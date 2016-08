GAZA - BAIXO LIMPOPO: Transferência de tecnologias melhora resultados agrícolas

A TRANFERÊNCIA de tecnologias agrícolas por parte da empresa Regadio do Baixo Limpopo está a melhorar os resultados dos cerca de 60 agricultores que beneficiaram do programa os quais, na presente safra, conseguiram a produção de mais de 2600 toneladas do arroz.

Estes resultados foram anunciados há dias, no Posto Administrativo de Chongoene, na província de Gaza, por ocasião da reunião de planificação da campanha agrícola 2016/2017, que arranca em Outubro próximo, no perímetro irrigável do Baixo Limpopo.

Os agricultores beneficiários do programa de transferência de tecnologias agrícolas trabalharam numa área de pouco mais de 410 hectares, tendo rendido uma média de seis hectares e meia por hectare.

Para a obtenção destes resultados, de acordo com uma fonte da empresa Regadio do Baixo Limpopo, muito contribuiu a assistência dada aos produtores por uma associação constituída por seis jovens agrónomos saídos do Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG) e da Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC).

De referir que, ainda para a realização da campanha agrícola prestes a terminar, o Fundo de Desenvolvimento Agrário (FDA) contribuiu com um financiamento de cerca de três milhões de meticais para a produção de alimentos numa área de pouco mais de 230 hectares.

Sabe-se no entanto que, para a safra que se avizinha são necessários 20 milhões e 890 mil meticais para a realização de uma área de mais de 770 hectares.

Os gestores do Regadio do Baixo Limpopo (RBL) deram a conhecer que factores como calor intenso e fraca precipitação que provocaram a perda de plântulas após a sua germinação, bem assim do aumento imprevisto dos valores cobrados pelo pessoal sazonal a meio do processo produtivo dificultaram, em grande medida, a actividade dos agricultores naquele sistema de irrigação.

Apontaram igualmente como factor de preocupação o baixo preço do arroz com casca aplicado junto das unidades de processamento.

De referir que os gestores do Regadio do Baixo Limpopo apostam na produção de cerca de 90 mil toneladas de culturas diversas na campanha agrícola 2016/2017, uma cifra que representa um aumento de 22 por cento em relação à presente safra.

Com a materialização do referido plano espera-se a arrecadação, dentre várias culturas, de aproximadamente 20 mil toneladas de arroz, uma cifra que aponta um decréscimo em pouco mais de 200 toneladas comparativamente à campanha 2016/2017 ainda em curso.

Por outro lado, as fontes do RBL fizeram saber que está igualmente em perspectiva o financiamento aos programas de transferência de tecnologias melhoradas na ordem dos 46 milhões de meticais, designadamente para a produção de milho, arroz e do feijão vulgar, através do FDA e de outros actores ligados à banca comercial.

VIRGÍLIO BAMBO