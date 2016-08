INHAMBANE - REABILITAÇÃO DE ESTRADAS: Qualidade e lentidão preocupam Executivo

A LENTIDÃO na execução das obras de reabilitação de estradas e a má qualidade do trabalho realizado pelos empreiteiros preocupam o Governo provincial de Inhambane que, em consequência do facto, se vê na contingência de entrar na época chuvosa com alguns troços em más condições de transitabilidade.

A preocupação foi manifestada na última sexta-feira na cidade de Inhambane durante o encontro do Conselho de Estradas, fórum que junta membros do Governo provincial, da Administração Nacional de Estradas (ANE), do Fundo Nacional de Estradas e administradores distritais.

No encontro, os administradores distritais deploraram o atraso que se verifica para o início de algumas obras de manutenção de rotina programadas para o ano em curso, o abandono das mesmas pelos empreiteiros, bem como a qualidade questionável de alguns trabalhos.

As obras visadas pelos administradores distritais são as de manutenção de rotina das estradas Pambara/Save ao longo da Estrada Nacional n.º1 (EN1), Pambara/Vilankulo, Mapinhane/Macumene e Jogo/Cambine, no distrito de Morrumbene, e a construção da ponte sobre o rio Nhacutoe, em Panda.

A administradora de Morrumbene, Elsa Armando, disse que o empreiteiro que trabalha na rodovia Jogo/Cambine está a mostrar incapacidade de nivelar os solos que espalhou ao longo da estrada, situação que dificulta cada vez mais as já precárias condições de circulação de pessoas e bens.

“O empreiteiro acumulou solos já passa quase um ano. O distrito não tem informação do que está a acontecer. O empreiteiro não se apresentou ao distrito nem à ANE. Informou apenas ao distrito sobre o início, bem como a natureza dos trabalhos que iriam ser realizados naquele troço”, disse.

Elsa Armando defendeu, igualmente, a necessidade de troca de informação entre a ANE e outras instituições intervenientes, nomeadamente os governos distritais, de forma a permitir o real acompanhamento das obras.

“Estas obras acontecem nos distritos para o povo e nós, governos distritais, temos de saber o que está sendo feito, porque o povo cobra aos respectivos distritos e não à ANE que nem conhece”, sugeriu administradora Elsa.

Em Mabote, o administrador reclamou a falta de informações sobre as actividades em curso nas estradas Mapinhane/Mabote e Mapinhane/Macumene porque, segundo disse, não sabe se as obras são as chamadas de rotina, de troços localizados ou ainda de lugares críticos.

A EN1, troço que atravessa o distrito de Govuro, mais concretamente, Calonga/Save está cada vez mais degradada e as obras da sua manutenção estão a tornar-lhe cada vez mais estreita dificultando, desta forma, o cruzamento de viaturas bem como a manobra de ultrapassagem.

“Esta secção da N1 está cada vez mais crítica. Nesta zona, o cruzamento deve ser feito com muito cuidado. É necessário que a ANE verifique os termos de referência das obras adjudicadas aos empreiteiros porque alguns trabalhos não são de qualidade desejada”, indicou, Maria do Céu, administradora de Govuro.

EXIGUIDADE ORÇAMENTAL CONDICIONA

Entretanto, o delegado da ANE, em Inhambane, Nelson Nzandzana, explicou que a insuficiência de cobertura orçamental, como consequência dos cortes efectuados à proposta inicial, está a interferir negativamente na execução do plano de manutenção de rotina das estradas.

No entanto, Nzandzana prometeu discutir com os empreiteiros a qualidade dos trabalhos apresentados e ou em curso nas estradas visadas.

“No troço Mapinhane/Macumene está a ser realizado o trabalho de manutenção de rotina em cerca de 45 quilómetros nos lugares críticos, porque não há dinheiro para toda a estrada. Quanto à secção Inhassoro/Save, na EN1, é preciso sublinhar que o trabalho a realizar seria de uma reabilitação de raiz. No entanto, desde que iniciamos a manutenção de rotina, em 2012, diminuímos muito a quantidade de buracos”, disse Nzandzana.

No final do encontro, o governador da província, Daniel Chapo, orientou a todos os sectores intervenientes sobre a necessidade de troca de informação para que haja um trabalho de acompanhamento e monitoria sério e mais abrangente.

“O primeiro fiscal de qualquer obra do Estado é o Governo distrital, daí que não deve haver segredo sobre o trabalho que a ANE ou outra instituição realiza nos distritos. De resto o dono das estradas é o povo, necessita de saber o que está sendo feito através dos governos distritais, daí que é necessária a disponibilização da informação concernente à reabilitação de estradas”, orientou o governador.

VICTORINO XAVIER