GAZA: Acabar com ociosidade da terra

O GOVERNO distrital de Xai-Xai, em Gaza, quer ver os diversos actores envolvidos no processo de produção agrícola e demais intervenientes cada vez mais actuantes e determinados, de forma a suprir-se a actual situação de subaproveitamento de terras na região.

O desejo foi expresso há dias, em Chongoene, pelo administrador distrital, Carlos Buchili, no decurso da reunião de planificação da campanha agrícola 2016/2017, no Regadio do Baixo Limpopo (RBL).

Actualmente, apenas pouco mais de 60 por cento do potencial da área arável, estimada em 62.170 hectares, estão a ser explorados.

Falando no encontro, o administrador distrital anotou que Xai-Xai é detentor de extensas áreas bastante ricas para a prática da actividade agrícola, que melhor aproveitadas poderiam impulsionar o desenvolvimento sócio-económico do distrito, em particular, e da província de Gaza, em geral.

Segundo disse, da referida área, pouco mais de 25 hectares possuem condições de água para irrigação dos campos, sendo a restante favorável para culturas de sequeiro.

Para o aproveitamento integral do potencial existente, Carlos Buchili disse ser indispensável que os diversos intervenientes no processo de produção agrícola, em particular os camponeses, assumam que a terra deve ser, efectivamente, de quem a trabalha e que tudo seja feito para que se acabe com a sua ociosidade, facto que, segundo afirmou, muitas vezes tem vindo a criar espaço para a ocorrência de conflitos de terra.

Face aos desafios impostos pela nova realidade, caracterizada pela subida galopante do custo de vida, o Governo pretende ver, particularmente o sector familiar, mais envolvido na produção de alimentos, tendo como horizonte a médio prazo a transformação da agricultura de subsistência em comercial.

Actualmente, segundo Buchili, a maioria dos agricultores usa sementes não melhoradas provenientes dos resultados da sua própria produção em culturas como milho, feijões, amendoim, mandioca, arroz, batata-doce, entre outras.

"Nesse contexto, torna-se indispensável planificar no sentido de proporcionar e adoptar ferramentas, metodologias claras, simples e efectivas que envolvem o exercício de análise das acções previamente planificadas", observou Buchili.

VIRGÍLIO BAMBO