MONAPO: O dilema para prover água

O CONSELHO Municipal da Vila de Monapo, na província de Nampula, acaba de mobilizar apoios financeiros através das câmaras municipais portuguesas de Beja e de Castro Marim para construção de um depósito subterrâneo com capacidade de 300 mil litros de água, acção projetada para reforçar o aprovisionamento deste líquido.

O objectivo passa pelo reforço do abastecimento e distribuição de água aos munícipes.

O município vai beneficiar brevemente de uma ação do Governo, que conta com a comparticipação do Departamento do Governo do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional (DFID), que preconiza a construção de pequenos sistemas de abastecimento de água potável nas regiões carenciadas com vista a elevar o nível de cobertura e do melhoramento do saneamento do meio.

O presidente do município, João Luís, revela que estão assegurados cerca de três milhões de meticais através do acordo que vai ser rubricado nos próximos dias em Monapo com os representantes das câmaras de Ourém e Castro Marim, que se deslocam a propósito a esta autarquia.

Os números são de certo modo alarmantes, pois na vila de Monapo apenas 14 mil munícipes de uma projecção de 68 mil que habitam a autarquia têm acesso à água potável neste momento, uma situação triste e que se arrasta há cerca de uma década segundo reconheceu João Luís. Tal facto deriva do estado obsoleto em que se encontra o pequeno sistema montado na vila há cerca de 30 anos, que apesar de intervenções para melhorar o equipamento sustentada pelo Governo Central nunca esteve à altura de satisfazer a demanda em constante crescimento.

O edil da vila de Monapo explicou que as obras de construção do referido depósito deverão arrancar no próximo mês de Dezembro e vão consistir na edificação de um tanque subterrâneo que vai aprovisionar água tratada através do pequeno sistema que será construído com fundos do Governo e do DFID, que vai assegurar a distribuição deste líquido para os munícipes que vivem nos bairros de expansão.

O referido acordo abrange outras áreas, nomeadamente a formação técnico-profissional e académica de jovens.

Segundo João Luís, dez funcionários do Conselho Municipal de Monapo vão se deslocar brevemente à Câmara de Ourém para fazer o curso de informática.

Igualmente, vinte estudantes que frequentam o Ensino Secundário Geral do 2.º Ciclo na vila municipal de Monapo serão seleccionados para fazer o Ensino Superior, onde poderão concluir o nível de licenciatura e mestrado em várias áreas, ainda a saber, no Instituto Superior Politécnico de Beja, em Portugal.

CARLOS TEMBE