AINDA A HOMENAGEM AOS PROFESSORES: Histórias de vida por detrás da bata branca

OUTUBRO é o mês dedicado àqueles que nos ensinam a dar os primeiros passos na escrita: os professores. Neste âmbito, o “Notícias” entrevistou dois professores, que relatam as suas histórias de vida de docência.

Aos 32 anos, depois de ter abraçado a carreira de professor, José Fernando Magaia, ou simplesmente professor Magaia, como é carinhosamente tratado, tem como sua maior satisfação e alegria o reconhecimento de muitos alunos a quem lançou a semente do conhecimento e que hoje participam activamente na construção do país em várias frentes.

Para Magaia, o professor é o farol da sociedade que acompanha todas as transformações que vão acontecendo e, assim sendo, formar o homem e prepará-lo para responder aos desafios e necessidades que se colocam a cada momento da vida do país.

Natural de Maputo e residente no bairro Jorge Demitrov, José Magaia entra para o sector da Educação num contexto em que o país se ressentia da falta de quadros nos primeiros anos depois da independência.

“Comecei a leccionar em 1984, depois de ter concluído a minha formação no Instituto de Formação de Professores de Chicuque, no distrito da Maxixe, na província de Inhambane. Nessa altura havia muita procura de quadros em todos os ramos de actividade, com destaque para Saúde, Educação, Defesa, entre outros”, disse.

Foi também em Inhambane onde sentiu o calor da guerra de desestabilização de Moçambique e, não raras vezes, lembra de ter acordado ao som de armas pesadas, que mais se assemelhava a uma sinfonia harmónica.

“A nossa formação nesse tempo era difícil, pois a qualquer momento podíamos sofrer um acto bárbaro de uma guerra sem sentido, pois uma guerra entre irmãos para mim não faz sentido”, disse o nosso interlocutor.

Foi na Escola Primária do Zimpeto, arredores da cidade de Maputo, onde o professor Magaia ministrou as suas primeiras aulas e lembra com nostalgia os anos de glória em que o professor era um verdadeiro líder na escola e na comunidade.

“No tempo em que estava em vida o Presidente Samora Machel, o professor tinha uma grande autoridade e consideração, pois conseguia fazer valer a sua palavra, mas agora este poder lhe foi retirado porque a sociedade mudou e estamos numa conjuntura globalizada”, afirma.

Na sua óptica, a sociedade é a primeira a censurar os professores quando estes cometem algum deslize, mas os mesmos não são reconhecidos quando praticam boas acções. Por conta destas mudanças, o professor deixou de simbolizar uma figura paterna e de conselheiro, passando a ser um simples trabalhador.

Uma das inquietações de José Magaia, comum a vários outros docentes, está relacionada com a morosidade nas promoções e mudança de carreira, que a cumprirem-se podem melhorar as condições de vida de muitos professores que têm continuado a sua formação para obter mais graus académicos.

Não obstante estes anseios, o nosso entrevistado não se arrepende de ter vestido a bata branca com o giz em punho ao longo destes anos, pois ser professor é a realização de um sonho. O carinho e reconhecimento do seu trabalho por parte dos que passaram pelas suas mãos dá-lhe forças para continuar na sua jornada.

“O reconhecimento do professor não se resume ao dinheiro que recebe no fim de cada mês, ou a bens materiais, mas a gestos como uma palmadinha nas costas e partilhar as lembranças antigas com nossos alunos e colegas. São coisas que nos galvanizam e aí vejo de facto que valeu a pena ser professor. Sendo professor primário ensinei a estudantes que hoje são pais e também ensino aos seus filhos”.

Com mais três anos até chegar à reforma, José Magaia apela aos professores que acabam de ingressar na carreira a entregarem-se ao trabalho com dedicação e coragem e a investir de forma contínua na sua formação para que possam singrar nesta nobre missão.

A OBRIGAÇÃO QUE SE TORNOU UMA PAIXÃO

ANTÓNIO Armando, professor há 30 anos, actualmente lecciona a disciplina de Geografia, na 12.ª Classe, na Escola Secundária de Malhazine, e faz parte de uma geração de jovens que abdicou de sonhos para atender ao chamamento da pátria.

“Naquele tempo o enquadramento era direccionado de acordo com as necessidades do país. Cheguei a afirmar que não tinha vocação para ser professor, mas me disseram para criar a vocação e foi o que eu fiz, e desde lá ganhei gosto pela carreira. Hoje é diferente porque todo o estudante sonha em fazer sua carreira numa área que tenha uma vocação”, disse

Para o professor Armando, as condições de vida e de trabalho de seus pares mudaram de forma significativa e o 12 de Outubro é um dia de vitória para muitos educadores que construíram a sua carreira no meio de adversidades.

“Houve tempos críticos no sector da Educação, em que era normal ver um professor de sapato cambado na sala de aulas. Mas hoje este caso está minimizado e isso mostra um desenvolvimento. Os desafios sempre vão existir, pois isto é dialéctica da própria vida. É uma grande alegria comemorar este dia, que foi criado pelo saudoso Presidente Samora Machel em reconhecimento à carreira de docência”, observou.

O nosso interlocutor considera que a valorização do professor passa pelo apoio da sociedade, em que cada um tem uma tarefa por cumprir. “O processo de ensino e aprendizagem não é feito só pelo professor. Vários actores entram neste processo, desde os currículos, o professor, o encarregado de educação e o próprio aluno. Cada um deve desempenhar o seu papel com zelo e amor. Aí teremos sucessos na educação”.

No entanto, chama atenção para o contínuo aperfeiçoamento da formação de docentes para que estes continuem a exercer a sua profissão com brio. “Fiz a formação de professores, que na altura se designava 6.ª Classe + 1, e em um ano criei a minha vocação. Hoje são quatro anos a formar um professor licenciado, cuja qualidade por vezes deixa muito a desejar”.

À semelhança de muitos professores, António Armando é tomado por um sentimento de orgulho e vitória sempre que cruza com antigos estudantes, que hoje são pais de famílias e bem sucedidos nas suas profissões.

Entretanto, o Ministro da Educação, Jorge Ferrão, entende que a crescente procura do curso de Formação de Professores deve ser acompanhada pelo aprimoramento dos métodos de selecção e avaliação dos futuros quadros da Educação, cujo ingresso na carreira deve ser norteada pelo talento e aptidão, e não pela falta de emprego.

Só este ano cerca de 40 mil candidatos ao curso de Formação de Professores de Ensino Básico disputaram 8 mil vagas, facto que revela a competitividade do curso, num contexto em que o número de professores sem formação psico-pedagógica reduziu de forma significativa nos últimos anos.

Falando no Dia dos Professores, o ministro reconheceu que os professores exercem as suas actividades no meio de adversidades. A morosidade na mudança das carreiras e categorias profissionais e os recorrentes problemas de progressões e promoções voltaram a ser parte das queixas dos professores, congregados na Organização Nacional dos Professores.