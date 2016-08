CABO DELGADO - RESERVAS DO ESTADO: Invasão de espaços leva à detenção de munícipes

O AUMENTO demográfico e da procura de espaços para a construção de habitações está, nos últimos tempos, a obrigar alguns munícipes da cidade de Pemba, em Cabo Delgado, a ocuparem quaisquer áreas que lhes parecem desocupadas.

As referidas áreas acabam sendo reclamadas pelo Estado como sendo sua reserva, facto que acaba propiciando a ocorrência de alguns focos de conflitos de terra envolvendo os munícipes e as autoridades administrativas municipais.

Com efeito, um grupo de munícipes, alguns dos quais já detidos, tentaram recentemente ocupar e parcelar uma parte dos sete mil hectares de terra localizada no bairro de Muxara para a sua posterior transmissão, através da venda a outras pessoas.

Trata-se de uma área reclamada pela edilidade como sendo de reserva do Estado, conforme deu a conhecer o presidente do Conselho Municipal de Pemba, Tagir Carimo.

“Confirmo que um grupo de munícipes decidiu, sem mais nem menos, ir àquela zona e começar a parcelar áreas para supostamente construir as suas casas. Alguns desses munícipes considerados cabecilhas da iniciativa, entre os quais um clérigo, já foram detidos”, disse Tagir Carimo.

Para travar uma outra possível invasão ao referido espaço, o Conselho Municipal, reunido recentemente em sessão extraordinária, deliberou que todos aqueles que desenvolvem as suas actividades agrícolas na zona em alusão, alguns dos quais já detentores de títulos de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT), estão proibidos de transmitir, seja por via costumeira ou trespasse legal, os direitos de uso daqueles espaços.

“Serão tomadas medidas severas a todos aqueles que estejam envolvidos na invasão da área prevista para reserva do Estado” - adverte o Conselho Municipal através de um comunicado emitido depois da sua sessão extraordinária que debateu o assunto.

Os secretários e chefes das diferentes unidades do bairro de Muxara foram orientados no sentido de se manterem vigilantes à qualquer tentativa de ocupação ilegal e transmissão das machambas.

Segundo a Constituição da República de Moçambique, a terra é propriedade do Estado, não sendo lícita a sua alienação, venda ou hipoteca.

Apesar do que a lei diz, a incapacidade das autoridades municipais de dar vazão aos problemas de escassez de áreas para habitação dentro da urbe, situação agravada pelo aumento da população ao nível da cidade de Pemba, que passou de 141.082 habitantes, em 2007, para 208.594 habitantes em 2016, tem feito com que a procura de espaço para a edificação de habitações e outro tipo de infra-estruturas propicie a ocorrência do fenómeno de ocupação e comércio ilícito de terra.

Aliás, o Presidente do Conselho Municipal de Pemba, falando no decurso do recente seminário regional norte de preparação da IX Sessão do Fórum de Consulta de Terras, reconheceu que em face do aumento da população e do número de investidores económicos na urbe, a edilidade tem enfrentado dificuldades para dar resposta ao crescente número de pedidos de concessão de espaços, tanto para habitação como de outras infra-estruturas.

Isto, conforme reconheceu, constitui uma flagrante violação da lei porque é obrigação da edilidade providenciar o acesso de terra aos munícipes para a construção das suas habitações e outro tipo de infra-estruturas.

A cidade de Pemba, com 19,79 quilómetros quadrados de terra, conta com 10 bairros residenciais, nomeadamente Paquitequete, Ingonane, Cimento, Natite, Cariacó, Alto Gingone, Eduardo Mondlane, Mahate, Chuíba e Muxara, o que exige a reformulação das actuais fronteiras municipais, sob o risco de invasão dos munícipes ao território pertencente aos distritos de Mecúfi e Metuge.

ASSANE ISSA