TETE:PREPARANDO FÓRUM DE CONSULTA Debate-se Lei de Terras

A LEGISLAÇÃO sobre a Terra, aprovada e em vigor há cerca de 20 anos no país, está em debate público visando o seu melhoramento, de forma a introduzir uma nova dinâmica na gestão do recurso terra.

O facto foi dado a conhecer há dias, em Tete, pelo director nacional de Terras no Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Simão Pedro Joaquim, no final do seminário regional centro de preparação da IX Sessão do Fórum de Consultas de Terras, a realizar-se em Novembro próximo, na capital provincial de Cabo Delgado, Pemba.

Os debates públicos, segundo afirmou, têm como objectivo central a consulta e recolha de opiniões que serão corporizadas no encontro de Novembro próximo, pois, conforme assinalou, a Legislação da Terra data de há cerca de 20 anos, havendo, por isso, necessidade de aprimorar alguns aspectos nela contidos que mexem com a dinâmica de administração e gestão do recurso terra.

“O nosso dia-a-dia será de consultas comunitárias, quer à volta da questão do reassentamento, quer de transmissão de direitos de uso e aproveitamento da terra”, disse Simão Joaquim, que acrescentou haver vários níveis de prioridade em termos da revisão da Lei de Terras.

Referiu haver questões que demandam há mais tempo e outras a curto e médio prazos, enquadrados num roteiro que já define o rol de prioridades em torno dos casos que mexem com a administração e gestão da terra.

Na identificação dos aspectos-chave a serem objecto de revisão e adequação, de acordo com o director nacional de Terra, deve-se ter em conta que a implementação de qualquer quadro político legal carece de um desenvolvimento de um quadro e capacidade institucionais apropriados e capazes para evitar algumas fraquezas verificadas na implementação do quadro em vigor.

Simão Joaquim referiu ainda que existe um reconhecimento de que o processo de revisão ou adequação do quadro político legal de terra requer uma metodologia e processos que assegurem um debate cada vez mais inclusivo e participativo, envolvendo todos os seguimentos da sociedade moçambicana, a todos os níveis, capazes de capitalizar as valiosas experiências e lições apreendidas.

“É urgente olhar para os Regulamentos do Solo Urbano, da Lei de Terras, para questões das sucessões e outras questões que, exaustivamente, não posso elaborar agora”, precisou a fonte.

Para se evitar os aspectos relacionados com a sobreposição de ocupação de espaços de solo, o director nacional de Terras disse estar em curso na instituição o registo e regularização das ocupações.

Referiu que um outro investimento em curso está na operacionalização e aprimoramento do sistema de informação sobre uso e aproveitamento da terra, que vai ditar a matriz para se evitar a sobreposição que origina conflitos.

“Durante o ano passado, em termos de títulos de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra, registamos mais de 350 mil parcelas e, este ano, andamos à volta de 180 mil, sendo que mais de metade deste número já entregamos os documentos aos respectivos proprietários”, explicou Simão Joaquim.

BERNARDO CARLOS