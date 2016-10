GILÉ: Falta de fundos deixa Reserva vulnerável

COM o fim do projecto de protecção dos recursos naturais a 31 de Dezembro próximo, a Reserva Nacional do Gilé (RNG), na província da Zambézia, fica desprotegida e vulnerável aos madeireiros ilegais, caçadores furtivos e garimpeiros.

Co-financiado pelo Governo moçambicano e parceiros, o projecto arrancou em Janeiro de 2014 e por um período de três anos e visa travar a devastação da flora e da fauna. No âmbito da iniciativa, foi possível reforçar a equipa de fiscalização para reduzir as incursões ilícitas.

Ao todo, foram investidos ao longo deste tempo mais de quatro milhões de euros, disponibilizados por vários parceiros, sendo que o maior bolo (dois milhões milhões de euros) é financiados pelo Fundo Francês de Ambiente Mundial. Os outros parceiros que injectaram os seus fundos são a Fundação IGF, União Europeia, Adra, entre outros.

A WWF, que luta pela preservação da natureza, organizou há dias uma deslocação de parlamentares à Reserva do Gilé para junto da respectiva administração perceber os contornos de acções ilegais que ocorrem na reserva e estudar mecanismos do seu combate.

Iean-Baptiste Deffontaines, da Fundação IGF (uma organização francesa) e assistente técnica da RNG, considera insuficiente o efectivo que garante a fiscalização, situação que se agravará em Dezembro quando terminar o projecto, porque apesar de estar assegurado o financiamento das actividades de 2017, não há garantia de fundos para o pagamento dos salários dos fiscais.

O que acontece é que somente oito fiscais e o administrador da reserva têm vínculo contratual e recebem salários do Estado, enquanto a maioria do pessoal da fiscalização e outros funcionários são pagos pela Fundação IGF. Até ao momento nenhum parceiro aceita desembolsar fundos para remunerações.

Entendem os parceiros que o Governo moçambicano é que tem que garantir a protecção da reserva e que os fiscais são funcionários públicos que devem ser pagos pelos fundos do Estado.

Deffontaines, cuja fundação trabalha na RNG desde 2007, considera que algumas decisões tomadas a nível nacional pelo sector de madeiras tiveram impacto que está a contribuir para a diminuição do corte.

Deu a conhecer que a vontade da sua organização é continuar a apoiar o Governo moçambicano e à administração da RNG por um tempo indeterminado, mas os fundos directos da Cooperação Francesa, que garantem o pagamento dos salários à maioria dos funcionários, deixam de estar disponíveis a partir de Dezembro.

“O único desafio que temos prende-se com os salários da maioria dos funcionários que era financiada, através do Fundo Francês de Ambiente Mundial. São no total 19 fiscais que recebem salários através deste fundo, subsídios para o staff sénior, chefe da fiscalização, oficial de logísticos e de infra-estruturas, pessoal sem o qual a reserva não pode sobreviver”, afirmou Deffontaines, assegurando entretanto estar assegurado o financiamento de outras actividades para os próximos dois anos.

Indicou que neste momento a reserva conta com o apoio da Mozbio e a Autoridade Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), que estão a pagar algumas despesas correntes da Reserva, o que na sua opinião é um bom sinal.

“A Reserva do Gilé é único lugar no mundo que tem uma floresta primária de miombo intacta e muito típica, por isso temos esta força de defende-la. Tem uma diversidade de mais de 200 variedades de aves e mais de 50 espécies de mamíferos, de pequeno e grande porte. Neste momento contamos, por exemplo, com uma população considerável de palapala, cabrito do mato, cudo, chango e piva. Contudo, estamos a fazer o repovoamento, tendo neste contexto introduzido 67 búfalos, 20 bois cavalos e 15 zebras, esperando aumentar este número de animais nos próximos anos para atingir uma população estável”, explicou.

Elucidou que a RNG tem uma população residual de perto de 80 elefantes, o que é muito importante pois, conforme explicou, é um animal simbólico de desenvolvimento do turismo, apesar de ser problemático por causa da invasão das machambas das comunidades à volta.

O facto de não haver ainda um método desenvolvido de caça furtiva do elefante dentro da reserva é encorajador.

“É um desafio para nós porque a caça do elefante ameaça esta espécie que tem uma população muito pequena e corremos o risco de perde-los, caso não consigamos garantir a sua protecção. O resultado é animador, na medida em que todos os animais repovoados mostram sinais de procriação, mas devem ser feitos mais estudos para aferir a dinâmica de reprodução e crescimento”, sustentou.

FOCALIZAR NO CONTROLO DOS PROMOTORES

Perante a fragilidade na fiscalização, os madeireiros aliciam a população à volta para o corte e transporte de toros do interior da reserva para diferentes destinos, estimando-se que cerca de 2.200 camiões cavalo de pau-ferro saíram desde Agosto de 2014.

Graças à actuação dos fiscais, foi possível apreender 30 veículos, entre camiões, tractores e outros equipamentos que se encontram neste momento parqueados no acampamento e nos diferentes postos de fiscalização à esperas que os respectivos proprietários vão pagar as multas.

Revelou que a grande dificuldade de combater este mal reside no facto de se tratar de um negócio bastante rentável. Estima-se que um camião-cavalo de pau-ferro com uma média de 18 a 19 metros cúbicos possa chegar a custar entre um milhão e um milhão e duzentos mil meticais. A espécie é bastante procurada, sobretudo no mercado chinês.

Na sua opinião, para garantir a segurança na reserva é preciso olhar para muitos aspectos e não somente para o número de homens da fiscalização ou nas actividades alternativas oferecidas às comunidades para deixarem de ver na madeira a fonte de sobrevivência.

“Temos 25 fiscais e contamos com o apoio da Força de Protecção dos Recursos e Meio Ambiente, criada para a conservação, mas não é suficiente para proteger toda a área porque não basta ter homens. Há que assegurar os meios circulantes, a manutenção dos postos de vigilância, a compra de ração de combate para cada um dos elementos para se manterem firmes no trabalho”, contou aquele técnico, apontando o fraco relacionamento com outras instituições como uma das grandes dificuldades na área de fiscalização. Deffontaine diz, por exemplo, haver falta de coordenação entre a RNG e os Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia e a Polícia.

COORDENAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PODE AJUDAR

Segundo o nosso entrevistado, o principal responsável no negócio ilícito da madeira é o comprador, que tem uma rede bem desenvolvida de traficantes. Conta que o mesmo tem, por um lado, financiadores que adquirem os meios para operar e, por outro, a comunidade que é a última peça da cadeia, ao oferecer a sua força física para juntar a madeira e carregar em camiões.

“A comunidade está a sobreviver no meio da mato e sem grandes recursos, mesmo com os apoios prestados pela administração da reserva, que não chegam ao mesmo tempo aos mais de cem mil habitantes que vivem à volta da reserva. Quando chega um furtivo e oferece dinheiro para a compra do pau-ferro só podem aceitar, mesmo sabendo que para tal devem invadir a área da reserva que é protegida por lei”, considera o assistente técnico do IGF, avançando duas saídas para esta situação:

A primeira é a criação de alternativas, algumas das quais em curso, como a instalação de moageiras, máquina de descasque de amendoim e outras actividades que possam criar outros meios de sobrevivência.

A segunda, ainda na opinião de Deffontaines, é trabalhar com as instituições, as autoridades policiais, parceiros da Reserva e com uma equipa bem forte para desarmar os furtivos e não atacar a comunidade porque esta só reage aos estímulos.

Adianta que para estancar o mercado é preciso fazer um trabalho coordenado que deve contar com o envolvimento da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e ainda os sectores de minas e agricultura.

Mas também, de acordo com a fonte, sabendo-se dos pontos através dos quais a madeira é tratada e exportada é possível pôr cobro ao fenómeno. “A madeira que sai da Reserva, na periferia da sua zona tampão, vai para duas direcções: Uma é a cidade de Quelimane, onde parte dela é tratada, e a outra é a cidade de Nampula, de onde passa para Nacala e é exportada para China e outros destinos”, explicou.

“Sabemos que nos portos pode haver falhas mas existem instituições que se podem pronunciar sobre isso”, acrescentou.

ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA AGUARDA DESFECHO DO CASO

O administrador da Reserva do Gilé, José Dias, disse à nossa Reportagem que depois da apreensão dos camiões e tractores envolvidos no transporte de madeira explorada de forma ilegal, foi feito um despacho pelo Ministério Público no sentido de fornecer ao INATTER todas as características dos veículos para, através dos livretes e títulos de propriedade, se localizar os proprietários.

Outras cópias foram enviadas pela administração da RNG para Registo de Automóveis, em cumprimento do despacho da Procuradoria, esperando-se pela decisão que vai determinar se os bens serão vendidos em hasta pública ou doados a instituições governamentais, já que, na sua maioria, os proprietários são desconhecidos.

Dias informou que os condutores, quando encontrados pela fiscalização, abandonam as viaturas. Estas são depois recolhidas para o acampamento, mas até ao momento ainda não foram reclamadas.

Segundo a lei 10/99 de 7 de Julho, de florestas e fauna bravia, normalmente o desfecho de um processo desta natureza demora até ao máximo de 15 dias e no caso de o infractor não proceder ao pagamento voluntário da multa, o mesmo é encaminhado ao juizo das execuções fiscais para a cobrança coerciva.

“Após o pagamento das multas, os meios são devolvidos aos respectivos infractores mas a madeira, segundo a mesma lei, reverte a favor do Estado. Em caso de não pagamento destas multas, a mesma autoridade tributária de execução fiscal poderá confiscar algum bem do infractor, que pode ser uma casa ou uma viatura com valor que possa cobrir o valor da multa”, esclareceu.

ISAIAS MUTHIMBA