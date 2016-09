INHAMBANE: Panda procura superar crise alimentar

OITO localidades do distrito de Panda, na província de Inhambane, que registaram fraca produção na última safra agrária como consequência da seca severa estão a implementar medidas tendentes a reduzir o impacto negativo decorrente da insegurança alimentar.

De acordo com a administradora do distrito, Laurina Titoce, na região a população está a sobrevier graças a pequenas rendas conseguidas nas iniciativas de exploração e comercialização de recursos naturais, como o corte e venda de lenha, carvão, caniço, extracção de bebida tradicional vulgo “utxema”, criação e venda de gado bovino e caprino.

Estas acções juntam-se ao Plano de Acção do Governo Distrital para a Mitigação da Estiagem, através de apoio de distribuição de produtos alimentícios a famílias vulneráveis. Neste plano foram distribuídas 43.519 toneladas de produtos diversos, sendo 38.174 de cereais, nomeadamente arroz e farinha de milho, além de 5,345 toneladas de legumes.

Estes produtos, segundo informou a administradora de Panda, beneficiaram aos residentes das localidades de Mawayela, Macavelane, Djodjo, Massalane, Machokwe e Chivalo, num programa denominado "comida pelo trabalho". Os envolvidos participaram nas actividades de reabilitação da casa de mãe-espera nos postos sanitários, construíram latrinas, casas de banho, e ainda abriram tanques piscícolas, para além da edificação da secretaria da localidade de Djodjo.

Ainda na busca de soluções para a fraca produção agrícola devido à queda irregular das chuvas, decorre em Mawayela a limpeza do rio do mesmo nome e a respectiva nascente, numa extensão de 9.5 e 6.3 quilómetros, para impulsionar a prática da horticultura. Além destas actividades foi edificada a residência do chefe da localidade de Machokwe através de material misto, reabilitação de mais de cinco quilómetros da via de acesso que estabelece ligação da localidade de Madzucane com a sede do distrito.

“Mas também estamos a trabalhar na intensificação da produção de hortícolas em Macocolombane, Cocoloane, Chivalo, Nhanombanhane e Inhassune, beneficiando a 2190 produtores, dos quais 1226 são mulheres. Distribuímos material vegetativo tolerante à seca, como são as estacas de mandioqueira e ramas de batata-doce de polpa alaranjada”, ajuntou Laurina Titoce.

Apesar da crítica situação alimentar, a administradora disse não ter registado ainda casos de perda de vidas humanas de vido a fome.

“Para todos os efeitos, precisamos ainda de saber se é falta de comida ou a redução das quantidades de comida. Se for falta de comida então em Panda não temos fome, porque nenhuma pessoa passou o dia inteiro sem algo para se alimentar, nem mesmo consumo de frutos silvestres como alternativa. Todavia, se for fome ou redução das quantidades de comida então temos alguns casos em zonas devidamente identificadas. Nesses locais a população está a entrar na ruptura de stocks dos poucos produtos da última campanha agrícola, mas mesmo assim ainda tem algo para comer", disse.

Referiu também que a castanha de caju, cuja produção é satisfatória naquele distrito, contribui muito no combate à fome, porque através dos rendimentos da sua comercialização as comunidades adquirem produtos alimentares nos mercados locais.

Dados divulgados pela missão do Secretariado Técnico da Segurança Alimentar e Nutrição (SETSAN), que no passado mês de Março avaliou a situação da seca em Panda, indicam que 17.416 pessoas estavam na situação de insegura alimentar e nutricional.