NAMPULA EM FOCO - DENUNCIAM CONSUMIDORES: Panificadores reduzem peso do pão

OS consumidores de pão em Nampula têm vindo a acusar as panificadoras locais de estarem a diminuir o peso do pão, uma atitude que visa obter lucros de forma fraudulenta, prejudicando os cidadãos.

Contam que esta situação obriga-os a fazer mais gastos para colocarem o pão à mesa. “Antes, eu comprava 10 pães de três meticais cada para a minha família de cinco pessoas. Cada um comia dois pães e era suficiente. Hoje, a mesma quantidade não satisfaz e cada um tem que comer no mínimo três”, disse Mariano Maurício, um dos consumidores residente no bairro de Napipine.

Neste contexto, pedem às autoridades do sector para fiscalizarem a industria panificadora, alegadamente esquecida pelo Instituto Nacional das Actividades Económicas (INAE) que concentra as suas atenções nos outros produtos vendidos em mercearias.

A inspectora-geral do INAE, Rita Freitas, disse ao jornal Notícias que a redução do peso do pão pode estar a acontecer nas padarias que não beneficiam do subsídio do governo.

Reconheceu que as padarias subsidiadas, que são as filiadas na Associação Moçambicana dos Panificadores (AMOPÃO), o INAE tem a responsabilidade de trabalhar com elas no sentido de garantirem efectivamente que o peso do pão seja ideal, em benefício do consumidor.

A inspectora explicou que tem plena consciência dos problemas que existem na produção do pão no país, mas o trabalho de persuasão das padarias, sobretudo as subsidiadas, continua para que cumpram rigorosamente com as suas obrigações, porque o pão é um dos produtos mais consumidos pela população moçambicana.

Rita Freitas, que falava em conferência de imprensa, referiu que a sua ida à algumas províncias do país, incluindo Nampula, visa essencialmente harmonizar os procedimentos com vista à melhoria dos serviços de inspecção das actividades económicas no país.

Ela referiu que o que acontece é que em algumas províncias ainda há problemas relacionados com a falta de harmonização de procedimentos inspectivos, o que faz com que algumas vezes o processo não decorra como é de desejar.