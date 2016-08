ZAMBÉZIA - Província tem mais centros de maquinaria

SEIS novos centros de maquinaria agrícola vão entrar em funcionamento a partir da campanha agrícola 2016/2017, que arranca em Outubro próximo, na província da Zambézia.

Estes centros vão se juntar a outros oito instalados nos distritos da Maganja da Costa, Namacurra, Morrumbala, Milange e Mopeia, todos localizados no vale do Zambeze.

O governador da Zambézia, Abdul Razak, que revelou a informação há dias em Mopeia, disse que neste momento estão a ser concluídos os processos para a contratação de 85 novos extensionistas com vista a acelerar a transferência de tecnologias agrícolas aos produtores agrícolas.

Segundo disse Razak, a actual rede de extensão agrária conta com 494 técnicos que têm vindo a assistir a 275.225 produtores em técnicas agrícolas, nomeadamente no amanho da terra, no distanciamento entre uma planta à outra, selecção da semente, entre outras.

O investimento que está a ser feito no sector agrário, de acordo com Abdul Razak, visa a promoção do emprego e melhoria da produtividade e competitividade agrárias. A ideia é transformar o pequeno camponês em agricultor ou as associações em empresas agrícolas de facto, com vista a explorar o potencial agrícola da província para produzir comida, diversificar a renda e gerar emprego.

Dados em nosso poder indicam que na última campanha agrícola a província da Zambézia produziu 6.2 milhões de toneladas de produtos agrícolas diversos, com maior destaque para milho, arroz, mandioca, batata-doce, feijões, amendoim e soja. Aquele volume corresponde a um decréscimo de sete por cento em relação à meta inicialmente planificada, que era de 6.9 milhões de toneladas.

Os desastres naturais foram os principais responsáveis pelo não cumprimento da meta. Sobre o sistema de irrigação agrícola o governador da Zambézia disse também que foram reabilitados 400 hectares nos regadios de Mungonhane, Nante, Morire, Limane e Chiverano, nos distritos de Namacurra, Maganja da Costa, Morrumbala e Mopeia.

Abdul Razak referiu que o Executivo que dirige está neste momento a capacitar as comunidades para que tenham terra segura, a fim de promoverem o desenvolvimento socioeconómico. A título de exemplo, ainda este ano foram entregues 4500 títulos de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) em Mopeia e está em curso a tramitação processual de cinco mil documentos para o distrito de Mocuba. O desafio do Governo é assegurar o direito das comunidades para que não haja conflitos entre estas e o sector privado no uso e aproveitamento da terra.

“As comunidades estão em primeiro lugar. O sector privado pode negociar com as comunidades, desde que haja contrapartidas de lado a lado”, sublinhou o governador da Zambézia, para quem a promoção de um desenvolvimento sustentável requer relações justas entre os diferentes segmentos da sociedade.

Um outro constrangimento indicado por Abdul Razak tem a ver com a transitabilidade das rodovias, que ainda não foi reposta, para vários postos administrativos e localidades considerados centros de produção agrícola. Explicou que apesar dos esforços feitos, a província da Zambézia tem muitos desafios na reabilitação de estradas para estimular a produção e comercialização agrícolas.

JOCAS ACHAR