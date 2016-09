CABO DELGADO - EM TRÊS DISTRITOS: Instituto de Petróleo investe no abastecimento de água

ESTÃO na fase conclusiva as obras de construção e reabilitação dos pequenos sistemas de abastecimento de água às sedes dos distritos de Quissanga, Balama e Namuno, na província de Cabo Delgado.

O facto foi dado a conhecer ao nosso Jornal pelo director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Dinó Coutinho, o qual referiu que as obras estão a ser financiadas pelo Instituto Nacional de Petróleo (INP) que, para o efeito, desembolsou mais de 59 milhões de meticais, no âmbito da sua responsabilidade social.

“Os três sistemas foram concebidos para poder abastecer, em água potável, a pouco mais de 15 mil pessoas que residem no raio do território sob jurisdição das sedes dos distritos de Balama, Quissanga e Namuno”- explicou Coutinho.

Com a entrada em funcionamento dos sistemas de Quissanga, Balama e Namuno, a província de Cabo Delgado passará a dispor de 32 infra-estruturas de género em quase todas as sedes distritais, excepto a do Ibo.

Para além dos pequenos sistemas, Cabo Delgado possui ainda 2797 fontes isoladas de abastecimento de água, dos quais 2470 se encontram operacionais, servindo um universo de 961.800 pessoas.

No presente ano, segundo dados constantes no balanço do primeiro semestre ao Plano Económico e Social de 2016, foram construídas pelo Governo provincial 71 fontes de água das 180 traçadas, o que representa uma execução de apenas 39 por cento em relação ao que foi planificado.

No mesmo período, foram reabilitadas outras 32 fontes das 308 avariadas e que deviam beneficiar de trabalhos de reparação nos distritos de Pemba, Mocímboa da Praia, Quissanga, Balama e Mecúfi.

Foram realizadas ao longo do período em referência 705 novas ligações domiciliárias, através da rede de abastecimento sob gestão do Fundo de Investimento de Património de Água (FIPAG).

Não obstante os esforços em curso, a cobertura de abastecimento de água potável ao nível da província de Cabo Delgado é de 44,5 por cento, segundo dados do Inquérito ao Orçamento Familiar de 2014-2015.

ASSANE ISSA