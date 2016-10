DISTRITO EM FOCO FOCO – MEMBA: Depois da fome a bonança

EM finais da década oitenta, o distrito de Memba, na província de Nampula, foi assolado por uma vaga de fome que fez muitas vítimas humanas. Memba era, então, sinónimo de fome e morte, aliadas à má-nutrição e pobreza extrema das suas populações.

Facilmente o nome de Memba era associado à angústia, que ganhava relevância devido à guerra de desestabilização, já naquela altura movida pela Renamo.

Hoje a história mudou e Memba está a dar provas de que, afinal, o distrito é rico, tem potencial para produzir culturas como mandioca, milho, feijão, gergelim e castanha de caju, para além da madeira e uma reserva natural de uma variedade de espécie de pescado capazes de proporcionar oportunidades de investimento nacional e estrangeiro.

A estas potencialidades junta-se a riqueza turística nas regiões de Baixo Pinda e Simuco, com praias onde se podem apreciar golfinhos, particularmente na foz do rio Lúrio, onde também se destaca o cartão de visita, que é o Nuarro Lodge, e por onde já passaram inúmeras personalidades internacionais da política, cinema e desporto.

O distrito possui minérios não avaliados e nem certificados, cuja exploração é feita de forma artesanal, destacando-se o ouro e granitos negros, usados para ornamentação e construção de estradas; turmalinas verdes e pretas; magnetite, hematite e cal.

Agora está em curso um estudo para a prospecção de petróleo na bacia do rio Lúrio, segundo confirmou o administrador do distrito, Cheamade Alide.

Dados em nosso poder indicam que a produção anual do milho ronda as 12 mil toneladas por ano, mas com um potencial para produzir 70 mil por época agrícola, se para o efeito a actividade for mecanizada numa extensão de pouco mais de 19.300 hectares de terra arável, apropriada para esta cultura alimentar.

Em termos de feijão, o distrito de Memba é “pivôt” do desenvolvimento económico para as populações, com uma produção anual estimada em 4,4 mil toneladas, mas que pode chegar às 20 mil toneladas. Aliás, a venda de feijão, com destaque para o feijão nhemba, tem sido um dos promotores de desenvolvimento económico das comunidades camponesas.

A mandioca constitui a principal cultura produzida no distrito, com uma participação de 60 por cento na produção global, chegando-se em cada campanha agrícola a 135 mil toneladas, embora se estime que o potencial seja de produzir 450 mil toneladas.

Face a este cenário, Memba assume-se como auto-sustentável, sem precisar de assistência em termos alimentares, como ocorria até finais da década de 90.

O administrador do distrito, secundado por alguns habitantes que falaram ao nosso Jornal, afirma que a saúde do distrito é boa.

PRODUZIR EM QUANTIDADE

O DESAFIO das autoridades do distrito, de acordo com Cheamade Alide, é conseguir, nos próximos anos, aumentar as áreas de produção, facto que, aliás, já está a acontecer, uma vez que as comunidades entendem que a única forma de combater a fome é garantir que mais terra esteja a ser trabalhada.

A ideia é explorar todo o potencial que o distrito oferece na componente agrícola, não apenas para o consumo interno, mas também para gerar negócio para as populações, segundo anotou o administrador do distrito de Memba.

“Este espírito de aumentar a produção assenta no programa de agro-negócio lançado pelo Governo provincial, que aposta na mecanização da agricultura. Estamos a implementar com 175 hectares lavrados com o apoio de tractores do maqui-centro de Namialo, que nos alocou quatro unidades para uma agricultura comercial”, apontou Cheamade Alide.

Outra aposta do Governo do Distrito de Memba é o incremento da actividade piscatória para que não sirva apenas para o consumo local mas também para a venda noutros mercados, razão porque este ano alguns pescadores receberam financiamento do Fundos do Desenvolvimento Distrital (FDD) para a aquisição de motores para os seus barcos.

“Localmente, através dos vulgos 'sete milhões', financiamos quatro projectos para a aquisição de barcos de pesca e, para o ano, temos em perspectiva financiar um igual número de beneficiários, para além de que o GAPI já está no nosso distrito para complementar o financiamento da actividade pesqueira”, disse o administrador de Memba.

No entanto, as vias de acesso entre a sede do distrito e as restantes regiões apresentam-se intransitáveis, sobretudo durante a época chuvosa, altura em que a ligação entre a localidade de 7 de Abril e o Baixo Pinda, um grande centro de pesca e de turismo, torna-se complicada.

O mesmo cenário assiste-se em relação ao troço Mazua-Simuco, com idênticas características, onde a actividade piscatória e o turismo se revelam com fortes potencialidades.

Por outro lado, o Governo do distrito está preocupado com a baixa taxa de cobertura de abastecimento de água, que actualmente se situa em 37 por cento, para uma população estimada em 266 mil habitantes, daí que o esforço do Executivo local está virado para a abertura de mais furos no próximo ano, de modo a elevar a fasquia de oferta para 40 por cento da população.

“Mesmo o pequeno sistema que funciona na vila-sede não consegue abastecer os habitantes que aqui residem, tentamos minimizar o problema no posto administrativo de Mazua-Sede com um sistema que funciona com painéis solares”.

RUÍNAS QUE “ROUBAM” ESTÉTICA

GRANDE parte das infra-estruturas na vila-sede do distrito de Memba foi construída no tempo colonial, na base de cal e pedra. Com o tempo, a sua fraca manutenção, aliada ao abandono por parte dos seus proprietários, foi transformando aqueles activos em autênticas ruínas que tiram a estética e contrastam com os novos edifícios que vão sendo construídos.

A propósito, as autoridades governamentais locais já notificaram os respectivos proprietários para que possam reabilitar ou, na impossibilidade de o fazer, demolir para dar espaço a novas construções. Ponto assente é que estas novas construções não devem desfigurar o desenho arquitectónico e a imponência da vila, emprestadas pelo tipo de edifícios e monumentos seculares e históricos existentes na zona.

“Estamos a ter algumas respostas positivas dos respectivos proprietários, apesar de ser com alguma lentidão. Mas estão a ser removidas algumas ruínas que estão na realidade a transfigurar a imagem da vila-sede do distrito, que está a conhecer a edificação de novos edifícios públicos e privados”, anotou Alide.

POPULAÇÃO QUER MEIOS AGRÍCOLAS

ALGUNS habitantes da vila-sede de Memba, que exercem as suas actividades agrícolas no interior do distrito, onde existem terras férteis, pedem ao Governo local que lhes disponibilize meios de produção com vista a aumentar as suas áreas de cultivo.

Tal é o caso de Raja Ali, que tem a sua machamba na localidade de 7 de Abril, que afirma que com a enxada de cabo curto, os índices de produção não satisfazem as suas necessidades, numa altura em que a cultura da mandioca a que se dedica tem muita procura pelos intervenientes no processo de comercialização.

“Queremos que nos reforcem com máquinas agrícolas que podem desbravar vários hectares para aumentarmos a produção”, disse o nosso entrevistado, que acrescentou que aguarda que esta sua pretensão e de outros camponeses da sua região sejam satisfeitas pelo Governo do distrito.

Não foi possível chegar aos postos administrativos de Mazua, Chipene e Lúrio, considerados os mais produtivos e que garantem a segurança alimentar quase em todo o distrito de Memba e até ao vizinho de Alua, distrito de Eráti, para onde são comercializados.

O Governo do Distrito de Memba anotou esta preocupação dos camponeses, mas explica que para prestar a referida assistência os camponeses devem priorizar a organizar em associações, ou produção em blocos.

CHAMPION: O PROMOTOR DO DESENVOLVIMENTO

CHAMPION é um nome que está profundamente ligado à vida do distrito de Memba. Trata-se de um destemido e determinado empreendedor que, em tempos de crise, mais concretamente na década de 1990, arriscou para instalar os seus projectos de negócios.

Actualmente, Amade Champion de seu nome, é um agente económico que promove o desenvolvimento em diversas áreas de negócios, partindo da comercialização, prestação de serviços, exploração de bombas de combustíveis, empreitadas e, muito recentemente, abraçou a área operações financeiras, actividades que chegam a empregar pouco mais de duas centenas de pessoas.

“Instalei-me aqui em 1995, iniciando a minha actividade com a venda de quinquilharias que adquiria na cidade de Nacala-Porto, de onde vim, tendo posteriormente me lançado na comercialização de produtos agrícolas, numa altura em que Memba ainda se ressentia dos efeitos da fome por falta de produção. Maior parte dos produtos comprava no vizinho distrito de Eráti, porque aqui quase que não havia produção. Muitas vezes tive que me deslocar a pé até Alua, que dista a cem quilómetros”, explicou Champion, que em parceria com uma instituição financeira instalou um POS no seu estabelecimento comercial como forma de ajudar funcionários públicos e a população, em geral, que se via forçada a percorrer 80 quilómetros à procura de condições para realizar transacções bancárias, para comprar de energia e outras operações afins.

Recomendou que as pessoas deixem de pensar que Memba é terra de fome como foi no passado. Segundo ele, as coisas mudaram.

“Quando cheguei, em 1995, havia aqui um tractor e uma ambulância”, as duas viaturas que circulavam no distrito.

Anota que naquela altura para conseguir empreender e realizar as suas actividades percorriam longas distâncias a pé da sede do distrito para os diversos centros de produção, onde fazia o aluguer de viaturas para transportar os produtos comercializados, situação que actualmente passou para a história, admite.

BI DO DISTRITO DE MEMBA

MEMBA localiza-se a nordeste da província de Nampula e tem uma superfície de 5.250 quilómetros quadrados, com uma população estimada em 266 mil habitantes, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Está dividido em quatro postos administrativos, nomeadamente, Memba-Sede, Chipene, Mazua e Lúrio.

Agricultura e pescas são as grandes actividades económicas que suportam o distrito, para além de possuir outros recursos que explorados podem dinamizar o desenvolvimento da região, a exemplo do turismo.

Luís Norberto