DIZ PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DO DONDO: Pressão sobre o solo urbano propicia venda ilegal de terrenos

O PRESIDENTE do Conselho Municipal do Dondo, o segundo maior centro urbano da província de Sofala, localizado a 30 quilómetros da cidade da Beira, revelou há dias em entrevista ao nosso jornal que alguns nacionais que adquiriram parcelas de terras, alegadamente para realizar investimentos, estão a envolver-se em esquemas fraudulentos de venda, a avultadas somas monetárias, destes espaços que são propriedade do Estado. Leia mais