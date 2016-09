ZAMBÉZIA: Mais água potável para Milange e Alto Molócuè

A PROVÍNCIA da Zambézia vai construir e ampliar dois pequenos sistemas de abastecimento de água nas vilas municipais de Milange e Alto Molócuè, num investimento de mais de 250 milhões de meticais.

O director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Artur Graciano, disse ontem à nossa Reportagem que depois da conclusão das obras de reabilitação os dois sistemas passarão à gestão privada para garantir a sua sustentabilidade a nível local.

O nosso entrevistado disse ainda que neste momento os trabalhos decorrem a bom ritmo e tudo indica que no princípio do próximo ano os dois pequenos sistemas serão concluídos, podendo abastecer de água canalizada a mais de 80 mil munícipes das duas vilas.

Artur Graciano disse ainda que o Governo e a fiscalização estão a acompanhar par e passo os trabalhos de reabilitação daqueles sistemas que se encontravam obsoletos, funcionando com muitas limitações, o que levou a que os munícipes sentissem carências do precioso líquido para suprir as suas necessidades.

Os munícipes das duas vilas têm vindo a reclamar a reabilitação dos sistemas de abastecimento de água concebidos, no período colonial, com uma capacidade diminuta. Devido ao crescimento populacional, as necessidades em água aumentaram consideravelmente, o que fez com que os actuais sistemas, para além da insolência, não possuíssem capacidade de atender às necessidades reais em termos de abastecimento do precioso líquido por longos períodos do dia.

Face a essa incapacidade, os municipais locais investiram em bombas manuais e sistemas de tanques elevados nos bairros onde a água não chegava.

Apesar de ser uma medida alternativa, o chefe da edilidade de Milange, Felisberto Mvua, disse em contacto com a nossa Reportagem que isso aliviou, sobremaneira, as dificuldades que os munícipes tinham para ter acesso à água potável, indicando que o mas ideal seria um sistema operacional que desse água aos munícipes, pelo menos quinze horas dias, de boa qualidade.

O nosso interlocutor mostrou-se optimista quanto à melhoria do acesso ao precioso líquido na autarquia de Milange depois da conclusão das obras de reconstrução do pequeno sistema. Felisberto Mvua disse ainda que o sistema representa uma mais-valia porquanto, para além de abastecer do precioso líquido às residências, os empresários locais, principalmente os de restauração e alojamento, poderão sentir-se aliviados porque uma das preocupações que têm apresentado é a falta de água para as necessidades dos seus clientes.

O actual sistema de água na vila municipal de Milange é por gravidade e mesmo assim funciona com muitas limitações. Por isso, o Executivo investiu 103 milhões de meticais para resolver o problema.

O outro sistema da vila municipal de Alto Molócuè também está em reabilitação cujas obras estão avaliadas em 147 milhões de meticais. As mesmas deverão terminar nos princípios do próximo ano. No terreno estão as máquinas a fazer escavações e homens a proceder à colocação da tubagem para o sistema.

Em curso está igualmente a construção dos sistemas de Molumbo, Lugela e Lioma. Concluídos estão os pequenos sistemas de Mopeia, Pebane, Ile, Namanjavira e Mugeba.

O director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos disse que o Executivo já lançou os concursos para a gestão privada dos sistemas para não representar um grande encargo para o Estado.

"O sector privado pode gerir muito bem esses sistemas e serem sustentáveis", disse, para depois acrescentar que, neste momento, continua a mobilização de recursos financeiros para intervenção nos pequenos sistemas de Maganja da Costa e Morrumbala.

