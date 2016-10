DESAFIO DA URBE AOS 58 ANOS: Tornar Pemba resiliente às mudanças climáticas

AS autoridades municipais da capital da província de Cabo Delgado, cidade de Pemba, que semana finda completou 58 anos de elevação à actual categoria, referem que um dos grandes desafios que se lhes coloca é tornar a urbe resiliente às mudanças climáticas, que nos últimos anos têm provocado danos económicos e sociais incalculáveis.

É neste contexto que, a par das cidades de Nacala-Porto e Quelimane, Pemba está a beneficiar de assistência financeira da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), para a implementação do programa de adaptação de cidades costeiras no âmbito das mudanças climáticas.

Este ano, para além da tradicional cerimónia de deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, o momento mais significativo das celebrações da data foi, de certeza, o lançamento, terça-feira, da primeira pedra, no bairro de Chuiba-Coba, de construção das primeiras 12 casas-piloto, à escala nacional, resilientes às mudanças climáticas, que se têm traduzido no aumento de temperaturas assim como de precipitação, ocorrência de ventos fortes com graves consequências nos esforços de desenvolvimento sócio-ecónomico municipal.

As inundações verificadas em 2014 e 2015 foram exemplo ilustrativo disso, e provocaram danos económicos e sociais incalculáveis, incluindo a necessidade de reassentamento de centenas de famílias.

Falando na ocasião, perante membros do Concelho Municipal, assembleia, representante da USAID, ONU-Habitat, Associação Nacional dos Municípios (ANAM), líderes comunitários, população e jornalistas, o edil da cidade de Pemba, Tagir Carimo, disse que com a introdução das casas-modelo resilientes o município estará em condições de responder positivamente aos desafios impostos pelos fenómenos naturais acima descritos.

“A escolha dos modelos das casas a serem construídas neste local respondeu às premissas culturais, económicas, tecnológicas da população de Pemba porque, desde cedo, a concepção e definição das bases de implementação deste projecto contou com o envolvimento das lideranças comunitárias, da própria população, das instituições académicas da praça, para além dos nossos parceiros, nomeadamente a USAID e ONU-Habitat ”- disse Carimo.

Segundo a explicação da ONU-Habitat, para cada uma das alternativas de casas apresentadas na ocasião (em número de três), o custo da sua construção está avaliado entre 200 e 400 mil meticais.

O material a ser usado para a construção vai desde forquilhas, bambus e colmo, a blocos de cimento, barrotes e chapas de zinco de modelo IBR.

Para a USAID, a questão de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas que se fazem sentir no mundo e em Pemba, em particular, constitui uma das prioridades de intervenção do momento do Governo americano.

Congratulou as autoridades municipais da urbe por disporem de um plano local de adaptação aos efeitos decorrentes das mudanças climáticas, que preconiza abordagens como planeamento urbano dos bairros, para maior resiliência climática; treinamento de equipas com responsabilidades de gestão de adaptação às mudanças climáticas, entre outras que ajudarão os gestores municipais a materializar a sua visão de transformar a urbe numa área segura para investimentos (com destaque para as áreas de negócio e turismo), limpa e de referência nacional e internacional.

CONFLITOS DE TERRA SÃO UMA REALIDADE

O PRESIDENTE do Concelho Municipal da Cidade de Pemba, Tagir Carimo, reconheceu durante as celebrações do 18 de Outubro, dia de elevação da urbe à actual categoria, que para além da tradicional festa a data foi aproveitada para reflexão sobre matérias que dificultam o desenvolvimento harmonioso da população, nomeadamente gestão do solo urbano, de resíduos sólidos, entre outros.

Segundo Carimo, “numa altura em que a conjuntura económica nacional está numa fase regressiva, precisamos pensar em soluções que nos podem trazer respostas aos actuais desafios”- destacou Carimo.

Com efeito, ante o crescimento demográfico e na sequência da descoberta de hidrocarbonetos na bacia do Rovuma, a cidade de Pemba tem estado a registar nos últimos tempos situações evidentes de conflitos de terra opondo as comunidades a outros actores ligados à área económica, que pretende investir na região.

“Os casos de conflitos de terra que actualmente se verificam na cidade de Pemba são próprios de uma cidade que está a crescer. Nós olhamos esta situação não como um problema, mas sim um desafio, porque todo o mundo hoje já quer construir em Pemba ”- afirmou Carimo, pese embora a situação no terreno seja vista num outro prisma.

Na verdade, algumas coisas que acontecem em Pemba se antecipam a dinâmicas dos gestores municipais, fazendo com que muitas vezes sejam apanhados desprevenidos.

Uma destas coisas é a venda de terra pelas populações, uma prática proibida por lei mas que existe, das áreas onde antes desenvolviam a agricultura aos diversos investidores, para volta e meia reclamarem a falta de acesso ao mar, em consequência da construção de muros de vedação e estâncias turísticas, situação em que a edilidade não pode intervir porque as partes celebraram contratos escritos.

Muitos destes que venderam os espaços, como foi o caso de Luciano Soares, foram fixar-se em áreas consideradas pela edilidade como impróprias para construção, mas o município pouco faz em termos administrativos para impedir o “ assalto” aos referidos espaços.

Exemplo disso é o bairro de Chibwabwara, onde em cada época chuvosa há registo de mortes em consequência de desabamento de casas.Nesta zona, o Concelho Municipal já contabilizou 11 mil casas que devem ser desocupadas porque foram construídas em locais considerados tecnicamente como sendo impróprios.

A questão que se coloca de momento, segundo reconheceu o edil de Pemba, é que o município não dispõe de recursos financeiros para custear os trabalhos de demarcação de talhões em algumas áreas cedidas pelos governos dos distritos vizinhos de Mecúfi e Metúge, uma vez que Pemba já não dispõe de espaço para tantos talhões.

“Só a demarcação básica de um talhão está avaliada em 45 mil meticais, nós precisamos de 11 mil talhões, e ainda não falamos de canalização de água, energia eléctrica, construção de hospital e outras infra-estruturas sociais básicas que acho que estas pessoas que estão em zonas impróprias procuram na cidade de Pemba ”- explicou Carimo.

Para ele, o problema precisa de envolvimento não só da edilidade como também do Governo provincial.

PLANO SUSTENTÁVEL DE RETIRADA DA POPULAÇÃO

RECENTEMENTE, a governadora de Cabo delgado, Celmira da Silva, instruiu o Concelho Municipal e Governo do distrito de Pemba para que, em coordenação com a Direcção das Obras Públicas, apresentem um plano sustentável de retirada das populações que residem na zona de Chibwabwara, onde há dias três pessoas perderam a vida, vítimas de aluimento de solos, quando se encontravam a extrair areia para construção.

“Estamos a trabalhar para criar bases para uma solução definitiva deste problema de ocupação desordenada dos solos. Já temos um plano de adaptação às mudanças climáticas; plano pormenor para gestão do solo urbano; plano de estrutura, que já está na fase bastante avançada, que é para regrar como é que nós vamos estar na nossa cidade. Da parte dos investidores, o que acontece é que cada um que tem pedaço de terra acha que deve construir a infra-estrutura que pretende, mas que não tem de ser assim, deve ser o inverso: a pessoa deve ir ao município dizer que eu quero construir uma infra-estrutura tal, e nós indicarmos um espaço específico para tal ”- esclareceu Carimo.

Na área de saneamento, consta que o Concelho Municipal vai brevemente operacionalizar a nova lixeira municipal, uma infra-estrutura que se pretende seja, no futuro, um aterro sanitário, projecto que está dependente da mobilização de cerca de 38 milhões de meticais.

Segundo Carimo, a edilidade tem ainda estado a investir nos últimos dois anos na aquisição de meios para remoção e transporte de resíduos sólidos produzidos na autarquia.

Com efeito, no mês passado foram adquiridos dois novos camiões porta-contentores, transacção que encerrou o ciclo de aquisições de meios circulantes para o sector de salubridade iniciado nos princípios do ano passado.

Os camiões, de acordo com o presidente do Conselho Municipal, custaram cinco milhões de meticais e, com a sua entrada em funcionamento, a edilidade passou a contar com dez unidades móveis para a recolha e remoção de resíduos sólidos urbanos.

Trata-se de um número suficiente para resolver o problema de limpeza da cidade, conforme considerou.

CEM TONELADAS DE LIXO POR DIA

DADOS estatísticos indicam que os 208.594 habitantes da cidade de Pemba espalhados pelas unidades territoriais municipais de Paquitequete, Ingonane, Cimento, Natite, Cariacó, Alto Gingone, Eduardo Mondlane, Mahate, Chuíba e Muxara produzem, em média/dia, cem toneladas de resíduos sólidos urbanos.

“Para nós, o problema não é a quantidade de lixo produzido, mas sim a sua gestão primária. Nos últimos anos temos estado a potenciar acções de sensibilização da população para respeito aos horários estabelecidos para o depósito de resíduos nos locais previamente indicados, mas, infelizmente, não temos logrado resultados positivos. O mesmo digo com relação a outras más práticas que como o ateamento de fogo nos contentores, atitude que acaba acelerando a degradação dos recipientes” - lamentou Carimo.

O Conselho Municipal da Cidade de Pemba investiu, este ano, pouco mais de 120 milhões de meticais na aquisição de meios para a recolha de lixo e locomoção para as diversas vereações municipais.

Assane Issa