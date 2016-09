GAZA - Seca afecta mais de 200 mil pessoas

A ESCASSEZ de chuvas, caracterizada pela seca prolongada devido ao fenómeno El Niño, afecta actualmente mais de 200 mil pessoas na província de Gaza, parte significativa das quais numa situação de insegurança alimentar e com dificuldades de acesso a água para consumo e para o abeberamento do gado.

De acordo com dados em nosso poder, facultados por fontes do Governo Provincial, esta calamidade natural provocou igualmente a morte de mais de três mil cabeças de gado e a perda de mais de 200 mil hectares de culturas diversas na primeira época da presente campanha agrícola, com destaque para o milho, arroz e hortícolas.

Para minimizar o drama o Executivo de Gaza definiu prioridades visando garantir água para consumo da população, especialmente da região nortenha da província, com destaque para o distrito de Chigubo, por sinal o mais fustigado por esta calamidade, bem como Chókwè e Mabalane, onde foram abrangidas mais de 30 mil pessoas.

Sabe-se ainda que foram construídos, no mesmo âmbito, quatro sistemas de abastecimento de água,dos cinco previstos, em Chigubo, concretamente nas localidades de Undlopfu Tititi, Salane e em Queque.

Enquanto isso, de acordo com as nossas fontes, estão em conclusão sistemas similares, desta feita em Zinhane e Chigubo.

Para reduzir a escassez de água o Governo Provincial está a proceder à reabilitação de várias dezenas de furos em diversos pontos do norte de Gaza.

No quadro das acções de mitigação da seca a província realizou, por outro lado, particularmente nas zonas afectadas, feiras agro-comerciais, nomeadamente em Chigubo, Mabalane, Massingir e Massangena.

Por outro lado, e com o apoio de diversos parceiros de cooperação, com destaque para o Programa Mundial de Alimentação (PMA), o Governo Provincial de Gaza procedeu à distribuição de 1.870 toneladas de produtos alimentares diversos, nomeadamente milho e feijões, que beneficiaram mais de 25 mil pessoas afectadas pela fome na sequência da seca prolongada que afecta algumas regiões da província.

Medidas como a construção de infra-estruturas para o aproveitamento de água, designadamente furos multifuncionais, barragens de terra, sistemas de irrigação, bem como a introdução de técnicas de produção resilientes às mudanças climáticas, como é o caso da agricultura de conservação, agro-silvicultura, estufas e culturas tolerantes à seca constituem parte das medidas definidas pelo Executivo de Gaza para minimizar a estiagem.

A massificação da transferência de tecnologias para o aumento da produtividade, produção e competitividade agro-pecuária são outras intervenções encontradas na província para fazer face às situações provocadas por calamidades naturais.

VIRGÍLIO BAMBO