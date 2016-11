MORE JAZZ SERIES: Festival que ganha espaço a cada edição

O MORE Jazz Series está a conquistar espaço no panorama artístico nacional. E prova disso é a quantidade de pessoas que se juntou sexta-feira e sábado para assistir a 6.ª edição deste evento, que anualmente coloca o país na rota mundial do turismo cultural.

É tanta a diversidade de artistas que participam no evento! São músicos de vários quadrantes, que vêm a Maputo e não deixam os seus créditos em mãos alheias, apresentando performances de grande dimensão e à altura da fama que conquistaram.

Em duas sessões, uma no Polana Serena Hotel e outra no Porto de Maputo, os amantes do jazz assistiram a concertos memoráveis. E no fim algumas pessoas reconheceram que é algo tão diferente do que são dados a ver na capital do país.

Tudo começou com a actuação do projecto More Jazz Big Band, tendo o professor Orlando da Conceição na liderança. Esta banda também actuou na tarde de sábado, bem como todos os outros artistas que estiveram no primeiro concerto, à excepção do surpreendente sul-africano Sipho Mabuse.

Mesmo sem estar agendado, o grupo dos irmãos japoneses Há-Ya-To, que se encontra no país, actuou e surpreendeu a plateia com a sincronia que apresenta no uso dos tambores e outros instrumentos musicais.

O rufar dos tambores japoneses foi substituído pelos acordes do violão de Ildo Nandja, o moçambicano radicado na África do Sul. Nas duas actuações o jovem deixou evidências do sucesso de artista que vem aí. E não faltaram aplausos e felicitações.

No concerto de sexta-feira as actuações eram intercaladas com a apresentação e venda de CDs dos artistas convidados para esta edição, nomeadamente o moçambicano Ildo Nandja, o cubano Omar Sosa, a italiana Susanna Stivali e a sul-africana Judith Sephuma, que actuaram de forma sequenciada.

Estas interrupções e pequenas paragens causadas por problemas sonoros e mudança das bandas não passaram despercebidas na sexta-feira, mas no dia seguinte as coisas tinham já sido aperfeiçoadas.

No sábado a sessão começou a meio da tarde, com as pessoas a chegarem, de forma tímida, ao Porto de Maputo, onde o espectáculo previa a entrada de mais artistas moçambicanos, com destaque para as chamadas lendas vivas da música ligeira moçambicana que participaram no disco “Khanimambo” de Moreira Chonguiça.

Entre estes músicos, também chamados da velha geração, contam-se Xiduminguana, Zena Bacar, Hortêncio Langa, Wazimbo, Elvira Viegas, Ali Faque, bastante apreciados e cujas actuações vêm rareando com o tempo.

EXPERIÊNCIAS DOS ARTISTAS REFLECTIDAS NOS CONCERTOS

DESDE a actuação do jovem moçambicano Ildo Nandja, passando pela italiana Susanna Stivali, o cubano Omar Sosa, da banda The Moreira Project, até a Judith Sephuma e Sipho Mabuse, revelou-se a experiência dos grandes palcos, o que se refletiu na qualidade do espectáculo, para o agrado dos presentes.

Ildo Nandja trouxe temas do seu primeiro disco, “Paz a Todos”. Para além dessa apresentação tocou o seu violão e cantou uma música em homenagem ao rei da marrabenta, Fanny Mpfumo.

Suzanna Stivali também interpretou vários temas seus e de outros criadores, nos quais busca inspiração. Dedicou a sua actuação ao saxofonista e compositor norte-americano Wayne Shorter, de quem cantou algumas músicas.

Seguiu-se o pianista cubano Omar Sosa, com o seu jazz com ritmos latinos. Sosa actuou com a sua banda da qual faz parte o baixista moçambicano Childo Tomás, radicado na Espanha.

Com a actuação mais longa, de 45 minutos, Omar Sosa mostrou a sua mestria e por que é considerado um dos melhores pianistas mundiais e por que a organização do More Jazz Series o convidou a Moçambique para estas duas actuações.

Trouxe um jazz composto por ritmos latinos e de quase todo o mundo, incluindo moçambicanos, numa mistura que incluiu poemas laudatórios apresentados em Changana, de Childo Tomás.

Ninguém questionou a banda The Moreira Project, composta por músicos de vários países, entre os quais Moçambique, África do Sul, Suazilândia e Irlanda, sob o comando de Moreira Chonguiça.

HOMENAGEM SURPRESA COM SIPHO MABUSE

QUANDO o The Moreira Project, do mentor deste evento, Moreira Chonguiça, subiu ao palco todos assumiam que seria a última actuação do dia, no Polana, e algumas pessoas começaram a abandonar o local, pois a noite já ia longa e fria.

Para a surpresa e agrado dos que ficaram, Moreira Chonguiça chamou a sul-africana Judith Sephuma e deixou-a no palco a cantar “Iyo Iyo”, tema do seu álbum de estreia “A Cry - A Smile - A Dance”, lançado em 2000.

Com uma banda de onze elementos, Judith Sephuma continuou em palco e lembrou “Le Tshephile Mang” do mesmo disco e ainda o tema que deu disco ao álbum “A Cry - A Smile - A Dance”, bem como outros temas de outros discos seus.

A meio da actuação, intercalada por um diálogo com a plateia, Judith Sephuma anunciou a entrada do decano da música africana Sipho “Hotsticks” Mabuse. Uma surpresa para os presentes, pois este não constava da lista de músicos anunciados no cartaz da sexta edição do MoreJazz Series.

Bastante emocionado, Sipho Mabuse foi recebido com aplausos e foi esclarecido que a sua presença era uma homenagem pela celebração dos seus 50 anos de carreira, que se assinalam este ano.

“Burn Out” foi o tema escolhido para Sipho Mabuse soltar a sua voz na companhia da Judith Sephuma, com os sopros do saxofone de Moreira Chonguiça. Com aplausos e coros da plateia, foi a maneira como terminou a primeira noite deste evento.

ACTIVIDADES PARALELAS

DURANTE o mês de Outubro o More Jazz Series teve sessões de cinema todas as quartas-feiras e música ao vivo, jazz, nas quintas-feiras, como alguns dos eventos que antecederam o momento mais alto, os dois dias de concerto.

Estas são actividades introduzidas com o objectivo de colocar Moçambique no roteiro mundial e como referência do turismo cultural.

A par destas actividades está patente no Polana Serena Hotel uma exposição dos fotógrafos Sérgio Costa e Mauro Vombe. A mostra é composta por imagens captadas nas anteriores edições deste festival, em que participaram artistas nacionais e estrangeiros, como o saxofonista Najee, Hugh Masekela, Jonathan Butler, Manu Dibango, Isabel Novela, Moreira Chonguiça, Angelique Kidjo, Professor Orlando da Conceição, entre outros.

A anteceder os concertos foram ainda realizadas duas sessões de “Master Class” na última quinta-feira. Uma no Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), orientada por Omar Sosa, Sipho Mabuse e Judith Sephuma. Outra na Escola de Comunicação e Artes da UEM, sob orientação da Susanna Stivali e Ildo Nandja.

ALCIDES TAMELE