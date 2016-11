SOFALA: Falta de água inquieta vila da Gorongosa

CALCULA-SE que metade dos cerca de 35 mil munícipes da vila da Gorongosa, em Sofala, estejam a enfrentar sérios problemas de falta de água potável, emergindo mesmo entre os infortunados a prática do negócio da venda do preciso líquido.

A situação deixa consequentemente as camadas vulneráveis entregues à sua sorte, pese embora a edilidade avance com algumas medidas paliativas com vista a mitigar o drama, numa zona em frequente crescimento.

A privatização pelo Município da Gorongosa, ainda este ano, do pequeno sistema de abastecimento de água com capacidade de 35 mil litros para assistir cerca de mil famílias na zona de Eduardo Mondlane evitou o pior. No geral o problema afecta todos os sete bairros desta autarquia, nomeadamente Madibe, Maphombwe, Nhataka-2, Aeródromo, Matucudure, Tswassicana e Nhambondo, acentuando-se principalmente a sobrevivência das pessoas de terceira idade que vivem desamparadas dos seus familiares.

Só para ilustrar a gravidade do cenário, logo ao romper da aurora homens, mulheres, crianças e idosos deambulam pelos bairros periféricos à procura de água, de cuja obtenção de um bidom de 20 litros custa pelo menos um metical, o que, na visão dos moradores, torna-se bastante insustentável no seio da comunidade.

Localizada a cerca de 250 quilómetros da cidade portuária da Beira e ao longo da Estrada Nacional Número Um, que liga o país do Rovuma ao Maputo, a vila da Gorongosa conta actualmente com apenas três pequenos sistemas de abastecimento de água e 22 fontanários públicos construídos pela edilidade, cuja taxa de cobertura situa-se na ordem de 50 por cento, correspondente a uma média de 17 mil consumidores.

Marta Manuel e Baptista Cordar, residentes da vila da Gorongosa, entendem que a situação atinge nesta época seca níveis alarmantes, com o fenómeno de estiagem que afectou todos os cursos de água, sendo que a actividade da preparação de campos agrícolas e escolares são relegadas ao plano secundário.

Apontaram que geralmente os consumidores percorrem longas distâncias e pela madrugada adentro, numa verdadeira luta à procura de água potável, cuja situação, conforme perspectivaram, pode ser amainada na época chuvosa.

A avaliar pela elevada degradação do saneamento do meio, o Município da Gorongosa achou por bem ter que avançar com a pulverização contra pulgas, tendo abrangido 310 casas em Matucudure e Nhataka-2.

Porém, as nossas fontes realçaram que a única alternativa na solução desta grave inquietação residia, fundamentalmente, nas obras da Barragem de Nhandare, cujo projecto encontra-se interrompido, devido a problemas financeiros.

MUNICÍPIO RENOVA ESPERANÇA

A CONCLUSÃO das obras da barragem sobre o rio Nhandare, prevista para 2017 vai permitir uma cobertura total dos munícipes da vila de Gorongosa quanto ao abastecimento de água potável. O chefe da edilidade local, Moreze Cauzande que reconhece actual situação nesta componente como sendo alarmante afiançou-nos que, de facto, o projectado funcionamento daquela infra-estrutura hidráulica vai atingir 100 por cento dos consumidores, contribuindo assim numa redução considerável das doenças de origem hídrica.

Além disso, vai explodir o pulmão verde na cintura da vila da Gorongosa, com jardinagem e produção de hortícolas, maçaroca, tubérculos e raízes, pelo facto de a mesma barragem também vir a servir o sistema de irrigação de campos agrícolas, sobretudo do sector familiar nas baixas de Maphombwe, Matucudure e Tswassicana.

Trata-se, segundo o presidente do Conselho Municipal da Gorongosa, de um empreendimento cuja execução situa-se em 60 por cento, sendo que para a conclusão da empreitada foi já rubricado entre a edilidade e o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos um memorando de entendimento para o financiamento em valores não revelados.

Entretanto, a localização geográfica da vila da Gorongosa, numa zona montanhosa, também contribui negativamente na erosão dos solos, dificultando sobremaneira o ordenamento do espaço físico.

Com vista a combater o fenómeno são necessários aproximadamente 50 milhões de meticais, mormente para abertura e pavimentação das vias de acesso, com maior destaque para zonas de expansão de Madibe e Aeródromo.

INSTABILIDADE EMPERRAO DESENVOLVIMENTO

EMBORA a tensão político-militar tende, nos últimos tempos, a melhorar significativamente nos arredores da vila da Gorongosa, a situação ainda constitui grande entrave no desenvolvimento na vida daquele município.

Tal consiste no baixo movimento de turistas e a fraca produção agrícola num distrito que fora considerado celeiro da província de Sofala. Neste momento sete sistemas de irrigação estão num estado de abandono e, consequentemente, com fraco encaixe financeiro das receitas públicas.

Gorongosa entrou assim na lista da região com produtos agrícolas ao preço mais elevado do país, pois são basicamente provenientes de outros cantos em consequência directa do abandono das suas abundantes terras aráveis.

A indústria hoteleira e similar anda praticamente “às moscas”, estando a registar também a redução da respectiva mão-de-obra, sendo que as receitas arrecadadas mensalmente pelo Conselho Municipal de Gorongosa baixaram drasticamente de 200-250 mil meticais para 150-200 mil.

Com vista a compensar o défice financeiro, a edilidade introduziu este ano o Imposto Predial Autárquico, tendo contribuindo numa subida ligeira no encaixe dos fundos.

Ainda neste trimestre a autarquia da Gorongosa adquiriu uma viatura para serviços funerários, reactivou o sistema de frio na morgue do Hospital Distrital local com seis gavetas, retomou as obras do edifício-sede e empenhado está na expansão de energia eléctrica nas zonas de Madibe, Nhambondo e Matucudure.

Anualmente o Conselho Municipal da Gorongosa deposita nas contas da Electricidade de Moçambique quatro milhões de meticais em moldes de comparticipação no programa de expansão da rede eléctrica.

“Numa altura em que estamos a enfrentar a tensão político-militar, na Gorongosa, com muitas mortes, o funcionamento do sistema de frio na casa mortuária e compra da viatura funerária vai, obviamente, permitir a melhor conservação dos corpos e realização de funerais condignos” - avaliou Cauzande.

Recuando no tempo e no espaço, afirmou que relativamente ao passado recente a realização das exéquias era tão imoral, sendo que os defuntos eram sepultados no mesmo dia da morte e as urnas transportadas até à cabeça.

Lamentou também que nem havia tempo para concentração dos entes queridos, sendo que os residentes fora da vila da Gorongosa era lhes praticamente impossível acompanhar cortejos fúnebres.

PNG EM EXPLOSÃO FAUNÍSTICA

O PARQUE Nacional da Gorongosa (PNG), que se localiza no distrito do mesmo nome, em Sofala, regista múltipla recuperação das populações de fauna bravia então dizimadas durante a guerra. Trata-se de uma área de conservação historicamente conhecida por ter uma das maiores concentrações de animais de África devido ao seu habitat muito produtivo.

No seu plano de maneio para o quinquénio 2015-2020 recentemente apresentado em sessão ordinária do Governo Provincial de Sofala indica que após a dinamização da fauna bravia depois do conflito militar que durou 16 anos muitas espécies estão a recuperar devido às melhores condições de proteção.

Com efeito, foram introduzidos desde 2006 cerca de 210 búfalos, 180 boi-cavalo, seis elefantes, cinco hipopótamos, 35 elandes e 15 zebras, engrossando largamente os grandes e pequenos mamíferos em 127 espécies, 386 aves de diferentes bicos, 50 tipos de anfíbios e 60 espécies de répteis.

Assim, de uma estimativa total de 400 búfalos que haviam em 2012, tal passou em 2014 para 650, contra o recorde máximo de 14 mil alcançados em 1972, registando-se o mesmo cenário de evolução dos elefantes no igual período de 400 contra 500 cabeças, cujo pico se situou em 2500 paquidermes.

No que se refere à população de hipopótamos, dos 200 animais contados em 2012, o número disparou para o dobro dois anos depois contra o efectivo máximo de 3.500 cabeças em 1972, enquanto os pivas bateram o máximo recorde neste período de seis mil para 34 mil contra 3.500 dos últimos 44 anos.

Já no caso das zebras, apenas houve acréscimo na ordem de dois por cento de 20 para 30 contra 3.500 que havia em 1972 e manteve-se neste período o número de boi-cavalo de 400 cujo pico das estimativas foi de 6.500.

Para pala-pala e gondonda, das 700 e 800 cabeças que respectivamente foram arroladas há 44 anos, registou-se uma subida de 500 e 300 para 750 e 600, numa altura em que dos 200 leões subiram de 30 para 50.

Quanto às aves, existe grande diversidade, sendo possivelmente a maior de qualquer área protegida na África Austral com de pássaros importantes reconhecidos de acordo com a Bird Lif International.

Conta igualmente com grande reprodução de Cegonhas de Bico Aberto e outras espécies de importância para África Austral, grandes populações de Calaus do solo, Garça azul e Abutres. Também possui uma diversidade de formigas e insectos de mantídeos (louva-a-deus).

VISÃO ESTRATÉGICA DO PNG

O PARQUE Nacional da Gorongosa é um tesouro moçambicano que oferece benefícios ambientais, educativos, estéticos, recreativos e económicos a toda humanidade, sendo restaurado como um ecossistema funcional com uma grande biodiversidade que contribui para o bem-estar humano dentro e além da sua zona tampão.

Dados em nosso poder consubstanciam que o PNG tem como missão garantir a restauração e a protecção da biodiversidade e dos processos naturais. Contribui ainda para o desenvolvimento humano e o alívio à pobreza, através de uma abordagem integrada de educação, melhor acesso aos serviços de Saúde, melhores práticas agrícolas e desenvolvimento do ecoturismo com base na biodiversidade recuperada e nos processos ecológicos.

Em relação ao planeamento do turismo, o potencial do PNG visa estabelecer um destino de sucesso com estatuto internacional, oferecer uma experiência multidimensional única ao visitante.

Tal inclui um largo espectro de experiências na área de turismo, tais como turismo recreativo, turismo de aventura, turismo histórico-cultural e ecoturismo.

Tudo isto se deve às múltiplas vantagens de localização do PNG num ambiente selvagem africano remoto e intacto, acessível por várias ligações rodoviárias e aéreas bem estabelecidas e de possuir o potencial para expandir através de ligações com outras atrações locais e regionais.

Todavia, a administração daquela estância turística reconhece que a interdependência é fundamental nos sistemas humano e ecológico, sendo que uma conservação duradoira da biodiversidade e o desenvolvimento humano no ecossistema só podem ser conseguidos através de políticas e práticas de uso de terra inovadoras e sustentáveis.

Na sua fundamentação, a gestão daquela reserva do Estado aponta que as metas do bem-estar humano, nomeadamente Saúde, nutrição e emprego, depende de haver uma garantia de preparação de certos serviços do ecossistema que, entretanto, não podem ser prestados se as metas de conservação definidas não estiverem a ser alcançadas.

Trata-se das metas que estão a ser prejudicadas por ameaças directas, tais como a invasão e a conservação de áreas florestais no Vale do Rift pelos cultivadores, caça ilegal de animais bravios, disseminação de espécies vegetais exóticas invasoras, entre outros.

A pesquisa realizada nesta componente conclui que os factores que contribuem para essas ameaças estão directamente relacionadas com a falta de consciência entre a população local, incluindo insuficiências institucionais.

Com vista à implementação deste Plano de Maneio do Parque Nacional da Gorongosa os passos subsequentes serão a incorporação das recomendações da sessão do governo provincial de Sofala, apresentação à Administração das Áreas de Conservação e submissão à aprovação.

HORÁCIO JOÃO