição. Com esse pressuposto conseguido, queremos intensificar, nos próximos dez anos, na formação qualitativa do Homem, através da promoção da investigação.

NOT. – Que acções concretas desenvolvem na área de investigação?

J.W. –No segundo semestre de 2014 concebemos um programa institucional de iniciação a investigação científica cujo projecto-piloto foi iniciado em Março de 2015 na nossa Delegação em Xai-Xai, e no semestre seguinte expandimos a experiência para o nosso campus na Vila Municipal da Macia, distrito de Bilene, na província de Gaza. Os resultados gratificantes desta experiência fizeram com que o projecto fosse desenvolvido igualmente aqui na nossa sede, em Maputo. Acreditando que ninguém nasce investigador, apostamos neste modelo focalizado para o nosso estudante por acreditarmos que, através destes, podemos criar o berço de investigadores do amanhã na nossa instituição.

NOT. –Que critérios usaram para o lançamento da iniciativa nas delegações de Gaza e não em Maputo como sede?

J.W. –Não houve uma razão especial para a escolha, mas foi uma experiência piloto que tinha que começar com poucos estudantes e calhou que fosse lá. Precisávamos de interessar os estudantes sobre esta matéria porque muitos têm um preconceito de que não há muito dinheiro para se fazer investigação. Eles questionam o que irão fazer depois da investigação, o que nos moveu a tomar a decisão de apostar nos estudantes e ficamos surpreendidos com o nível de adesão que registamos. Logo no lançamento conseguimos reunir mais de cem participantes que se inscreveram voluntariamente e este grupo continua a trabalhar até agora. Aqui no campus principal, registamos mais de 450 voluntários no semestre passado. Não estamos a obrigar a ninguém, somente convidamos e explicamos porque é importante fazer este trabalho e conseguimos despertar interesse de muitos que se entregam aos cursos de iniciação à investigação científica.

NOT. –Em que estágio se encontra este grupo pioneiro?

J.W. –Estamos neste momento a fazer o acompanhamento da sua evolução e já seleccionamos um grupo dos melhores no projecto que poderão servir de berço dos nossos investigadores ao nível da nossa universidade e, se calhar, também poderem servir outras instituições de investigação existentes no nosso país.

É preciso destacar que o que fazemos nesta iniciativa é fornecer os “imputs” iniciais de investigação que poderão ser desenvolvidos pelos mesmos estudantes em áreas fins nas quais se sentirem melhor. Cada um vai eleger se quer fazer investigação na área da saúde, agricultura ou uma outra qualquer, mas vai ter sempre o nosso apoio. Gostaríamos que nos próximos anos a nossa Universidade estivesse focalizada para a investigação científica e promoção cada vez mais acentuada da extensão comunitária dos diversos serviços. Estes são alguns pontos que integram os termos de referência da revisão em curso do nosso Plano Estratégico.

NOT. –Para quando podemos esperar os primeiros resultados deste trabalho?

J.W. –É um plano que estamos a iniciar nesta segunda etapa da nossa existência e estamos apostados em ter a investigação como nosso forte nos próximos dez anos. Vamos investir mais nesta área porque o trabalho de pesquisa é muito caro e não traz resultados imediatos. Não basta que os estudantes se interessem pela investigação. É preciso estimula-los dando-lhes apoio logístico necessário para o efeito. Acreditamos que vamos criar uma equipa forte.

FORTIFICAR O CORPO DOCENTE E APROXIMAR À COMUNIDADE

PARA ter estudantes de qualidade é preciso ter docentes também de qualidade. A Universidade São Tomás está a apostar na formação interna de docentes e oferece cursos de pós-graduação para os níveis de mestrado e doutoramento, ao mesmo tempo que está a fazer uma aproximação às comunidades.

NOT. –Para além da nova abordagem de investigação a USTM introduziu cursos de pós-graduação. Que resultados já conseguiram?

J.W. –Criamos cursos de pós-graduação de nível de mestrado e doutoramento onde introduzimos também incentivos que favorecem os estudantes. Estamos a oferecer descontos a todos aqueles que estão interessados em entrar neste movimento. Abrimos espaço para aqueles que se manifestarem com interesse de se tornar docentes universitários e na componente de investigadores e, por essa razão, damos um desconto para doutoramento e mestrado. Estamos a criar condições para atrair o interesse dos estudantes, sobretudo estes que estamos a formar nestes cursos de iniciação que são um potencial para a instituição e para o país.

NOT. –Quantas pessoas já conseguiram formar neste tipo de iniciativas?

J.W. –Internamente já foram formados mais de 20 mestrados e estamos agora com um programa de doutoramento que está em curso, mas a caminhada ainda é longa parar atingirmos o ideal.

JÁ VAMOS NA QUINTA GRADUAÇÃO

NOT. –Quantos quadros a USTM já produziu nestes dez anos e em que especialidades?

J.W. –Ao longo dos dez anos foram lançados ao mercado mais de 1800 finalistas. Fizemos agora a quinta graduação de mais de 400 estudantes. É um momento muito especial para nós porque é como aquele momento em que uma mãe está para dar à luz. Neste momento contamos com a faculdade de Tecnologias e Ciências de Informação, Direito, Ética e Ciências Humanas, Agricultura, Ciências Empresariais, Hotelaria Turismo e Restauração, Escola de Pós-graduação e a Business School.

NOT. –A USTM introduziu também o conceito de extensão e relações comunitárias. O que nos traz de novo e o que se pretende no concreto?

J.W. –Tudo anda à volta da nossa visão que é o ensino, investigação e extensão que deve proporcionar serviços em prol das nossas comunidades. Estamos a dizer que todo o nosso trabalho formativo tem o seu enfoque no benefício que se deve dar à sociedade, em particular ao cidadão, por isso privilegiamos a oferta de serviços comunitários, que significa saírmos das salas e criarmos laços com as comunidades locais. É nesse contexto que surgem os Serviços de Extensão e Relações Comunitárias que, abreviadamente, designamos SERC. Com este modelo,

Levamos estes serviços às comunidades porque há muitos cidadãos que nunca vão entrar nas nossas salas de aula e nós temos que começar a ir ao seu encontro. Foi neste sentido que tivemos, muito recentemente, uma parceria com o Governo do distrito de Bilene, província de Gaza, onde estamos a formar beneficiários do Fundo de Desenvolvimento Distrital. Na sua maioria, os que recebem os investimentos não têm o mínimo conhecimento de gestão de projectos ou contabilidade e estamos a dar uma formação gratuíta, seguida de acompanhamento. Transmitimos conhecimentos de como ser responsáveis e como responsabilizar aqueles com quem trabalham para poderem colher resultados e devolver o valor alocado.

NOT. – Estão a trabalhar com as comunidades de quantos distritos?

J.W. –Por enquanto trabalhámos com as comunidades do distrito de Bilene. Esperamos expandir nos próximos tempos para outros pontos. Estamos animados e achámos que vale a pena porque o distrito está muito interessado, a começar pela própria administração local que vê nisto a possibilidade do retorno dos financiamentos e os próprios beneficiários porque pela primeira vez aprendem como gerir os seus investimentos, receitas e rendimentos, o que lhes pode garantir bons resultados. Pensamos que estamos a prestar um serviço útil porque aqueles que estão a beneficiar desta formação irão passar a experiência para os outros. Portando o SERC tem o objectivo de assegurar o funcionamento desta plataforma.

NOT. –Que benefícios esta abordagem pode trazer para os estudantes?

J.W. –O que nós pretendemos é que os estudantes não se limitem a escrever monografias teóricas no fim do curso, mas se aproximarem às comunidades, realizar projectos e produzir relatórios a partir do trabalho feito na base. Queremos que a monografia do final do curso seja reflexo dos projectos que foram realizados junto das comunidades e desta forma promovermos uma pesquisa aplicada. Queremos reforçar a ideia de que os trabalhos de fim de curso dos nossos estudantes reflictam a dinâmica prática da vida das nossas comunidades. Registamos casos de estudantes que deram continuidade dos trabalhos junto das comunidades, mesmo depois de terem terminado a sua formação institucional.

ISAIAS MUTHIMBA