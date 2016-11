EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL: Atrasos no reassentamento inquieta população de Palma

AS RECENTES descobertas de grandes jazigos de hidrocarbonetos, com destaque para o gás na bacia do Rovuma, na península de Afungi, no distrito de Palma, extremo norte da província de Cabo Delgado, trouxe consigo uma nova palavra denominada reassentamento no dicionário da população local, sobretudo das aldeias Maganja, Senga e Quitupo.

Depois da pesquisa dos hidrocarbonetos, as multinacionais Anadarko e Eni East Africa propuseram-se a construir uma fábrica de transformação de gás natural liquefeito, tendo, para o efeito, requerido uma área de cerca de 7 mil hectares, onde igualmente se encontram localizadas as aldeias de Maganja, Senga e Quitupo e por se encontrar dentro a tangente do traçado, estes povoados foram avisados para sair.

Em respeito à legislação nacional que versa sobre a necessidade de movimentação de comunidades para dar lugar a projectos económicos, foram realizadas reuniões de consulta pública nas referidas aldeias com o intuito de auscultar a pretensão das multinacionais, proponentes do investimento.

Concluído o processo de reuniões de consulta pública no ano passado, em número de 4, como manda a lei sobre a matéria, o desenvolvimento e operacionalização do projecto de Gás Natural Liquefeito, vulgo GNL, falta o deslocamento físico e económico de agregados familiares. E porque o interesse do Estado fala mais alto, a população teve mesmo que aceitar se retirar da área.

Importa referir que o deslocamento físico será feito apenas para cerca de 950 agregados familiares de toda a aldeia de Quitupo que terá que ser movimentada para uma outra. As multinacionais propuseram-sea construir vivendas para as famílias de Quitupo, enquanto as de Maganja e Senga apenas serão abrangidas algumas das suas áreas de produção agrícola.

Cerca de um ano depois de tudo ter sido decidido, ainda não se vislumbra nenhum sinal em Palma que indique o aproximar do desenvolvimento do projecto de construção da nova aldeia para albergar as populações abrangidas, acontecendo o mesmo em relação às áreas agrícolas de Senga e Maganja, o que inquieta as comunidades.

A nossa Reportagem, que recentemente escalou o distrito de Palma, ouviu sentimentos de algumas pessoas que lamentaram o atraso que se verifica no processo de transferências para a zona de reassentamento, o que lhes está a criar transtornos, alegadamente porque não têm certeza se tal vai ou não acontecer.

De acordo com Andurabe Issa, aldeão de Quitupo, devido à demora na efectivação da transferência da população conforme foi decidido nas reuniões de consulta pública, estão a surgir novas dúvidas que não foram colocadas nos referidos encontros.

“Por exemplo, uma das inquietações que descubro agora tem a ver com o facto de não sabermos se todos teremos emprego na fábrica de processamento do gás. O problema é que nós seremos movimentados das nossas machambas e isso tem suas consequências. Significa que teremos que viver muitos anos sem que a gente se estabeleça na nova aldeia porque vamos viver uma vida nova” - indicou Issa.

A fonte, que se considera minimamente informada alegadamente porque sabe ler e escrever, diz que sente pena dos seus conterrâneos que dependem dos outros que lêem os documentos ou leis que falam da necessidade de movimentação da população em caso do interesse do Estado sobre as áreas por estas ocupadas.

“Estáa custar convencer as pessoas que a terra pertence ao Estado e ele pode fazer o que bem entender, como desalojar as populações e reassentá-las num outro local, em caso de necessidade. Os nossos bisavôs nasceram aqui e custa perceber que afinal apesar disso a terra não énossa. O Estado quer tirar-nospara dar às empresas”, - afirmou Issa.

Ele acrescentou que pessoalmente é de opinião que a população da aldeiaQuitupo devia ser indemnizada por valores suficfientes para construir o futuro dos filhos e netos. “Não basta fazer casas de alvenaria e parar por aí, nós temos sonhos”, disse.

Por seu turno, Nico Mateus, da aldeia Senga, que segundo soube o nosso Jornal, a população não será transferida para nenhum lugar, apenas as machambas serão abrangidas, é de opinião que apesar disso as multinacionais devem investir na formação dos seus filhos e na saúde dos residentes, construindo uma escola e hospital na sua aldeia.

“Já mostraram o tipo de residências que vão fazer para a população da aldeia Quitupo e para nós daqui de Senga dizem que não haverá necessidade de sermos transferidos, apenas irão abrir machambas noutra zona, em virtude dos nossos terrenos habituais estarem dentro do traçado da área concedida às empresas. Isso não chega, também queremos escola e hospital” - sugeriu.

Questionado se aquando das reuniões de consulta pública havia feito tal exigência, a fonte respondeu que há coisas que com o passar do tempo foram descobrindo que são indispensáveis. Afirmou que se tratou de uma experiência, o Governo e as empresas não devem ignorar as opiniões dos residentes daquela região.

“Se ainda não começou o reassentamento, penso que não é tarde, porque eles podem dizer que o centro de reassentamento da população de Quitupo dista cerca de 2 quilómetros de Senga, mas Senga é Senga e Quitupo é Quitupo, nós queremos hospital e escola aqui na nossa aldeia. Olha, eles vão retirar-nos boa área de terra e isso tem de ser compensado” - afirmou Mateus.

A zona costeira do distrito de Palma, onde se localizam também as aldeias de Senga, Quitupo e Maganja são conhecidas como sendo aquelas em que as pessoas relegam ao terceiro plano a escola para se dedicarem a outras actividades. Sobre este assunto, Nico Mateus atirou a culpa às autoridades governamentais. “O Governo nunca investiu em infra-estruturas escolares aqui. Quando terminou a guerra dos 16 anos, foram enviados para aqui muitos professores, mas maior parte deles não dão aulas. Por semana aparecem apenas uma ou duas vezes, e os nossos filhos sempre voltam cedo para casa, e sempre que perguntamos as razões disso e dizem que o professor faltou. Às vezes, temos-lhes visto embriagados. Agora, de quem é a culpa?” - questiona Mateus.

Este interlocutor disse esperar que com a instalação na zona de uma indústria de transformação de gás os nativos tenham oportunidades de emprego no projecto. “Espero que não invoque o factor formação académica, porque sabemos que há trabalhos que não precisam de tantos estudos. Por isso, pedimos escolas para que os nossos filhos estudem e tenham melhor sorte que nós” - disse Nico Mateus.

EMPREGO NA ENI E ANADARKO

UM dos benefícios directos que as comunidades das três aldeias esperavam, era uma oportunidade de emprego nas empresas detentoras das licenças de prospecção e exploração dos hidrocarbonetos em Palma, nomeadamente a italiana Eni e a norte-americana Anadarko. Estas firmas proporcionaram emprego a alguns elementos das comunidades em apenas dois anos, proeza que, entretanto, terminou.

Para Amade Nchamo Marizane, aldeão de Maganja, as oportunidades de emprego reduziram drasticamente no iníciodo ano passado. Segundo ele, muitos jovens e adultos que tinham conseguido emprego nestas duas firmas, foram despedidos, alegadamente porque as necessidades das empresas reduziram.

“Comecei a trabalhar como sinaleiro na estrada que liga as nossas aldeias e estrada principal. Quase em todas aldeias tinham sido recrutadas pessoas, mas fomos sendo reduzidos e ficaram poucos. As empresas alegaram que a movimentação de viaturas reduziu e que não há razões de manter muita gente”, - afirmou.

Marizane deu a conhecer que foi solicitado para trabalhar num dos armazéns e é um dos poucos jovens que continua a trabalhar. “Dizem que haverá mais um recrutamento de muita gente quando começar a construção da fábrica de processamento de gás, só que não sabemos quando é que isso vai acontecer”, disse, acrescentando que isso será bom para as pessoas destas aldeias, porque já não podemos confiar só na pesca, uma vez que nos proibem de pescar”, afirmou Marizane.

Para Sufo Chande, os nativos devem merecer tratamento especial porque as terras lhes pertencem. “Temos visto muita gente que vem das cidades a fazer pequenos trabalhos que nós podemos realizar. Portanto, refiro-me a trabalhos que não precisam de pessoas que tenham estudado. Estamos à espera do iníciodas obras de construção das fábricas para termos emprego para sustentarmos as nossas famílias”.

ACTIVIDADE DE PESCA AMEAÇADA

ENTRETANTO, Issa Adremane, que disse ser pescador da aldeia Maganja, contou ao nosso Jornal que a actividade pesqueira está ameaçada, alegadamente porque as empresas Anadarko e Eni interditaram a prática desta actividade. Referiu que na área onde habitualmente pescavam está dentro do traçado das multinacionais, e como tal não se pode mais pescar.

“Aquando das reuniões de consulta pública, disseram-nos que deveríamos deixar de pescar nas zonas habituais, mas que nos indicariam outros sítios porque o mar é vasto. Nós somos daqui, dependemos da pesca para alimentarmos as nossas famílias e garantir a educação dos nossos filhos. Sem pesca não sei o que será de nós”, questionou Adremane.

Ele disse saber que as empresas pretendem mandar os pescadores para uma zona sem peixe e outros mariscos. “Conhecemos o mar, nem todo ele tem peixe. Existem zonas de pesca, mas há outras que não têm nada”, lamentou.

Ernesto Mussa Atibo, um dos líderes comunitários de Maganja, desdramatiza o assunto sobre a proibição de pesca nestes termos: “ainda não se proibiu, mas nas reuniões públicas foi avançado que nos indicarão uma outra área porque na zona habitual vai ser instalada a fábrica. Portanto, até aqui não é proibido porque o assunto de reassentamento ainda não avançou”.

GOVERNO DISTRITAL PEDE CALMA

PERANTE as inquietações dos habitantes da península de Afungi, sobre o futuro que lhes aguarda que consideram de incerto, o administrador distrital David Machimbuko tranquiliza, dizendo que as reclamações e todas preocupações levantadas foram acauteladas na acta final das quatro reuniões de consulta pública.

Afirmou que nenhum elemento da população daquelas três comunidades abrangidas pelo projecto vai sair prejudicado, defendendo que é do interesse do Governo ver respeitados os direitos dos nativos. Afirmou que as empresas não vão marginalizar a população, porque oGoverno está atento.

De acordo com o administrador de Palma, o processo de consultas públicas sobre as áreas foi concluído e as autoridades locais aguardam a aprovação, pelo Conselho de Ministros, do projecto de transferência das populações para implementação do projecto.

Referiu que o Governo distrital sabe que as empresas Anadarko e Eni já seleccionaram as firmas que irão construir a fábrica e a cidadela que vai acolher a população que será movimentada da aldeia Quitupo. Machimbuko disse que tudo indica que brevemente o Governo tomará uma decisão final para o iníciodo projecto.

“Enquanto o inícioda exploração do gás não acontece, há coisas que as empresas começaram a fazer no âmbito da sua responsabilidade social. Temos o exemplo do hospital distrital que foi reabilitado, instalado o novo equipamento e com pessoal qualificado. Melhoraram o abastecimento de água na vila distrital e acreditamos que melhores dias virão” - sentenciou Machimbuko.

Sobre emprego, Machimbuko fez saber que no arranque das obras de construção da fábrica se espera a contratação de muita mão-de-obra local. “Estamos a trabalhar com o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional que iniciou os cursos de curta duração, beneficiando jovens do distrito de Palma”, explicou o administrador.

O nosso interlocutor informou ao nosso Jornal que no processo de reassentamento serão abrangidas 2456 pessoas. Deste número, 952 são da aldeia Quitupo que serão abrangidas físico e economicamente. Outras 1508 pessoas serão abrangidas pelo projecto de forma parcial, pois “as aldeias de Senga e Maganja não vão sair da zona, apenas parte da população vai perder suas áreas de produção que igualmente devem ser compensadas. Por isso, foi identificada uma nova área de produção para acolhê-las” - explicou Machimbuko.

Jonas Wazir