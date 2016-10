ALERTA FRANCISCO MBOFANA: Decisão errada pode culminar com HIV/SIDA

O PRIMEIRO caso de HIV em Moçambique foi diagnosticado em 1986. O vírus propagou-se e por conta disso, muitos moçambicanos perderam a vida, afectando o futuro das respectivas famílias e comunidades.

Hoje, 30 anos depois, o país contabiliza mais de 1.5 milhões de pessoas infectadas. Sobre esta realidade, conversamos com o director nacional de saúde pública, Francisco Mbofana, o qual disse que depois de um período difícil, o número de novas infecções por dia reduziu graças ao incremento de acções de prevenção, cuidados e tratamento. Contudo, reconhece haver ainda muitos desafios por superar para a redução do peso da doença no país. Apontou a necessidade de sensibilização de mais pessoas, sobretudo do sexo masculino, para que façam o diagnóstico de HIV e adiram ao tratamento. Defende que é preciso aumentar e melhorar a comunicação, prevenção e consciencialização sobre o HIV/SIDA pois, como sublinhou, em apenas um minuto, a pessoa pode tomar uma decisão errada e se infectar ou transmitir o vírus a outrem. Outra prioridade, segundo o entrevistado, é a redução do estigma e discriminação que ainda prevalecem na Saúde e na Sociedade, contribuindo para a fraca adesão ao tratamento e receio de fazer o diagnóstico.

NOTÍCIAS (NOT) – Neste momento, qual é a situação real do HIV/SIDA no país?

FRANCISCO MBOFANA (FM) - A situação do HIV/SIDA ainda é preocupante no país. As projecções que fizemos este ano indicam que temos mais de um milhão e quinhentas mil pessoas que vivem com HIV. Nós, como país, viemos de uma situação há 10 ou 7 anos de 500 novas infecções por dia mas hoje temos pouco mais de 200 infecções por dia. Foi um progresso, mas o número continua muito alto. No ano passado, o governo aprovou o novo Plano Estratégico de Combate ao HIV2015/2019, cuja implementação está a ser coordenada pelo Conselho Nacional de Combate ao Sida. O primeiro objectivo do plano é de se reduzir as novas infecções.

NOT – Há metas específicas do quanto se pretende reduzir?

FM – O plano é de reduzir para a metade o número de novas infecções. O facto de nós sermos 1.5 milhões de indivíduos infectados e termos uma prevalência estimada (em 2009) em 11.5 faz com que Moçambique faça parte dos 10 países mais afectados pela doença, isto porque o número de indivíduos infectado pelo vírus causador da SIDA é muito alto.

Há poucos homens

a fazer teste de HIV

Cerca de 900 mil pessoas estão em tratamento antiretrovial no país. Todavia, a maior parte são mulheres, o que coloca desafios na sensibilização de homens para que façam o diagnóstico e adiram ao tratamento.

NOT - Como Ministério da Saúde, qual é a responsabilidade do pelouro de que é responsável para a eliminação do HIV/SIDA?

FM - A nossa responsabilidade é mais biomédica, isto é, assegurar que os indivíduos que estão infectados tenham acesso ao tratamento. Felizmente, até Junho de 2016 tínhamos cerca de 900 mil pessoas em tratamento, o que representa 58 por cento da população infectada pelo vírus. A maior parte destes são adultos (822.025), mas também temos crianças (70.138). Significa que houve avanços importantes. Mas há um desafio que é o de reter as pessoas no tratamento.

NOT – Porquê apenas 58 por cento da população está a ser tratada?

FM -Temos um sistema em que as pessoas precisam de vir cá para serem diagnosticadas. Temos um sistema que tem que responder, mas ele não responde em 100 por cento. Mas temos outros desafios. Se for a ver, esses 58 por cento, a maior parte é de mulheres. Temos o desafio de trazer os homens para fazer o aconselhamento e testagem. Gostaríamos de ter mais homens a fazer aconselhamento, testagem e tratamento. Ainda este ano, vamos introduzir a estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde que é de se diagnosticar e tratar de imediato. Estamos a preparar as condições para isso. Iniciaremos em 29 distritos de diversas partes do país.

NOT - Ainda há queixas de estigma e discriminação na comunidade e unidades sanitárias. Não será esse o outro motivo?

FM - Sem dúvidas. O estigma e a discriminação são uma grande barreira. Uma avaliação feita em 2013 mostrou que ainda há muitos desafios em relação ao estigma e discriminação, tanto nas unidades sanitárias como nas famílias e nas comunidades. Estamos a exortar os nossos trabalhadores da Saúde para tudo fazerem de modo a eliminarmos o estigma e discriminação a nível das unidades sanitárias como uma forma de abrirmos mais caminhos para que mais pessoas venham ter connosco para poderem fazer o aconselhamento, testagem e tratamento. Sabemos que as pessoas ainda têm dificuldades para virem às nossas unidades sanitárias porque têm receio de que hão-de ser considerados como tal e a situação serológica deles vai ser conhecida por todos. Este é um desafio que temos e estamos a trabalhar para reduzir ao máximo este problema.

NOT – E na comunidade?

FM - Vamos estender as acções para a comunidade porque se na família não há condições para que a pessoa possa revelar o seu estado serológico em relação ao HIV, não vai ter o apoio familiar que é fundamental nesse tratamento. Teremos situações de pessoas que não conseguem se mater no tratamento por toda a vida. O tratamento existe e agora é muito mais fácil, mas é para toda a vida. O apoio entre o casal é fundamental para que as pessoas tenham uma adesão adequada. Se alguém dentro da família sabe que está a tomar medicamento pode recordada se hoje tomou ou se foi buscar o medicamento.

NOT - Quando diz que está mais fácil tratar o HIV do que antes, o que pretende dizer?

FM – Actualmente toma-se um comprimido e uma vez ao dia. Antes, a quantidade de medicamentos era maior e tomava-se várias vezes ao dia. Contudo é para toda a vida.

A PREVENÇÃO É MAIS BARATA E EFICAZ

Eliminar o HIV/SIDA requer a conjugação de diversas acções entre as quais a prevenção, através do uso do preservativo, abstinência, fidelidade, opção por um único parceiro que não tenha outros.

NOT – Nos últimos anos registou-se uma fraca divulgação da informação sobre HIV/SIDA. O que aconteceu?

FM - É reconhecendo que de facto afrouxamos que o lema para do Dia Mundial de Luta Contra a HIV/SIDA – Mãos a obra para a prevenção do HIV – enfatiza a necessidade de se reforçar acções de prevenção. O Plano estratégico põe ênfase de que a cada nível temos que assegurar que de facto a informação chega as pessoas. Temos que recordar as pessoas que a prevenção é mais barata e eficaz. Prevenir significa não apanhar a infecção, significa não ter que tomar comprimidos durante toda a vida porque, embora tenhamos o tratamento, não devemos ficar relaxados e pensarmos que com o tratamento estamos a resolver a situação. O tratamento é muito mais caro do que o uso do preservativo, da abstinência e assumir um comportamento que não é de risco. O financiamento para a área de prevenção baixou bastante. A maior parte dos recursos vão para o tratamento, mas não é a nossa estratégia como governo. Nós apostamos na prevenção, embora se reconheça que não há uma prevenção a 100 por cento.

NOT - Acha que as pessoas têm consciência sobre os perigos do HIV/SIDA?

FM – Há uma consciência global, mas essa consciência depois se traduz para cada indivíduo. Cada indivíduo está fora do nosso controlo. É por isso que dissemos que há consciência, mas às vezes há um momento crítico de decisão. E se a decisão certa não for tomada na hora, o risco de se infectar ou transmitir o vírus é muito alto. É uma questão de minuto ou segundos para se tomar uma decisão certa ou errada. É por isso que, quando tínhamos as grandes campanhas, as principais recomendações era que temos que dar informação aos jovens para tomarem decisões informadas. Mas mesmo que as pessoas tenham a informação, nem sempre tomam as decisões correctas. É por isso que apostamos na mudança social e de comportamento. As pessoas têm que tomar essa responsabilidade. Há 30 anos que registamos o primeiro caso de HIV positivo, o que significa que a doença já infectou e afectou famílias, comunidades, conhecidos, colegas, mas temos novas infecções. Vamos continuar a passar essas informações. A consciência existe mas precisamos de recordar as pessoas sobre o HIV.

MENOS CRIANÇAS INFECTADAS

Ao longo dos anos, a Saúde conseguiu expandir os serviços de tratamento para a prevenção de transmissão vertical da mãe para filho durante a gravidez, o que contribui para a redução do número de crianças que nascem com HIV no país.

NOT - Ainda temos situações de crianças transmitidas o HIV pelas mães?

FM - Temos estado a reduzir substancialmente a transmissão do vírus da mãe para filho. Agora estamos em volta de 6 por cento. O ideal seria eliminar. Mas dar só os antriretrovirais não é suficiente. É preciso adicionar outras medidas como, por exemplo, dar de mamar apenas com o leite do peito nos primeiros seis meses de vida porque se misturar com o leite artificial, a criança pode apanhar diarreias, o que pode, por sua vez, afectar a mucosa e facilitar a entrada do vírus. Boa parte das nossas unidades sanitárias (1424, correspondendo a 85 por cento) oferece a Prevenção da Transmissão Vertical. Do total, 1020 oferece a opção B+, isto é, tratamento completo até depois do parto. Contudo, o grande desafio é de garantir que estas mulheres permaneçam no tratamento mesmo depois do parto.

NOT – Quais são os benefícios do tratamento na prevenção da doença?

FM - O tratamento é importante para manter as pessoas vivas mas também para evitar a transmissão do vírus. Há evidências científicas de que com o tratamento podemos evitar até cerca de 96 por cento da transmissão do vírus. Contudo, para conseguir isso é necessário que a pessoa tenha uma adesão alta, o que significa que tem que tomar o medicamento como manda a regra que é para conseguir aquilo que nós chamamos de supressão viral (tornar o vírus indetectável na circulação sanguínea). Não quer dizer que a pessoa deixa de ter o vírus. O vírus pode estar alojado no fígado ou nas glândulas linfáticas. Quando nós conseguirmos a supressão viral, a possibilidade desse indivíduo transmitir o vírus é bastante reduzida. Mas para isso é preciso que haja uma boa retenção e uma boa adesão ao tratamento.

CUIDADO COM INFECÇÕES DE TRANSMISSÃO SEXUAL!

As infecções de transmissão sexual podem servir de porta para a transmissão do HIV, por isso há que tratá-las correctamente.

NOT – Qual é o perigo das infecções de transmissão sexual (ITSs) na contaminação do HIV?

FM - As ITSs favorecem a transmissão do HIV. Elas fazem parte da estratégia do MISAU para a questão do controlo do HIV. Nós temos trabalhado no sentido de melhorar o diagnóstico e a disponibilidade de tratamento para aqueles quem tem as ITS.

NOT - Que tipo de informação é transmitida à população, em particular aos mais novos?

FM – Estamos a fazer de tudo para que os mais novos façam esforços de adiar o início da actividade sexual. Adiar a actividade sexual significa reduzir os riscos de transmissão - aquilo que nós chamamos de janela de esperança. Damos a informação para as pessoas manterem um único parceiro e sempre que possível um parceiro que não tem outros parceiros. Falamos da abstinência e fidelidade. Reconhecemos que são intervenções que têm impacto mas que elas por si só não podem resolver o problema. Por isso, incentivemos o uso consistente e correcto do preservativo. É uma estratégia que provou ser muito eficaz quando as pessoas usam o preservativo de forma correcta e consistente. Conhecimentos sobre a transmissão, prevenção e promoção do uso do preservativo são, sem dúvidas, estratégias fundamentais.

NOT - Qual é a situação do HIV, particularmente, nos adolescentes e jovens?

FM - Aqui nós temos uma preocupação particular em relação às raparigas dos 15 aos 24 anos. Infelizmente, elas estão desproporcionalmente mais afectadas se comparado com os rapazes. E sabemos mais ou menos por que é que isso acontece. Por exemplo, as relações inter-geracionais, em que a rapariga se relaciona sexualmente com um indivíduo mais velho, um homem que, eventualmente, já teve mais exposição. Mas também, verdade há de situações em que mulheres novas tiveram mais exposição e se envolvem com rapazes mais novos.

NOT - Que acções concretas estão sendo feitas para eliminar ou minimizar esta situação?

FM - Os adolescentes e jovens são a nossa prioridade e a rapariga, em particular. Estamos a dar a rapariga o conhecimento para que ela possa tomar decisões mais informadas. Dar essa rapariga a capacidade para negociar sexo seguro. Mas, mais do que isso, dar a essa rapariga a possibilidade de se manter mais tempo na escola. Mas optamos também pelo empoderamento para que elas (as raparigas) por si só consigam sobreviver. Estas são intervenções não biomédicas que precisamos de potenciar para o combate ao HIV, como se transmite, previne e a disponibilidade do preservativo.

