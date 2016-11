Foi um grande desafio realizar um campeonato com 16 equipas

O PRESIDENTE da Liga Moçambicana de Futebol (LMF), Ananias Coana, defende que na situação em que o país se encontra mergulhado, desde a crise financeira até à tensão político-militar, não tem sido fácil organizar o Moçambola, principalmente com 16 equipas.

Porém, acredita que num curto espaço de tempo tudo voltará à normalidade. Numa entrevista-balanço do Moçambola/2016, Coana fala das dificuldades que a instituição que dirige tem encontrado para promover este evento, num país tão vasto como é o nosso.

NOTÍCIAS (NOT) – Este é o primeiro ano do mandato da vossa Direcção na LMF e calha numa altura em que o Moçambola passou de 14 para 16 equipas. E num ano que o país depara-se com uma grande crise económico-financeira. Queria saber de si como é que conseguiram gerir, nestas condições, o Moçambola. Que balanço é que faz?

ANANIAS COUANA (AC) –Primeiro, dizer que foi um grande desafio. Realizar o Campeonato Nacional nos moldes em que está definido já é por si um desafio muito grande, porque temos uma grande responsabilidade no transporte e pela dimensão do país e as condições nas estradas não nos permitem sair daqui, por exemplo, para Nampula pela distância que podemos levar e o cansaço que isso implica. Então o único meio que podemos utilizar é o transporte aéreo. Tivemos o patrocínio da LAM, mas isso não significa que nós não tenhamos a obrigação de efectuar os pagamentos. Portanto, este é um grande desafio, para além das taxas de embarque que temos que suportar e a parte do alojamento. Então, mesmo antes de o número de clubes subir de 14 para 16 já era um desafio, pior ainda com a situação político-militar que o país está a viver, com maior incidência na zona centro, onde não é possível fazer deslocar as equipas via terrestre.

Aprovámos, como Direcção, o aumento dos clubes de 14 para 16. Tivemos esta ideia quando nos candidatámos e fizemos o estudo e chegámos à conclusão de que traria resultados positivos desportivamente, porque é preciso fazer o enquadramento disto. É preciso analisar aquilo que são os objectivos e os resultados desportivos que se pretende alcançar e depois analisar já a componente financeira que possa sustentar o alcance desses resultados. Porque o que nós perseguimos são resultados desportivos e não financeiros. Então, de acordo com este objectivo nós concordamos que um campeonato de 16 clubes poderia dar mais jogos aos atletas e traria mais competitividade ao nosso Campeonato Nacional. Seguimos nisso e a ideia foi aprovada em Assembleia-Geral da LMF e pela Federação Moçambicana de Futebol. E a partir daí estavam criadas as condições, em termos desportivos, para termos 16 clubes no Moçambola. E logo no final do ano assinámos alguns acordos apoiando efectivamente a alteração de 14 para 16 equipas. E é verdade que a situação veio depois a alterar-se, porque a situação económica e financeira no país não era das melhores, com a situação da crise que veio a se agudizar no final do primeiro trimestre. Começámos a ter esta preocupação quando as moedas mais fortes ficaram mais fortes ainda em relação ao metical.

NOT –Que estratégia foi adoptada pela LMF?

AC –O que estrategicamente procurámos fazer foi, por exemplo, quanto à taxa de embarque, no lugar de recebermos os valores, porque poderiam até ficar desvalorizados - o contrato tinha que ser em meticais ou dólares mas ao câmbio da data da assinatura do contrato. Negociámos com os Aeroportos de Moçambique para que não nos dessem valores, mas sim a isenção até ao nível do valor que tinha sido acordado. Embora nas últimas jornadas já não tivéssemos tal isenção, conseguimos, com base nos nossos outros patrocinadores, efectuar os pagamentos. Portanto, temos esta situação no que diz respeito ao transporte na espécie do embarque. Aos outros nossos fornecedores de serviços dizer que foi na base de confiança que têm com a Liga e que nós agradecemos no sentido que não houvesse nenhuma alteração do preço, que se mantivesse os preços anteriormente acordados. Sabemos que os preços de alojamento hoje são outros, mas houve um entendimento dos fornecedores de mantermos os preços. Então fizemos de tudo para que os dinheiros que recebemos dos patrocinadores garantissem a realização dos nossos objectivos, de jornada em jornada. Portanto, olhamos para aquelas despesas que são indispensáveis para a realização de uma jornada e então concentrámo-nos aí e fomos conseguindo gerir isto até chegarmos à última jornada. Tínhamos outras ideias que teríamos trazido se a situação tivesse sido contrária, que era aumentar alguns subsídios às outras partes integrantes dos jogos que estão sob a nossa responsabilidade, nomeadamente os árbitros que tínhamos pensado que o alojamento deles podíamos suportar, ao invés de dar por subsídio. A questão do transporte quando eles chegam a uma determinada província, a deslocação do aeroporto até ao hotel, podíamos ser nós a providenciar esses serviços e sermos nós a fazer o controlo directo desse processo. Mas tivemos que adiar, porque isso havia de tornar cada vez mais caro. Por isso não sabemos quem os leva do aeroporto ao hotel e onde eles estão alojados. Em relação a vozes e clubes que temiam sobre a viabilização de um campeonato com 16 equipas, dizer que 16 clubes significam mais um mês do campeonato, ou seja, passamos de 26 para 30 jornadas. Imagina que durante 26 jornadas não tivesse nenhuma crise e a crise tivesse acontecido nas quatro últimas, isso poderíamos considerar efeito dos 16 clubes. Mas a situação dos clubes aconteceu logo na primeira volta e tivemos situações que era preciso que os gestores dos clubes negociassem com os atletas porque havia o atraso no pagamento de salários. Portanto, o efeito dos 16 clubes não teve lugar. Ha situações que se calhar têm a ver com a gestão dos próprios clubes. Mas desportivamente nós tivemos resultados positivos.

NOT – Tivemos, com o aumento do número de clubes para 16, aqueles que entraram por via da qualificação e outros repescados. Nesta situação estiveram o Desportivo do Niassa, que não estando preparado para aguentar com o campeonato acabou sendo o último a ser confirmado no Moçambola e criou alguns problemas no campeonato. Não terá sido esta falta de preparação a razão desse problemas?

AC –Se calhar é preciso separar a situação em dois momentos. Há um momento que temos um campeonato de 14 clubes, descem três e sobe igual número. Três tinham que subir na mesma e nós fomos repescar os clubes que haviam descido de divisão. Portanto, os dois clubes que resgatámos não vêm de apuramento de 2015 para 2016. Em relação aos dois clubes que repescámos vai verificar que o Desportivo de Nacala teve um bom desempenho. Mostrou que de facto era um clube que estava a descer de divisão porque não conseguiu a pontuação necessária para continuar na prova, mas demonstrou que tinha uma estrutura preparada para o Campeonato Nacional. Por isso teve os resultados que vimos. Teve um e outro problema de pagamento de salários, mas que não afectou o clube, porque já tinha amealhado pontos para poder se manter no Moçambola/2017. Em relação ao Ferroviário de Quelimane não começou muito bem mas reorganizou-se melhor e a faltar uma jornada conseguiu se manter na prova. Portanto, olhando para estes clubes que foram repescados significa que eles em termos de capacidade de organização ou de participar no Moçambola não tinham nenhum problema. Agora, os clubes que entram no Moçambola, nomeadamente o Estrela Vermelha, Chingale e Desportivo do Niassa, dizer que o Desportivo do Niassa foi o último a entrar e é bom que se diga, em abono da verdade, que não estava preparado para estar no Moçambola. A leitura que fazemos é que ele estava na “poule” simplesmente para a competição, mas fica apurado e para tal era preciso ter uma capacidade, primeiro de liderança, em termos de gestão do próprio clube, e segundo a financeira, que depois tem efeito na contratação do treinador, dos melhores ou bons atletas para competir melhor na alta-competição ou no Campeonato Nacional. E esta equipa não tinha tudo isso. Tinha atletas com talento e um e outro jogo conseguiram aguentar-se e até venceram alguns. Então significa que não tinham atletas de renome, mas tinham uma capacidade técnica para poder aguentar com o Moçambola. Faltaram os outros pilares que é a liderança, gestão da Direcção e a própria capacidade financeira que também não existiu. Entretanto, do ponto de vista de análise, depois de tanto barulho que houve, é de enaltecer todo o esforço que fez para permanecer no Moçambola e fazer todas jornadas do campeonato. A LMF teve igualmente um papel preponderante para o Desportivo do Niassa permanecesse, a FMF e o próprio Governo nas suas intervenções.

QUEREMOS ACABAR COM A VIOLÊNCIA NOS CAMPOS

TEMOS assistido a episódios de violência nos recintos de jogos, principalmente em Nacala, onde é persistente. Como é que a LMF tem articulado com os clubes de Nampula no sentido de encontrar formas de minimizar ou acabar com a questão da violência nos campos?

AC –Quanto ao assunto da violência nos campos a inspecção que recentemente tivemos do Ministério da Juventude e Desportos (MJD) recomendou-nos a ter, na base do decreto que foi aprovado sobre esta matéria, um regulamento específico no qual vamos focalizar os aspectos que devem ser observados para a segurança dos campos e do Campeonato Nacional. O decreto é genérico, portanto estamos a trabalhar nisso, integrando uma equipa intersectorial que envolve o próprio MJD, o Ministério do Interior e a FMF. Portanto, estamos a preparar um instrumento que vai ser exclusivamente para regular as competições do Campeonato Nacional. Temos também um regulamento de competições que dita as regras e as penalizações, mas não é bastante em termos dos seus instrumentos legais. É preciso também que façamos um trabalho cívico para poder incutir no público, sobretudo de Nacala, que no jogo de futebol somos adversários de ocasião e que devemos ter um comportamento digno de cidadãos que vão ao futebol para a conivência mútua. O futebol não é coisa marginal, mas sim algo que as pessoas devem gostar e irem aos campos para apoiar as suas equipas. Fizemos um trabalho, já penalizámos o Ferroviário de Nacala, mas continuamos a fazer uma acção física ao nível da Direcção do próprio clube e do Desportivo de Nacala e explicámos que estamos preocupados com a situação. A Polícia deve também fazer o seu trabalho de acordo com as regras, mas excedendo o zelo, porque embora haja violência ela surge por causa dos ânimos, não porque as pessoas que vão ao futebol sejam por natureza violentas. Houve situações em que a violência se agudizou porque a Polícia utilizou outras formas de repressão, com disparos. Se calhar neste regulamento que nós vamos introduzir, provavelmente no próximo ano, vai ter lá algumas medidas em que a Polícia possa, dentro das suas competências, não usar balas por pequenos distúrbios, definir qual é o seu papel durante o jogo e o número de efectivos que deve ser alocado para cada partida. Penso que nesse trabalho que estamos a fazer com a equipa multissectorial podemos ir buscar a experiência de outros países que ontem eram focos da violência e que hoje já não são. A própria a FIFA também não recomenda a vedação, mas sim uma distância específica. Por isso é que temos de pensar nisso de que o futebol é um assunto de família e os campos não são locais para violência.

OS ÁRBITROS TÊM DE SER IMPARCIAIS

A ARBITRAGEM tem sido o “calcanhar de Aquiles”, com a sua actuação a ser nalguns casos contestada por causa da falta de imparcialidade. O facto de a LMF não ter poder de controlo também levanta suspeitas de os árbitros serem alvos de situações de suborno ou influência, sobretudo quando se deslocam para as províncias. Como evitar que situações desta natureza não aconteçam?

AC –Eu olho para esta questão na perspectiva de haver consciência e a integridade da própria pessoa, porque amanhã podemos ter o controlo directo sobre o ponto onde vai-se hospedar e um transporte que vai usar quando se deslocar a um certo ponto. Mas ele pode ter seus contactos. Não é só pelas condições - elas ajudam - mas não são suficientes para que a pessoa não possa entrar no caminho errado. Nós vamos de facto estudar se a prática que estamos a utilizar, que é uma prática que não é comum, mas eu tenho a informação e conhecimento que é prática comum e até obrigatória que a Selecção Nacional quando se desloca para um país seja recebida com a arbitragem pela Direcção anfitriã e até acomodar e garantir o seu transporte. Portanto, os árbitros não vão beneficiar o anfitrião só por causa disso. Será que não seja conveniente aplicar este modelo aos nossos clubes? Estaríamos errados? É claro que pensamos que pode haver uma combinação de resultados, mas o que eu defendo é que deve haver integridade e consciência dos próprios árbitros. Isto pode ser analisado de um outro ponto de vista… por que é que quando um jogo é, por exemplo, em Nacala os árbitros não devem ser daquele ponto? Será que o árbitro local não pode ter consciência e integridade de fazer o seu trabalho com profissionalismo? Se os árbitros tiverem essa consciência nós podemos evitar até custos. Mas somos obrigados a fazer isto porque não há confiança.

NOT – Como é articulada a nomeação de árbitros entre a LMF e a Comissão Nacional de Árbitros?

AC –A articulação é que nós marcamos os jogos e recebemos a nomeação dos árbitros. Felizmente nós temos espaço. Não temos autoridade para falar com a própria CNAF quando verificamos que em determinados jogos chamados de alto risco podem ter sido nomeados árbitros que não nos dão muita segurança. Temos essa abertura, mas não a autoridade de definir quem devem ser os árbitros dos jogos. Por vezes somos ouvidos, às vezes não. Portanto, a nossa cooperação com a CNAF é aberta, ela tem a sua autoridade e complementa o trabalho que nós estamos a realizar.

BONITOS ESPECTÁCULOS NOS MELHORES PALCOS

O PROBLEMA dos campos é outro entrave que concorre para a má qualidade do futebol. Para o melhor espectáculo de futebol temos que ter melhores campos. Há campos que acolhem jogos do Moçambola com um piso que não é dos melhores. O que é que a LMF está a fazer junto dos proprietários dos campos para inverter a situação?

AC –Sem dúvida que os clubes não devem olhar só para a contratação dos atletas, treinadores e compra de equipamentos e materiais desportivos. Muito bem disse que é muito importante termos campos com qualidade. Tínhamos agendado para este ano que faríamos, durante a segunda volta, uma nova fiscalização dos campos. Infelizmente não conseguimos, mas aquilo que é o nosso pensamento é que este é dos grandes desafios que os clubes devem ter em conta. Os clubes devem estar atentos às suas infra-estruturas e isto significa que se nós aprovamos certos campos no início os mesmos podem ser reprovados se verificarmos, ao longo do campeonato, que já não reúnem condições. E daqui para a frente o Ministério da Juventude e Desportos passará também a ser parte integrante da vistoria dos campos, no âmbito da inspecção da actividade desportiva.

GIL CARVALHO