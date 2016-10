Agostinho Vuma, presidente dos empreiteiros: Preferência doméstica pode salvar empreiteiros nacionais

AGOSTINHO Vuma, presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros (FEME), propõe o aprimoramento da política de preferência doméstica como alternativa para que as empresas nacionais participem na execução das grandes obras de construção civil, muitas das quais são adjudicadas a entidades estrangeiras.

No sector da construção, como é que iria funcionar tal política de preferência doméstica? Agostinho Vuma explica que é preciso assegurar que nos casos de co-financiamento, por exemplo, as empresas nacionais tenham o direito exclusivo de usufruir pelo menos daquela parte de financiamento suportada pelo Estado moçambicano, evitando-se que toda a obra seja feita pelos empreiteiros de onde é oriundo o financiamento.

Particularmente numa altura em que Moçambique e o mundo estão a atravessar uma crise económico-financeira, o presidente da FEME defende a necessidade de o país continuar a trabalhar na reforma da legislação para assegurar alguma protecção às poucas empresas nacionais que continuam a lutar pela sobrevivênvcia.

Numa entrevista concedida ao “Notícias”, Agostinho Vuma descreve a situação deficitária em que se encontra a maioria das empresas moçambicanas de construção civil, explicando que a sua “tábua de salvação” têm sido a subcontratação pelas companhias estrangeiras que geralmente ganham os concursos públicos lançados pelo sector privado e pelo Estado.

Sobre a alegada baixa qualidade das obras executadas pelos empreiteiros moçambicanos, um dos pontos da controvérsia entre o Estado e as empresas, Agostinho Vuma esclarece que a preocupação de todos é construir de acordo com as normas internacionais.

“A nossa pretensão foi sempre de executar obras recorrendo a práticas de engenharia e de segurança recomendáveis e recorrendo a mecanismos que baixem ainda mais o preço de construção”, considera Agostinho Vuma, adiantando que uma das medidas que pode ser tomada no âmbito da qualidade das obras passa pela participação da FEME no licenciamento das empresas de construção.

Na entrevista, cujos excertos se transcrevem nas linhas abaixo, o presidente da FEME fala da relação entre as empresas e o Estado que é o maior cliente, classificando-a de boa, apesar de existirem pequenos pontos de discórdia.

Siga a os momentos mais marcantes da entrevista:

NOTÍCIAS (Not.)– Neste momento de crise, o sector da construção é um dos mais afectados, sobretudo porque o Estado, que é o maior cliente, tem estado a adiar a implementação de determinadas obras. Como é que o sector sobrevive?



Agostinho Vuma (AV) – Na verdade, o sector de construção em Moçambique está a passar momentos de muitas dificuldades. O seu crescimento está longe da média dos anos anteriores à crise. Portanto, o seu desempenho está fora das expectativas das empresas. Há vários factores que estão a concorrer para este cenário não muito bom para o país. O primeiro factor tem a ver com a conjuntura económica internacional que não tem sido boa nos últimos anos. É preciso não perder de vista que, no caso concreto de Moçambique, uma parte considerável das obras é promovida pelo Estado com o apoio dos seus parceiros de cooperação internacional, que neste momento não estão a investir dinheiro para a materialização de construções de grande vulto, como estradas e pontes, escolas e unidades hospitalares, por conta das dificuldades que também estão a enfrentar nos seus países.

Para além disso, é de conhecimento de todos que Moçambique está a viver um cenário de instabilidade político-militar provocada pelos ataques armados protagonizados pela Renamo. É uma situação que interfere no desempenho do sector de construção civil de duas maneiras. Por um alado este cenário concorre para a descredibilização do país como destino de investimento nacional e estrangeiro. Por outro, muitos dos investimentos que deviam acontecer nalguns distritos do centro de Moçambique, por exemplo, não estão a acontecer por questões de segurança. Falo de hospitais, escolas e estradas rurais.

Apesar de os ataques armados se circunscreverem a alguns pontos de duas ou três províncias do centro de Moçambique, o seu impacto faz-se sentir noutros pontos do país. Por exemplo, a cidade de Maputo, que tem tido o maior volume de obras de edificação, abastece-se de elementos de carpintaria (madeira) a partir do centro e norte. Uma vez que a via rodoviária não oferece segurança e o país não tem ainda um sistema de cabotagem, torna-se muito difícil escoar a madeira para o sul para a produção de esquadrias. De uma maneira resumida, é mais ou menos este o cenário da indústria de construção civil em Moçambique.

Not. – Perante o cenário que acabou de apresentar, que futuro se desenha para a indústria de construção em Moçambique?

AV– Periodicamente assistimos a grandes variações de crescimento neste sector e estas variações estão relacionadas com as conjunturas económicas que se vivem em cada momento. Por exemplo, de 2006 a 2004 vivemos momentos de crescimento, com uma contribuição de cerca de oito por cento. Em 2010, praticamente cinco anos depois da aprovação do Decreto número 54/2005, de 13 de Dezembro (o primeiro instrumento de procurement depois da independência), o sector de construção registou um crescimento negativo na ordem de 14 por cento. Mas voltámos a crescer, logo a seguir, embora não em grande medida. Em 2014, o sector de construção cresceu 35,6 por cento. No ano passado, 2015, registámos um crescimento brando que foi de 7,6 por cento. Portanto, a construção vive de altos e baixos, ao ritmo do crescimento ou abrandamento da economia.

Not. – Os últimos seis a sete anos foram caracterizados pela implementação de grandes obras, quer do lado do sector privado, quer do Estado moçambicano. Como é que explica que a construção tenha registado algum abrandamento depois de 2010?

AV- A resposta é simples. Cada vez que o crescimento é positivo, o défice na balança de pagamentos também cresce. Por outras palavras, significa que há uma pressão sobre as divisas; o país está a exportar divisas que recebeu para a construção das infra-estruturas, através da importação dos materiais. Quando o Estado recebe obras financiadas por parceiros de cooperação internacional tem de ter em mente a necessidade de garantir que as empresas nacionais aumentem a sua capacidade técnica e financeira para assegurar a sua autonomia. Devem ser criadas condições para que os materiais usados na construção sejam produzidos em Moçambique. É preciso assegurar também uma maior empregabilidade da mão-de-obra nacional, porque só assim é que se estará a garantir ganhos para o país; só assim é que o país pode ter um crescimento sustentável.

Em suma, posso dizer que o sector não está saudável porque se está a exportar divisas, o que pressiona o mercado cambial. Temos também o impacto da instabilidade político-militar que afecta a execução das obras, internamente, e a imagem de Moçambique a nível internacional.

QUALIDADE? PROCURAMOS EXECUTAR OBRAS COM PADRÃO INTERNACIONAL

Not. - Quase sempre se reportam casos de alegada péssima qualidade na execução de grandes obras públicas. O que é que a Federação de Empreiteiros tem a dizer sobre este assunto?

AV- A nossa pretensão foi sempre de executar obras recorrendo a práticas de engenharia e de segurança recomendáveis e recorrendo a mecanismos que ajudem a baixar ainda mais o preço de construção. Pensamos que a nossa reorganização como movimento associativo está a surtir efeitos na medida em que sentimos que estamos a ser valorizados pela direcção do país.

À semelhança do que acontece noutros sectores de actividade dentro e fora do país,

seria de pensar que o licenciamento das empresas de construção civil em Moçambique fosse feito pela federação, com a participação de representantes do Estado. Assim, estaríamos a caminhar para a realidade do mundo. Só a Federação de Empreiteiros conhece as empresas de construção que operam no país. Chegados a esta fase, não se pode esperar que a mesma federação que fez o licenciamento apareça, depois, a dizer que determinada empresa não garante qualidade nas suas obras ou dizer que certa empresa desapareceu da praça, como tem acontecido actualmente. Nalgumas vezes, o Governo fala do desaparecimento de certas empresas, mas isso acontece em conivência com alguns agentes do próprio Estado.

NOSSO “SALVA-VIDAS” SÃO SUBCONTRATAÇÕES

Not. - O que está a garantir a sustentabilidade dos empreiteiros moçambicanos, tendo em conta que não têm sido bem-sucedidos nos concursos públicos?

AV - A estratégia de sobrevivência tem sido a subcontratação. Estamos a trabalhar muito bem com as grandes empresas estrangeiras que operam no país. O grande recado que temos, como líderes associativos, é no sentido de o Estado ter uma política de manutenção das obras públicas que garanta a participação de empresas nacionais, pois esta é a melhor via de assegurar a sua sustentabilidade.

Na verdade, analisando as estatísticas descobre-se que as empresas de construção nascem para desaparecer no dia seguinte. Pode ser que não tenham conseguido sobreviver no mercado ou porque tinham sido criadas para desenvolver um determinado projecto imobiliário.

Not. - … na sua opinião, que mais pode ser feito para salvar as empresas nacionais?

AV- Pensamos que é preciso assegurar que nos casos de co-financiamento, as empresas nacionais tenham a oportunidade de participar, pelo menos, naquela parte da comparticipação do Estado moçambicano, porque muitas vezes todo o dinheiro do projecto é destinado a empreiteiros estrangeiros.

Seria crucial que se recorresse à política de preferência doméstica, também conhecida por conteúdo local, como estratégia para assegurar a sobrevivência das empresas. Mas, acima disso é preciso trabalhar na legislação de modo que tenhamos uma legislação mais protectora do sector privado doméstico. Temos em Moçambique três tipos de obras: contrato de concessão em que a empresa pode desenhar, financiar e implementar uma obra e o Estado ficar a dever. Temos uma modalidade em que o Estado financia na totalidade. Temos outro tipo de obra que é de orçamento comparticipado. Lamentamos que apesar da coparticipação do Estado moçambicano as obras são adjudicadas totalmente a empreiteiros do país de origem da outra parte financiamento. Isso dificulta a participação das empresas moçambicanas. No pouco dinheiro da comparticipação do Estado moçambicano é necessário que seja garantida a participação exclusiva de empresa de moçambicanos. Esta seria a melhor maneira de proteger o sector privado nacional.

Not.- Como é que está a relação entre os empreiteiros e o Estado, como maior cliente do sector da construção?

AV- Posso dizer que a relação é boa. A minha avaliação baseia-se na constatação de que há vontade política da parte do Governo moçambicano e há um diálogo constante com o sector privado. Há vontade política do Estado que se imprime na legislação que tem estado a melhorar de ano para ano. Todavia, penso que não é saudável o comportamento de alguns agentes do Estado. Assistimos ciclicamente situações em que são anunciados abandonos e paralisações de obras inexistentes. Alguns agentes do Estado têm vindo, em conferências de imprensa, a apontar dedo no lugar de terem maior responsabilidade na implementação dos programas do Governo. É normal ouvir-se alguns dirigentes governamentais a anunciarem, em conferências de imprensa, a paralisação ou abando de 20 obras, mas quando vamos ao terreno constatamos que são apenas três. E mesmo nestas três descobrimos que o Governo é que não cumpriu com a legislação, chegando a pagar na totalidade ao empreiteiro por uma obra ainda não executada sem nenhum colateral. Isso, para a fome que as empresas têm, é um aliciamento. A lei estabelece que o Estado não pode pagar na totalidade uma obra ou um fornecimento sem apresentação de garantia que podem ser bancárias, seguro ou hipoteca. Mas repito que para nós, Federação de Empreiteiros, o importante é avaliar a vontade política do Governo.

Not. – Como presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, que organização gostaria de ter até ao fim do seu mandato?

AV- Queremos uma maior eficiência na aplicação das técnicas de construção civil, assegurando preços baixos. Temos que ter a capacidade de produzir material de construção internamente para não dependermos apenas de importações. Esta questão da meticalização da economia passa pela produção interna, para que a conjuntura internacional não interfira grandemente na nossa economia. Queremos ver as empresas nacionais a embarcarem em projectos imobiliários sem depender do Fundo de Fomento de Habitação.

Em resumo, posso dizer que o meu grande sonho é ter empresas nacionais de construção com maior capacidade de gestão financeira e técnica. Executar obras de alta qualidade e dar segurança ao Estado para acabar com o mito de que os trabalhos feitos pelas empresas moçambicanas são de baixa qualidade. Se isso acontecer, naturalmente, sentir-me-ei realizado como pessoa e como presidente associativo.