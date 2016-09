ZAMBÉZIA: Sector de Turismo gera 200 postos de trabalho

DUZENTOS novos postos de trabalho foram criados, durante o ano passado, pelo sector da Cultura e Turismo na província da Zambézia, contra um plano inicial de 165.

Só no primeiro semestre deste ano, o sector criou 44 postos de trabalho, dos quais dez ocupados por homens e os restantes por mulheres.

Estes dados foram dados a conhecer à nossa Reportagem pelo substituto do director provincial do pelouro da Cultura e Turismo, Pedro Montxessa, durante uma entrevista a propósito dos preparativos do Dia Mundial do Turismo que se assinala a 27 de Setembro corrente.

Segundo ainda o nosso entrevistado, para este ano está prevista a criação de 197 empregos, com particular destaque para trabalhadores do sexo feminino.

Dados avançados por Pedro Montxessa indicam que, actualmente, o sector da Cultura e Turismo na província da Zambézia emprega 2788 pessoas, das quais 1304 no sector de alojamento e 1484 no de restauração.

A nossa Reportagem apurou, igualmente, que nos primeiros dois meses deste ano o investimento privado nacional atingiu perto de 14 milhões de meticais nas áreas de construção e apetrechamento de infra-estruturas turísticas.

Segundo o substituto do director provincial da Cultura e Turismo, neste momento o governo está a ultimar os preparativos para abrir, este ano, um Balcão de Informação Turística na cidade de Quelimane, onde os turistas nacionais e estrangeiros poderão ter acesso a um conjunto de informações sobre a actividade turística, nomeadamente a localização das estâncias, águas termais, tipos de pratos e distâncias entre o ponto de referência e o local pretendido.

"Muitas vezes os turistas gostariam de deliciar a gastronomia local mas não sabem qual é o restaurante que confecciona o tipo de prato preferido e como chegar até ao local. Por isso, logo que o balcão de informação turística entrar em funcionamento haverá um leque de informações", disse o nosso entrevistado para quem o desafio do governo é fazer desta actividade económica uma verdadeira indústria.

CHUABO ACOLHE CELEBRAÇÕES DO DIA MUNDIAL DE TURISMO

As celebrações deste ano do Dia Mundial de Turismo terão lugar no bairro Chuabo Dembe, arredores de Quelimane. Trata-se de uma zona residencial com excelentes condições para o turismo de praia e de contemplação, mas há poucos investimentos a ser feitos.

Quem se encontra no Chuabo Dembe pode contemplar a zona urbana de Quelimane no sentido oeste/sul, onde a avenida da Marginal e as águas do Rio Bons Sinais se casam, emprestando ao local uma beleza incrível.

As celebrações da efeméride terão como lema “Turismo para Todos, Promover aAcessibilidade Universal”. Diversas actividades culturais, recreativas e musicais, bem como exposições estão a ser preparadas para assinalar a data.

As autoridades da Cultura e Turismo prevêem uma participação de mais de três mil pessoas. Neste momento decorrem contactos com empresas turísticas com vista a promoverem a exposição dos seus produtos e serviços.

Dados em nosso poder indicam que estão em curso seis projectos institucionais que visam revolucionar o turismo na província da Zambézia. Segundo Montxessa, está em curso um estudo sobre águas termais nos distritos de Nicoadala, Morrumbala, e Maganja da Costa, entre outros.

A reabilitação da Sé Catedral Velha, em Quelimane, o apetrechamento do Balcão de Informação Turística, a produção de material publicitário para o Festival de Zalala e a reabilitação das casas distritais de Cultura de Milange e Chinde completam a leque das das actividades de celebração do Dia Mundial de Turismo.

JOCAS ACHAR