BAÍA DE INHAMBANE: Disciplinado transporte de passageiros e carga

PODE ter terminado, finalmente, o exercício da actividade de transporte marítimo de passageiros e bens sem licença, superlotação das embarcações, falta de coletes salva-vidas, infiltração de água no casco e falta de seguros de vida, entre outras irregularidades que caracterizam o dia-a-dia dos operadores de barcos na baía de Inhambane.

Para tal, o Governo da província de Inhambane decretou semana passada, no decurso de uma fiscalização rotineira às embarcações, “tolerância zero” à inobservância das normas de segurança marítima constantes das convenções internacionais de que o nosso país ésubscritor.

A medida ésaudada pelos utentes das 35 pequenas embarcações privadas que se juntam a outras duas da empresa Transmarítima de Inhambane, com capacidade de 96 passageiros cada e que garantem a travessia a mais de três mil pessoas por dia, entre estudantes, funcionários e outras pessoas.

O administrador marítimo de Inhambane, Américo Sitoe, disse que todas as embarcações que não reúnem condições, principalmente de segurança marítima, não poderão exercer a actividade porque tal éum atentado à vida humana.

Com efeito, a Administração Marítima pôs fora de acção cinco embarcações que não apresentam requisitos básicos para o transporte de passageiros e carga, nomeadamente colete salva-vidas, seguro de vida, licença de actividade, como também pelo facto de ter sido detectada a infiltração de água no casco.

A medida, que não encontrou desprevenidos os proprietários das embarcações, teve como resposta imediata a paralisação de actividades em protesto contra as recomendações deixadas no primeiro dia da fiscalização, nomeadamente a retirada de todos os coletes salva-vidas considerados falsos, reparação das embarcações com infiltração de água, necessidade de formação dos marinheiros sem requisitos para o exercício desta actividade, entre outras irregularidades.

PONTO FINAL À ANARQUIA

A ANARQUIA que se vive na baía de Inhambane, segundo o administrador marítimo, tem “barba branca”. Ele explica que quando chegou a Inhambane, em Junho de 2013, a sua primeira preocupação foi repor ordem no transporte de pessoas e carga na baía de Inhambane. Para tal, sistematicamente foi apelando aos operadores nos encontros trimestrais para análise da segurança marítima, assim como para a necessidade de observância das normas internacionais.

“Em Fevereiro do ano passado combinámos que cada proprietário devia, no mínimo, comprar, por mês, um colete salva-vidas devidamente reconhecido pela autoridade competente para o efeito. Mobilizámos um comerciante para vender este equipamento, que não custava mais de mil meticais. Mas, quando fomos iniciar a fiscalização semana passada, nenhuma embarcação tinha coletes que recomendamos e notámos a falta de licença de navegação e de seguros”, disse Américo Sitoe.

Perante esta atitude dos operadores, o Governo ordenou a reposição das medidas para evitar a perda de vidas humanas, tal como aconteceu recentemente na ponte-cais da Maxixe, onde morreram quatro pessoas no naufrágio da embarcação Mana Joaquina.

Sitoe explicou que um colete salva-vidas deve ter capacidade para aguentar peso não inferior a 70 quilogramas até três dias e éaprovado pelo SAMSA, uma autoridade de segurança marítima internacional sediada na África do Sul. Indicou igualmente que se colocou à disposição dos armadores a formação das tripulações para passarem a trabalhar como marinheiros.

“Não vamos recuar. Fizemos acordos que não foram cumpridos. Reconhecemos a valiosa prestação destes barcos no transporte de passageiros nesta baía, como também estamos conscientes das repercussões negativas por causa da retirada de alguns que não reúnem condições. Temos ideia do embaraço que os utentes poderão passar, por isso imploramos a sua maior compreensão, queremos exactamente cuidar da vida do nosso povo”, disse Américo Sitoe.

Ele considerou a atitude menos pensada a opção pela greve dos operadores porque, segundo classificou, trata-se de um desafio ao Governo e, como medida, estes correm o risco de verem suas licenças de exploração da actividade não renovada. “Já estamos a mobilizar outros interessados em explorar a actividade para se licenciarem, bastando para o efeito seguirem as normas estabelecidas”, alertou o administrador marítimo.

GANHA-SE QUASE NADA NESTA ACTIVIDADE

OS marinheiros das 35 embarcações visadas disseram que nunca, na história da navegação marítima na baía de Inhambane, o Governo interditou a circulação de barcos de passageiros. Foram pedir satisfações ao administrador, mas ele recusou-se a recebê-los, alegando que eles não são entidade legal para pedir satisfações sobre as medidas do Governo.

“O administrador nega falar connosco, diz que só pode discutir algo a respeito com os nossos patrões, mas queremos informar que os nossos patrões nada podem decidir sem coordenar com os trabalhadores”, disse Arnaldo Fernando, marinheiro.

Os operadores que se amotinaram defronte da Administração Marítima disseram que era absurdo que o Governo virasse as costas a estas embarcações, que em tempo da crise asseguraram o transporte de passageiros na baía de Inhambane.

“Se os patrões aceitarem tudo o que o Governo quer, então vamos exigir que nos paguem salário mínimo. Aqui ganhamos quase nada. Os patrões deixam tudo na nossa responsabilidade, pagam mediante a receita, ou seja, o nosso salário oscila mediante a produção mensal”, argumentou Arnaldo Fernando, secundado pelos companheiros.

Arnaldo Fernado, marinheiro experiente, revelou que a média da receita por viagem, ida e volta, no seu barco com capacidade de 51 passageiros, éde 1200,00 MT. No final do dia deve pagar 10 meticais à Associação dos Transportadores Marítimo (ASTRAMAR), 300 meticais de combustível, 140 meticais para meio litro de óleo e 30 meticais de vigilância.

“No meu barco somos três membros da tripulação. O salário mínimo éde 4228.00 MT e eu como mestre recebo 4500.00. Deviam ser 4600 se tivesse havido o reajuste do último aumento salarial. Mas também esse salário não épago sempre, não porque os patrões não querem, mas porque o negócio éfraco, daí que as questões levantadas pelo Governo, que até são legítimas, dificilmente vamos cumprir porque não há dinheiro. Hoje, um colete salva-vidas custa cerca de três mil meticais. De quanto dinheiro precisamos para completar 51 coletes?”, lamentou Arnaldo Fernando.

Na sua opinião, a mão dura do Governo visa eliminar os barquinhos na baía de Inhambane.

“O Governo devia ponderar esta medida. Estes barquinhos que hoje não quer socorreram pessoas no tempo em que havia crise de transporte. Atépodemos aceitar cumprir o que é de lei, mas precisamos de tempo para melhor nos organizarmos”, disse.

CHEGA DE INDISCIPLINA!

A DIRECTORA provincial dos Transportes e Comunicações de Inhambane, Acissa Márcia Carimo, afastou qualquer hipótese de cedência à pressão dos transportadores porque, segundo explicou, o Governo ponderou por muito tempo a aplicação das medidas previstas na navegação marítima, e o tempo agora éde fazer cumprir a lei.

“Não se negoceiam vidas humanas. Só toca viola quem tem unhas. Basta de indisciplina nas nossas águas! Já morreram pessoas provavelmente por falta de cumprimento destas regras. Não queremos perder mais pessoas. Énossa tarefa proteger aos cidadãos”, asseverou Acissa.

Para minimizar a relativa crise de transporte que se instalou na sequência da retirada das embarcações que não reúnem condições, o Governo estáa desdobrar-se em busca de uma solução transitória, através da colocação de autocarro para fazer a volta de 60 quilómetros para a ligação das duas cidades.

“Os utentes devem compreender que não se trata de má-fé do Governo, mas émesmo uma questão de protecção das pessoas. Sabemos que há longas filas nas duas pontes, mas vale a pena perder um minuto na vida que perder a vida num minuto. Estamos a sensibilizar a Transmarítima de Inhambane para que as suas embarcações circulem bem sem registar avarias neste período”, disse.

UTENTES SATISFEITOS COM A DECISÃO

A DECISÃO do Governo éaplaudida pela maioria dos utentes, não obstante reconhecendo que a redução do número das embarcações vai agudizar a crise de transporte.

Afirmaram que já não era sem tempo a aplicação destas medidas, lamentando, no entanto, o facto de iniciarem depois das mortes que se verificaram na baía.

“O problema das nossas instituições éo facto de despertarem depois das mortes”, disse Faela, para quem nunca é tarde a reposição da norma.

Faela disse também que os próprios fiscais da Administração Marítima são os mentores da superlotação dos barcos. “Eles não pagam pela travessia, chegam à ponte e entram em qualquer barco sem observar a lotação. Quer dizer, um barco cuja lotação é de 30 pessoas pode levar mais cinco ou sete pessoas, desde que se trate de fiscais ou seus parentes. Isso não é correcto. Estas medidas devem começar na consciência dos trabalhadores da Administração Marítima”, recomendou Faela.

Vitorino Xavier